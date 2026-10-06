Alte patru intersecţii din Bucureşti au fost integrate în sistemul de semaforizare inteligentă BTMS. Finanţarea prin PNRR, pierdută

1 minut de citit Publicat la 15:25 06 Oct 2026 Modificat la 15:26 06 Oct 2026

Alte patru intersecţii din Bucureşti au fost integrate în sistemul de semaforizare inteligentă BTMS. Sursa foto: PMB

Primăria Municipiului Bucureşti a transmis, marţi, că alte patru intersecţii din Bucureşti au fost integrate în sistemul de semaforizare inteligentă BTMS. Cu ajutorul acestui sistem, se pot reduce timpii de deplasare și fluidiza circulația şi se poate acorda prioritate transportului public în intersecții. În total, s-a ajuns la 267 de intersecții din Capitală incluse în BTMS.

Cele patru intersecţii nou adăugate sunt: Splaiul Independenței x Str. Abatorului x Intrarea Scorțeni, Calea Giulești x Str. Prunaru, Calea Giulești x Str. George Vâlsan, Calea Giulești x Str. Copșa Mică x Str. Migdalului.

"Extindem sistemul de semaforizare inteligentă din București. Anul acesta am pus în funcțiune și am integrat în Bucharest Traffic Management System (BTMS) patru noi intersecții:

Splaiul Independenței x Str. Abatorului x Intrarea Scorțeni

Calea Giulești x Str. Prunaru

Calea Giulești x Str. George Vâlsan

Calea Giulești x Str. Copșa Mică x Str. Migdalului

Anul trecut am modernizat și integrat în sistem alte două:

Bd. Dacia x Str. Mihai Eminescu

Str. Mihai Eminescu x Str. Toamnei

BTMS este sistemul de management inteligent al traficului prin care semafoarele din intersecțiile integrate pot fi coordonate, iar traficul poate fi gestionat în timp real, dintr-un singur centru de control.

În acest moment, avem 267 de intersecții din Capitală integrate în BTMS. Și vrem să extindem sistemul. Proiectul de modernizare și extindere a BTMS avea finanțare europeană prin PNRR, însă a fost pierdută.

Ce este BTMS

În luna iulie, am depus proiectul pentru finanțare prin Programul Regional București-Ilfov. De ce este important să extindem semaforizarea inteligentă?

Pentru că putem reduce timpii de deplasare și fluidiza circulația, putem acorda prioritate transportului public în intersecții și putem gestiona întregul sistem dintr-un singur punct.

În plus, noile echipamente sunt mai fiabile și au un consum mai mic de energie. Pe scurt, cu cât avem mai multe intersecții integrate în sistemul de semaforizare inteligentă, cu atât putem gestiona mai eficient traficul din Capitală", a transmis PMB.