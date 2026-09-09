Politico: Candidații „macroniști” din Franța se luptă între ei, deși extremiștii de dreapta și stânga sunt în ascensiune

„Rivalitatea internă” dintre Philippe și Attal, cei mai apropiați din punct de vedere ideologic, ar putea ajunge să distrugă un bloc centrist care se confruntă deja cu o luptă dificilă. Foto: Profimedia Images

Reprezentanții candidaților centriști aflați în competiție pentru președinția Franței se întâlnesc miercuri după-amiază pentru a stabili cine este cel mai bine plasat să o înfrunte pe Marine Le Pen în alegerile din primăvara lui 2027. Susținătorii foștilor premieri centriști Edouard Philippe și Gabriel Attal se tem că cei doi se luptă mai mult între ei decât cu extrema dreaptă și extrema stângă. Un compromis care ar putea salva centrul politic de la a fi strivit de extreme nu pare să fie pe masă, însă, scrie Politico, miercuri.

Susținătorii lui Gabriel Attal și Edouard Philippe, doi foști prim-miniștri ai lui Macron care încearcă să atragă în mare parte același electorat, sunt tot mai îngrijorați că duelul dintre cei doi se va prelungi atât de mult încât va afecta șansele taberei centriste.

În absența unui candidat puternic de centru, aceștia se tem că alegerile vor aluneca inevitabil spre o confruntare între doi eurosceptici anti-NATO care neliniștesc piețele financiare: Marine Le Pen, la extrema dreaptă, și Jean-Luc Melenchon, la extrema stângă.

Alegerile prezidențiale ajung în turul al doilea dacă niciun candidat nu obține peste 50% din voturi. Având în vedere cifrele din sondaje, Le Pen pare aproape sigură de unul dintre cele două locuri, însă începutul puternic de campanie al lui Melenchon înseamnă că acesta l-ar putea depăși pe Philippe și s-ar putea califica în turul al doilea.

O strategie pe termen lung

În ciuda presiunilor pentru găsirea unui adversar credibil pentru Le Pen, centriștii aflați în conflict nu par deloc grăbiți să-și rezolve divergențele.

Attal, aflat în urma lui Philippe în sondaje, a încercat în ultimele zile să-l prezinte pe Philippe drept rupt de realitate. Întrebat despre aceste declarații, Philippe a răspuns că acei candidați care împart același spațiu politic de centru ar trebui să-și îndrepte atacurile împotriva extremelor.

Directorul de campanie al lui Attal, Franck Riester, a declarat, marți, în fața unui grup restrâns de jurnaliști că nu se așteaptă la o soluție înainte de februarie. Philippe a spus într-un interviu că nu crede că va exista un candidat unic înainte de anul viitor.

În schimb, prânzul de miercuri, cel mai recent dintr-o serie de reuniuni periodice între centriști, va fi un prilej pentru „a spune deschis ce nemulțumiri există”, potrivit lui Riester.

„Vom continua să discutăm despre campanie, despre modalitățile prin care putem evita să ne provocăm reciproc daune ireparabile și să convenim asupra unui cod de conduită”, a spus el.

Attal și consilierii săi au început să organizeze aceste întâlniri în primăvară, după ce Philippe și-a lansat campania, dar înainte ca Attal să-și anunțe candidatura, pentru a se asigura că blocul centrist rămâne unit. Întâlnirile au fost, însă, marcate de neînțelegeri privind modul în care tabăra ar putea se coaguleze în jurul unui singur candidat.

Un parlamentar din Horizons, partidul lui Philippe, a fost și el de părere că reuniunea nu va aduce niciun progres decisiv.

„Mergem pentru că suntem politicoși, dar nu am crezut niciodată cu adevărat în această idee”, a declarat parlamentarul, sub rezerva anonimatului.

Philippe a declarat, totuși, marți, că rivalii cu viziuni apropiate ar trebui să se întâlnească din nou la începutul lunii noiembrie pentru a stabili calea de urmat. Attal a replicat rapid că Philippe nu face decât să copieze propria sa inițiativă, în timp ce Bruno Retailleau, liderul formațiunii conservatoare Republicanii, a spus că nu va participa la o reuniune a „macroniștilor”.

Lupte interne distructive

Deși sondajele sugerează că Philippe se numără printre candidații cel mai bine plasați pentru a-i opune o rezistență serioasă lui Le Pen, numărul mare de aspiranți din centrul politic le permite celor doi candidați anti-sistem să domine dezbaterea publică pe teme care merg de la interzicerea hijab-ului până la ștergerea unor părți uriașe din datoria publică a Franței.

Un fost ministru centrist a declarat că „rivalitatea internă” dintre Philippe și Attal, cei mai apropiați din punct de vedere ideologic, ar putea ajunge să distrugă un bloc centrist care se confruntă deja cu o luptă dificilă, pe fondul nemulțumirii alegătorilor față de președinția lui Macron.

„Riscul este ca învingătorul să ajungă să conducă peste un pustiu politic”, a spus fostul ministru.

Având în vedere dificultățile tot mai mari în găsirea unui acord cu tabăra lui Attal, unii susținători ai lui Philippe speră într-o alianță cu Republicanii, partidul cândva dominant din care Philippe a făcut parte în trecut. Retailleau, candidatul formațiunii, se află în urma lui Attal și Philippe în sondaje.

Dar și o asemenea alianță pare greu de realizat. Retailleau a declarat săptămâna trecută că își va continua campania „până la victorie”.