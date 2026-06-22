Intersecţiile semaforizate din Bucureşti ar putea fi dotate cu un sistem complex de AI. Primăria: "Va prioritiza transportul în comun"

Intersecţiile semaforizate din Bucureşti ar putea fi dotate cu un sistem complex de AI. Sursa foto: Pixabay

Primăria Municipiului Bucureşti a transmis, luni, că ar putea primi peste 85 de milioane de lei, bani nerambursabili, pentru semaforizarea inteligentă a intersecțiilor din oraş și pentru modernizarea Centrului de Trafic. "Cele 92 de intersecții vor fi dotate cu camere video, senzori montați în asfalt și pe stâlpi, automate de dirijare, butoane pentru pietoni și multe alte soluții tehnice. Va fi un sistem complex de AI care sincronizează semafoarele, ajustează timpii de semaforizare pe baza numărului de mașini și ia singur decizii, în funcție de valorile de trafic", a explicat instituţia.

Primăria susţine că efectele proiectului ar fi fluidizarea traficului rutier general, poluare redusă în oraș şi transport în comun îmbunătățit.

"Peste 85 de milioane de lei, bani nerambursabili, am putea primi pentru semaforizarea inteligentă a intersecțiilor din București și pentru modernizarea Centrului de Trafic.

Colegii de la Fonduri Externe au depus cererea de finanțare la Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, iar răspunsul îl vom primi în maximum trei luni.

Deja avem gata (făcute și aprobate) studiile de fezabilitate pentru 92 de intersecții și pentru Centrul de Trafic.

După aprobarea finanțării, vom întocmi caietul de sarcini, apoi proiectarea și execuția.

Într-o primă fază, cele 92 de intersecții vor fi dotate cu camere video, senzori montați în asfalt și pe stâlpi, automate de dirijare, butoane pentru pietoni și multe alte soluții tehnice. Va fi un sistem complex de AI care sincronizează semafoarele, ajustează timpii de semaforizare pe baza numărului de mașini și ia singur decizii, în funcție de valorile de trafic.

În plus, va ști să prioritizeze transportul în comun, pentru ca autobuzele și troleibuzele să ajungă în stații conform programului.

EFECTE: fluidizarea traficului rutier general, poluare redusă în oraș, transport în comun îmbunătățit", a comunicat PMB.

Durata implementării sistemului: 14 luni

"Perioada de implementare este de 14 luni, inlusiv montarea și punerea în funcțiune. În faza doi, modernizăm Centrul de Trafic de la parterul PMB, unde funcționează Centrului Integrat Municipal pentru Situații de Urgență București.

Nu sunt singurele intersecții unde vom avea semaforizare inteligentă. Continuăm și, în total, vom ajunge la 540", a mai transmis PMB.