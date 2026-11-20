Un pacient s-a aruncat prin fereastra spartă a unui salon şi a murit: E anchetă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Reșița

2 minute de citit Publicat la 17:44 20 Noi 2026 Modificat la 17:44 20 Noi 2026

Mașini de ambulanță. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un pacient a murit după ce s-a aruncat prin fereastra spartă a unui salon al Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Reşiţa, a anunțat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Caraş-Severin.

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Poliţiştii din Reşiţa au fost sesizaţi, vineri, de către reprezentanţii Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa cu privire la decesul bărbatului în vârstă de 62 de ani, care se afla internat în unitatea medicală.

Din primele verificări efectuate a reieşit că bărbatul fusese internat la data de 17 noiembrie, în cadrul Secţiei de Neurologie.

„La data de 19.11.2026, în timp ce se afla în salonul în care era internat, acesta a suferit un politraumatism prin cădere de la înălţime, iar în cursul acestei dimineţi (vineri, n.r.), acesta a decedat”, a precizat sursa citată.

Poliţiştii continuă cercetările pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa.

Managerul spitalului: „A aruncat pe geam un concentrator de oxigen, după care a trecut și el prin fereastra secției de Neurologie”

„Ne aflăm din nou în situația de a anunța cu regret decesul unui pacient internat în secția Neurologie. La momentul ajungerii în UPU, în data de 17 noiembrie, acesta a fost înregistrat ca necunoscut, vârstă aproximativ 80 de ani. A fost anunțată Poliția și Serviciul de Asistență Socială. Așa a fost stabilită identitatea, pacientul e originar din Reșița, dar cu domiciliul în Caransebeș. S-a stabilit și vârsta: 62 de ani. Adică pacientul era destul de deteriorat.

A fost transferat în secția de Neurologie pentru crize de pierde a cunoștinței, a fost examinat de psihiatru, i s-a prescris tratament de specialitate. În 19 noiembrie, ieri, în jurul orei 20:00, pacientul a aruncat pe geam un concentrator de oxigen, aparat destul de greu, de 15-20 kg, după care a trecut și el prin fereastra secției de Neurologie, aflată la parter. Pacientul fusese izolat în salon, era singur, ca măsură luată pentru ceilalți pacienți, deoarece era agitat.”, a precizat managerul spitalului, Cristian Toader, pentru Express de Banat.

Potrivit datelor culese de managerul spitalului, după ce pacientul a trecut prin fereastră, a fost luat și dus înapoi în salon. Era conștient și cooperant. Starea lui s-a deteriorat însă în următoarele ore. În jurul orei 24.00, a fost transferat pe ATI, unde a fost necesară intubarea. Spre dimineață, după ora 5, s-a instalat stopul cardio-respirator. A fost resuscitat, dar la 6:45 a fost constatat decesul.

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