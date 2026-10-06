Piloții de raliuri, transformați în profesori de siguranță rutieră. Cum experiența din competiții poate face traficul mai sigur

Norris Măgeanu, preşedintele Federaţiei Române de Automobilism Sportiv, şi Bogdan Matei, președintele Agenției Naționale pentru Sport, la SAB 2026. Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Romexpo găzduiește, începând de marți, cele mai importante evenimente auto din România. Salonul Auto București și Smart Urban Mobility înseamnă șase zile de premiere, lansări, expoziții spectaculoase, teste cu adrenalină, conferințe despre viitorul mobilităţii, despre siguranţă şi confort în trafic. Smart Urban Mobility este organizat pentru al doilea an de Antena 3 CNN și creează cadrul perfect pentru schimb de idei și inițierea de proiecte inteligente. Piloții de raliuri îi pot face pe șoferii din România mai responsabili, transmițându-le din experiența acumulată în competiții și contribuind astfel la dezvoltarea unei culturi a conducerii defensive și a responsabilității în trafic, a declarat preşedintele Federaţiei Române de Automobilism Sportiv, Norris Măgeanu, pentru Antena 3 CNN.

Cătălina Iordache, reporter Antena 3 CNN: Prima zi de Smart Urban Mobility din cadrul Salonului Auto București a început cu discuții despre Formula 1 și raliuri. Am văzut povești de succes, dar și viitorii campioni ai României. Alături de mine este domnul Bogdan Matei, președintele Agenției Naționale de Sport. Să ne spuneți ce ar putea să facă autoritățile pentru a încuraja, totuși acest sport?, Bună ziua mulțumesc frumos pentru invitație.

Bogdan Matei, președintele Agenției Naționale pentru Sport: Încep prin a vă mulțumi dumneavoastră, Antena 3 CNN, pentru că ne promovați nu Agenția Națională pentru Sport, ci ceea ce fac acești copii minunați, alături de antrenorii lor și, bineînțeles, sub coordonarea federației de specialitate, Federația Română de Automobilism Sportiv (FRAS). Cred că cel mai important lucru este din partea Agenției Naționale pentru Sport să nu se axeze doar pe număr de medalii la nivelul sportului de performanță și înaltă performanță, ci ar trebui să se axeze pe cât mai multe proiecte educaționale, educație prin sport, pentru că e foarte important, dincolo de participare a acestor copii în competiții sportive oficiale, să pregătim adulții de mâine. Dacă vom reuși să facem acest lucru, cu siguranță că România va avea un viitor foarte, foarte stăpân pe el, dacă pot să spun așa.

Cătălina Iordache, reporter Antena 3 CNN: Ne lipseşte în acest moment un Minister al Sportului?

Bogdan Matei, președintele Agenției Naționale pentru Sport: Lipseşte şi un Minister al Sportului, dar, dincolo de această lipsă, ca și denumire, Ministerul Sportului, cred că cel mai important lucru este să vorbim de un buget corespunzător pentru a face mult mai multe proiecte educaționale legate de sport.

Cătălina Iordache, reporter Antena 3 CNN: Alături de noi este și Norris Măgeanu, președinte Federația Română de Automobilism Sportiv. Cum văd piloții de raliuri mobilitatea urbană? Ne învață traficul din România, din București, în special, să fim piloți mai buni.

Norris Măgeanu, preşedintele Federaţiei Române de Automobilism Sportiv: Trebuie spus cu certitudine că absolut toate școlile de conducere defensivă care există în momentul ăsta în România sunt fondate de foști piloți din automobilismul sportiv. Fie că vorbim de Titi Aur, fie că vorbim de Vali Porcișteanu, care a fost mai devreme prezent aici, de echipele de la Cluj, construite în jurul lui Simone Tempestini sau de la de la Brașov, în jurul lui lui Dan Gîrtofan – toate aceste școli, care merg în zona de educație rutieră, de responsabilitate în trafic, de conducere defensivă, sunt fondate de foști piloți.

Ulterior, acesta a mai mai făcut următoarele precizări: "Pe lângă activitatea specifică Federației de Performanță în sport de a merge către sportul de bază și a ne prezenta către tinerii care vin către noi, avem această componentă de educație rutieră pe care o dezvoltăm foarte, foarte mult, în care ne implicăm și în care îi ducem cumva pe foștii noștri sportivi, fie că sunt maieștri ai sportului, fie că sunt foști campioni, fie că sunt pur și simplu oameni extrem de experimentați în zona asta, și care pot să ducă mai departe experiența lor în zona de educație rutieră. Dăm din tot ce au învățat ei pe probele de concurs celor care sunt în traficul normal de de zi cu zi".

Până duminică, inclusiv, începând cu ora 10:00, la Salonul Auto București veți găsi cele mai noi modele de mașini, tendințele din domeniu. Iar la standul Antena 3 CNN, la fel, în fiecare zi, noi surprize, iar miercuri vor fi prezentate aplicații pentru orașe inteligente.