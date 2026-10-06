Cristela Georgescu a ţinut un discurs politic în faţa DIICOT şi a anunţat că va merge la CEDO pentru soţul ei

Cristela Georgescu a declarat că soțul ei este victima „persecuției politice”, iar acuzațiile din dosar sunt „nefondate”. Foto: Agerpres

Cristela Georgescu, soția fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu, a plecat de la DIICOT, unde a fost chemată „în calitate de martor” în dosarul în care soțul ei este acuzat de înșelăciune. Ea a fost întâmpinată de susținătorii soțului ei care au aplaudat-o și au scandat „Cristela Georgescu este prima doamnă”. Aceasta a spus că a familia ei a fost supusă la umilințe și „intervenții brutale” în timpului acestei anchete, fiul ei a fost traumatizat, a denunțat dosarul drept unul „politic” și a sugerat că va depune plângere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

În aplauzele și scandările susținătorilor lui Călin Georgescu, Cristela Georgescu a părăsit sediul DIICOT. Aceasta a anunțat că a fost chemată în calitate de martor, iar perchezițiile informatice nu s-au încheiat, urmând să revină la DIICOT și zilele următoare.

„Am fost invitată în calitate de martor în acest dosar. La fel ca și tatăl meu ieri. În primul rând, s-a efectuat o procedură normală de percheziție electronică”, a spus Cristela Georgescu.

Aceasta le-a mulțumit „tuturor celor din România și de peste tot din lume care luptă pentru dreptul la o judecată corectă”.

Cristela Georgescu a susținut că familia ei a fost supusă unor „intervenții brutale, inacceptabile”.

„Suntem o familie obișnuită și am fost supuși unor intervenții brutale, inacceptabile și oricare dintre dumneavoastră, oameni obișnuiți, e important să conștientizați că vă puteți afla într-o astfel de situație. Să vă treziți într-o dimineață acuzați de fapte pe care nu le-ați făcut sau tratați ca fiind vinovați înainte să fiți judecați.

Modul brutal în care s-a intrat în casă peste mine și copilul minor și tatăl meu, deși eram acolo, apoi modul traumatizant și aproape inuman în care un copil nevinovat a fost păzit la pat de un om înarmat, care poate și el e tată, și un om de 90 de ani a fost păzit, la fel la pat, de un tânăr înarmat care putea să îi fie nepot.

Apoi modul umilitor și traumatizant în care în fața copiilor minori, Călin a fost ridicat, încătușat, fără ca el să prezinte un pericol grav, iminent”, a spus ea.

Cristela Georgescu a declarat că soțul ei este victima „persecuției politice”, iar acuzațiile din dosar sunt „nefondate”.

„Noi ne aflăm într-un stat care se pretinde democratic, un stat de drept, care ne-a fost promis onest, cu toate acestea asistăm la o persecuție politică și un dosar politic în cea mai pură formă a sa.

Acuzațiile din dosar sunt nefondate, nu am intrat în posesia dosarului, nu l-am putut studia integral, informații confidențiale care nu au voie să ajungă publice înainte să ajungă în fața judecătorului au apărut în presă, iar acest lucru a dat nașteri la interpretări și la corelații manipulatorii și false, datele noastre personale au fost peste tot, prezumția de nevinvăție este nerespectată, pentru că presiunea politică făcută inclusiv de președintele României și de așa zisa opoziție inclusiv asupra judecătorilor prezintă imaginea unui om vinovat înainte să fie judecat și asta nu este în regulă.

Au fost grav încălcate libertăți și drepturi fundamentale inclusiv ale CEDO. Voi reveni cu detalii zilele următoare”, a mai spus ea.

Soția lui Călin Georgescu a promis că zilele următoare va reveni cu detalii. Înainte să plece de la sediul DIICOT, similar soțului ei, aceasta i-a salutat pe susținătorii fostului candidat la prezidențiale.