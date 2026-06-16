Pasajul Basarab din Bucureşti intră în reparaţii capitale. Imagini cu starea deplorabilă în care a ajuns. "E plin de rugină, degradat"

Pasajul Basarab din Bucureşti intră în reparaţii capitale. Sursa foto: PMB

Primăria Municipiului Bucureşti a anunţat că Pasajul Basarab intră în reparaţii capitale începând cu data de 20 iunie şi urmează să transmită calendarul lucrărilor şi modul exact în care şoferii vor fi afectaţi de acestea. Conform instituţiei, constructorii vor reveni pe şantier, iar autorizaţia de construire a fost semnată de Ciprian Ciucu în urmă cu 10 zile. "Nu a fost recepționat în tot acest timp. Este plin de rugină, degradat, cu elemente care atârnă, nesigur pentru pietoni și șoferi care trec/staționează sub el, fisuri la stâlpii din beton (file)", a notat Primăria despre Pasajul Basarab.

"Pasajul Basarab, lăsat în uitare 15 ani. Ne ocupăm de el. Nu a fost recepționat în tot acest timp. Este plin de rugină, degradat, cu elemente care atârnă, nesigur pentru pietoni și șoferi care trec/staționează sub el, fisuri la stâlpii din beton (file).

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Sistemul de ape pluviale, scările, rampele, rosturile, lifturile, elementele de semnalizare, dar și structura în sine a pasajului, toate sunt în paragină. Și e murdar! A ajuns așa pentru că, deși a fost dat în folosință în 2011, nu i s-a făcut recepția în toți acești ani.

Astfel că nu a putut fi întreținut și s-a degradat. Nici servicii de curățenie, de pază ori de supraveghere video nu s-au putut contracta", a comunicat Primăria Capitalei.

Constructorii revin pe şantier

"Printr-o tranzacție extrajudiciară am reușit să readucem pe șantier constructorii Astaldi (actualul Webuild) și FCC, care au făcut proiectarea și intră și cu reparațiile, alături de Trustul de Clădiri Metropolitane și Energetica Servicii.

Iar în urmă cu zece zile primarul general Ciprian Ciucu a semnat autorizația de construire. Cea veche nu mai era valabilă demult. Am predat constructorului amplasamentul și imediat ce copiii intră în vacanță dăm drumul la lucrări.

Pe 20 iunie, în prima zi a vacanței de vară! Pentru a profita că orașul se mai eliberează și nu producem un disconfort major.

Din septembrie, vom mai avea doar intervenții punctuale, iar complet pasajul va fi gata până la finele anului", a mai anunţat instituţia.

Ce lucrări se vor face la Pasajul Basarab

"înlocuim parapetului metalic degradat, aparatele de reazem nefuncționale și rosturile de dilatație;

înlocuim integral sistemul de colectare și evacuare a apei de pe pasaj;

așternem covor asfaltic, strat de uzură pe cale pasaj și strat de legătură și uzură pe rampe;

curățăm suprafețele de beton și metal prin sablare, astuparea fisurilor și aplicarea de mortare speciale, protecție anticorozivă a suprafețelor, recondiționarea și refacerea vopsitoriilor la nivelul tirantilor la podul pe arce, protecția hobanelor la pasajul hobanat;

executăm marcaje rutiere, reparații la panourile fonoabsorbate;

venim cu lucrări de reparații la nivelul scărilor rulante", a mai transmis Primăria.