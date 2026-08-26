De săptămâna viitoare ar urma să se circule neîntrerupt de la Bucureşti la Bacău, pe Autostrada A7. Se deschide segmentul Adjud-Bacău

Din 31 august 2026 ar urma să se circule neîntrerupt de la Bucureşti la Bacău, pe A7. Sursa foto: Cristian Pistol / Facebook

Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anunţat că, de săptămâna viitoare, urmează să se deschidă şi segmentul de drum Adjud - Bacău de pe A7, ceea ce înseamnă că se va circula neîntrerupt pe autostradă de la Bucureşti la Bacău. În paralel se lucrează şi la realizarea conexiunilor dintre A7 și centura Bacăului. Sectorul A7 Adjud - Bacău, cu o distanţă de 47,10 km, ar urma să fie dat în folosinţă în 31 august, dacă lucrările merg conform planurilor autorităţilor.

"Lucrări în forță la realizarea conexiunilor dintre A7 și Varianta Ocolitoare (VO) Bacău.

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Cu aproximativ o săptămână înainte de deschiderea circulației între Adjud și Bacău (47,10 km), antreprenorul român (UMB Spedition) este mobilizat în zona nodurilor rutiere Bacău Sud și Bacău Nord cu 250 de muncitori și 220 de utilaje.

Nodul Rutier Bacău Sud va face conexiunea între cei 16 km ai VO Bacău, aflați deja în circulație, și cei 241,62 km ai A7 dintre Ploiești și Bacău.

Antreprenorul lucrează în paralel și la Nodul Rutier Bacău Nord, pentru a se evita o nouă închidere a Variantei Ocolitoare (VO) Bacău în momentul în care se va realiza conexiunea cu tronsonul Bacău - Pașcani al A7", a postat Cristian Pistol pe Facebook.

Aproape jumătate din Autostrada Moldovei este gata

Autostrada Moldovei A7 Ploiești-Siret, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, are în prezent aproape jumătate din cei 453 de kilometri deschiși circulației. Până la sfârșitul lui 2026 ar urma să fie finalizați încă aproximativ 125 de kilometri, ceea ce le-ar permite șoferilor să parcurgă aproape 400 de kilometri între București și Pașcani, pe A3 și A7.

Construită la aproape cinci decenii de la inaugurarea primei autostrăzi din România, A7 va lega Moldova de Capitală și de rețeaua națională de autostrăzi și va prelua o parte importantă din traficul de pe DN2, unul dintre cele mai periculoase drumuri naționale din țară.

Ce tronsoane au fost deschise circulaţiei şi unde se mai lucrează, AICI.