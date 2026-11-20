Apa Nova București și Destiny Park transformă drumul apei într-o aventură educativă pentru copii. Sursa foto: Apa Nova

Apa Nova București, o companie Veolia, și Destiny Park, cel mai mare centru de edutainment pentru copii din Europa de Est, anunţă un parteneriat prin care copiii pot afla foarte multe lucruri interesante despre circuitul apei, tehnologiile care fac posibilă furnizarea apei potabile și importanța protejării resurselor naturale. În proiectul „Din natură, la robinetul tău și înapoi în natură”, copiii sunt invitați să exploreze lumea din spatele unui gest aparent banal: deschiderea robinetului.

De la un pahar cu apă la profesiile viitorului: Un nou parteneriat dedicat educației prin joacă îi invită pe cei mici să descopere cum ajunge apa din natură la robinet, cum este verificată calitatea acesteia și de ce fiecare dintre noi are responsabilitatea să protejeze această resursă vitală.

Apa Nova București, o companie Veolia, și Destiny Park, cel mai mare centru de edutainment pentru copii din Europa de Est, lansează o nouă experiență educativă interactivă, prin care cei mici descoperă circuitul apei, tehnologiile care fac posibilă furnizarea apei potabile și importanța protejării resurselor naturale. Parteneriatul își propune să stimuleze interesul copiilor pentru știință și tehnologie, oferindu-le ocazia să exploreze, prin joacă, profesiile și competențele de care societatea va avea nevoie în viitor.

Sub conceptul „Din natură, la robinetul tău și înapoi în natură”, copiii sunt invitați să exploreze lumea din spatele unui gest aparent banal: deschiderea robinetului. În cadrul noii experiențe Apa Nova București - o companie Veolia din Destiny Park, cei mici își îmbracă halatele de laborator și intră în rolul specialiștilor responsabili de calitatea apei. Prin experimente, jocuri interactive și instalații demonstrative, aceștia descoperă cum este captată apa din natură, cum devine potabilă, cum i se verifică calitatea și ce se întâmplă cu ea după utilizare.

Unul dintre momentele centrale ale experienței este mini-laboratorul în care copiii pot observa, printr-un experiment de floculare (coagulare a particulelor din apa brută), cum particulele aflate în suspensie se grupează și pot fi separate din apa brută - ca parte a procesului de potabilizare.

Tot aici, învață ce reprezintă pH-ul și de ce monitorizarea permanentă a calității apei este esențială pentru sănătatea oamenilor. Călătoria continuă cu descoperirea procesului de epurare a apelor uzate și a modului în care acestea sunt tratate înainte de a fi redate în natură. În plus, prin jocuri de identificare și sortare, copiii învață și ce obiecte nu trebuie aruncate în canalizare, cum pot contribui la protejarea infrastructurii de apă și de ce fiecare gest individual contează.

„Nu putem vorbi despre infrastructura viitorului fără să vorbim despre oamenii care o vor construi și o vor gestiona. Investim astăzi în soluții care trebuie să răspundă provocărilor următoarelor decenii. Dar cine va avea competențele necesare să le dezvolte și să le ducă mai departe? Răspunsul începe și cu acești copii, care descoperă - prin joacă - câtă știință, ingeniozitate și responsabilitate se află în spatele unui simplu pahar de apă potabilă.

Pentru noi, parteneriatul cu Destiny Park înseamnă mai mult decât o experiență educativă. Face parte dintr-un angajament pe termen lung față de educație, pe care îl susținem consecvent, de la primele etape de învățare până la formarea universitară. Ne dorim să le oferim copiilor și tinerilor oportunitatea de a descoperi profesii, de a dobândi competențe practice și de a înțelege cum pot contribui la soluționarea provocărilor de mâine. Pentru că, dincolo de orice investiție în infrastructură și tehnologie, cea mai valoroasă resursă pentru viitor rămâne educația, chiar de la cele mai fragede vârste.”, a declarat Irina Munteanu, Deputy CEO Veolia România.

Ana-Maria Pascaru, Marketing Director Destiny Park, declară: „La Destiny Park credem că cele mai importante lecții sunt cele pe care copiii le descoperă singuri, prin experiență. Apa este prezentă în fiecare moment al vieții noastre, dar rareori ne întrebăm câtă muncă, tehnologie și responsabilitate se află în spatele unui simplu pahar cu apă. Iar un copil care înțelege astăzi valoarea apei va fi adultul care o va proteja mâine.

Acesta este, de fapt, sensul educației prin joacă pe care o promovăm la Destiny Park: să transformăm curiozitatea în cunoaștere și cunoașterea în responsabilitate. Prin parteneriatul cu Apa Nova București, le oferim copiilor șansa de a descoperi această lume invizibilă, de a experimenta, de a pune întrebări și de a înțelege că apa este o resursă prețioasă, pe care trebuie să o protejăm. Ne dorim ca fiecare copil care trece prin această experiență să plece acasă cu mai mult decât informații: cu o nouă perspectivă asupra lumii și cu dorința de a schimba ceva în bine. Pentru că responsabilitatea față de viitor se învață de mic, iar joaca de astăzi poate forma adulții responsabili de mâine.”

Noua experiență Apa Nova București - o companie Veolia, completează universul educațional Destiny Park, unde copiii cu vârste între 3 și 14 ani descoperă profesii, își dezvoltă abilitățile și explorează lumea reală prin jocuri de rol. Parteneriatul aduce împreună expertiza Apa Nova în gestionarea apei și un model educațional bazat pe învățarea prin experiență, oferindu-le copiilor ocazia să descopere, într-un mod accesibil și interactiv, procesele și profesiile din spatele unui serviciu esențial pentru viața de zi cu zi.

Parteneriatul cu Destiny Park se adaugă unui portofoliu extins de proiecte educaționale prin care Apa Nova și Veolia România sunt implicate în toate etapele formării, de la ciclul primar până la cel universitar. Inițiativele acoperă domenii diverse, de la educația pentru mediu și biodiversitate, la îmbunătățirea calității educației și a leadershipului școlar, până la dezvoltarea competențelor tehnice și facilitarea accesului tinerilor la piața muncii.

Despre Destiny Park

Destiny Park este cel mai mare centru de edutainment pentru copii din Europa de Est, un oraș în miniatură în care copiii cu vârste între 3 și 14 ani descoperă lumea adulților prin experiențe interactive și jocuri de rol. Cu 43 de experiențe educative, construite împreună cu expertul în parenting Urania Cremene, Destiny Park promovează învățarea prin joacă, dezvoltarea abilităților și descoperirea pasiunilor, sub sloganul „Joaca de azi, Pasiunea de mâine”.

Despre Apa Nova București

Din anul 2000 până la finalul anului 2025, Apa Nova București a investit peste 795 de milioane de euro în infrastructura de apă și canalizare a Capitalei, care astăzi însumează peste 4.900 km de rețele. În această perioadă, rețeaua de apă a fost extinsă cu peste 270 km, iar cea de canalizare cu 258 km; stațiile de producție a apei potabile și de epurare au fost modernizate și complet automatizate, iar peste 144.000 de contoare inteligente au fost instalate în București. În același interval, randamentul rețelei de apă a crescut de la aproximativ 50% la 80%, pierderile de apă s-au redus cu peste 85%, iar timpul mediu de intervenție a scăzut cu peste 91%.