Fostul premier francez Édouard Philippe își lansează campania prezidențială pentru a-i înfrunta pe Bardella și Le Pen

Édouard Philippe. sursa foto: Hepta

Fostul premier francez Édouard Philippe și-a lansat duminică, la Reims, campania pentru alegerile prezidențiale de anul viitor, poziționându-se drept principalul candidat capabil să oprească ascensiunea extremei drepte conduse de Marine Le Pen și Jordan Bardella. Philippe a promis o viziune „masiv optimistă” pentru Franța și a atacat deopotrivă extrema dreaptă și extrema stângă, acuzându-le de populism, scrie Politico.

La un miting în Reims, oraș din nord-estul Franței, în inima regiunii Champagne, Philippe și-a prezentat echipa electorală, calendarul campaniei și prioritățile partidului.

Promițând că va contura o viziune „masiv optimistă” pentru Franța, Philippe a reunit oficiali și aleși din partidul său, Horizons, pentru a trasa planul prin care intenționează să îi învingă pe liderii extremei drepte Marine Le Pen și Jordan Bardella – favoriții actuali în sondaje.

„Voi face propuneri, propuneri care îi vor uni pe ceilalți: o platformă clară, ambițioasă, precisă și realistă, și va fi de anvergură”, le-a spus Philippe celor câteva sute de delegați Horizons.

„Aceasta este o nouă etapă a campaniei prezidențiale”, a continuat primarul portului Le Havre. „Va trebui să depășim granițele partidului nostru… să ne deschidem și să mergem mai departe.”

Philippe a spus că sunt necesare alegeri dificile, dar a insistat că acestea le vor oferi francezilor o perspectivă mai pozitivă asupra unei lumi în schimbare. „Nu vă lăsați prostiti de pesimiști și de cei cu o viziune declinistă asupra lumii”, a spus el.

Trei personalități urmează să conducă echipa de campanie a lui Philippe: fostul ministru și actualul primar al orașului Angers, Christophe Béchu, fosta ministră Marie Guévenoux și europarlamentarul Gilles Boyer.

„Obsesia noastră este să unim”, a declarat Béchu după miting. „Aceasta este o nouă etapă. El spune: «Nu sunt doar președintele Horizons, ci un candidat care va uni toți francezii».”

Philippe a anunțat totodată că va organiza primul miting de campanie la Paris pe 5 iulie, precum și o zi națională de campanie la sfârșitul lunii iunie, cu 1.000 de întâlniri de campanie la scară mică planificate în toată țara.

Philippe s-a confruntat în ultimele săptămâni cu acuzații că ar fi prea discret și că duce o campanie cu un profil prea scăzut.

Conform primelor sondaje, părea confortabil cel mai bine plasat candidat centrist pentru a învinge extrema dreaptă la viitoarele alegeri prezidențiale. Însă sondaje mai recente au sugerat că avansul său față de fostul premier Gabriel Attal și liderul conservator Bruno Retailleau s-a redus. Ambii au făcut campanie intensă pentru a-l depăși pe Philippe.

În discursul de o oră de la Reims, Philippe și-a schițat obiectivele de campanie, abordând mai multe teme sensibile pentru electoratul conservator: reducerea impozitului pe cifra de afaceri pentru companiile franceze, tăierea birocrației, reechilibrarea sistemului de pensii de stat și combaterea criminalității și a traficului de droguri.

Potrivit oficialilor partidului, unul dintre obiectivele pe termen scurt ale lui Philippe va fi unificarea centru-dreptei în jurul candidaturii sale, în special a conservatorilor, înainte de a încerca să își lărgească baza electorală.

„Eu vin din dreapta… nu am de ce să-mi cer scuze”, a spus Philippe, fost membru al partidului conservator Les Républicains. „Și știu unde mă aflu, în fruntea unui partid de dreapta, și primar al orașului Le Havre, un oraș muncitoresc… ceea ce arată că ideile de libertate și responsabilitate nu sunt doar apanajul electoratului de dreapta.”

În lunile următoare, partidul speră că mai multe personalități importante din partidele rivale îl vor susține pe Philippe, ceea ce ar pune presiune pe Attal și Retailleau, a spus un parlamentar Horizons.

„Trebuie rezolvat până de Crăciun”, a spus parlamentarul, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a discuta despre politica internă. „Totul trebuie să fie pregătit până la sfârșitul anului pentru a înfrunta candidaturile Adunării Naționale și ale lui Mélenchon.”

La mitingul de duminică, Philippe a atacat deopotrivă extrema dreaptă și mișcarea de extremă stângă France Insoumise a lui Mélenchon, acuzându-le că le vând francezilor minciuni și „idei periculoase”.

„Uitați-vă ce face președintele american, pe care domnul Bardella îl admiră atât de mult, cu puterea de cumpărare a clasei de mijloc americane, prin tarifele sale și prin războaiele sale din Orientul Mijlociu”, a spus el. „Populismul se întoarce întotdeauna împotriva poporului.”

Discursul său a rămas însă sărac în detalii, în special pe subiecte explozive precum vârsta legală de pensionare în Franța și modul în care plănuiește să reducă cheltuielile publice.

A promis totuși că va face propuneri concrete în lunile următoare.