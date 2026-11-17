Madison Huang, fiica lui Jensen Huang, a devenit o forță puternică în Nvidia. Soțul și fratele ei ocupă tot poziții cheie în companie

14 minute de citit Publicat la 12:18 17 Noi 2026 Modificat la 12:18 17 Noi 2026

Fiica lui Jensen Huang, Madison Huang, și soțul ei, Nico Caprez, în iunie 2026. Sursa foto: Profimedia Images

După plecarea lui Jensen Huang din funcția de director general al Nvidia, pe 12 noiembrie, în urma unui scandal legat de o relație extraconjugală, structura de putere din interiorul companiei nu s-a schimbat radical. Trei membri ai familiei Huang continuă să ocupe poziții importante în cadrul gigantului tehnologic: fiica sa, Madison Huang, în vârstă de 35 de ani, fiul cel mare, Spencer Huang, în vârstă de 36 de ani, și ginerele său, Nico Caprez.

Redefinirea autorității celor trei a devenit una dintre principalele provocări de guvernanță corporativă pentru Colette Kress, directorul financiar al Nvidia și director general interimar, care trebuie să asigure stabilitatea companiei în această perioadă de tranziție.

Cu ce se ocupă fiica lui Jensen Huang la Nvidia

Potrivit informațiilor publicate de The New York Times, Madison Huang ocupă oficial funcția de director senior de marketing pentru produsele Physical AI, însă peste 10 angajați actuali și foști ai Nvidia au declarat că, în realitate, aceasta îndeplinește rolul de șef de cabinet al tatălui său.

Ea participă în mod regulat la ședințele trimestriale ale echipei executive, prezintă informări consiliului de administrație și coordonează strategia de imagine, branding și relații publice a companiei.

Influența sa se extinde inclusiv asupra celor mai importanți directori din Nvidia, iar stilul său de conducere a generat tensiuni în interiorul organizației.

Angajații estimează că, în ultimii trei ani, peste 10 directori importanți au părăsit compania deoarece nu s-au putut adapta modului de lucru al lui Madison Huang.

Unul dintre episoadele care ilustrează aceste tensiuni a avut loc în februarie 2026. Jensen Huang urma să călătorească la New Delhi pentru a participa în calitate de vorbitor principal la evenimentul AI Impact Summit, însă a decis să îl trimită în locul său pe Jay Puri, vicepreședinte executiv responsabil de operațiunile globale de vânzări.

În timpul unei conferințe telefonice organizate înaintea evenimentului, Madison Huang s-a înfuriat pe Puri și pe alți angajați, considerând că pregătirile echipei erau insuficiente. Situația s-a calmat abia după ce Puri a intervenit.

Jay Puri lucra la Nvidia de peste 20 de ani, însă a renunțat la funcția de conducere la mai puțin de șase luni după incident, trecând într-un rol de consilier senior.

Fiica lui Jensen Huang l-ar fi certat pe Ian Buck în fața echipei

Un alt episod s-a petrecut în martie 2026, în ajunul conferinței dezvoltatorilor Nvidia. Madison Huang l-a certat public, în fața echipei de relații publice, pe vicepreședintele Ian Buck, reproșându-i că nu pregătise din timp informările pentru presă.

Buck contribuise la lansarea aplicațiilor de inteligență artificială pe cipurile Nvidia și coordonase dezvoltarea sistemului software CUDA, unul dintre cele mai importante produse ale companiei.

La o ședință de marketing organizată la sfârșitul anului 2025, Madison Huang și-ar fi pierdut din nou controlul emoțional. Potrivit relatărilor, un vicepreședinte a suferit un atac de panică în timpul întâlnirii și a fost nevoit să se deconecteze înainte de încheierea acesteia.

În urma unui număr tot mai mare de reclamații, departamentul de resurse umane al Nvidia i-a impus lui Madison Huang să participe la mai multe luni de ședințe săptămânale de consiliere și instruire în materie de management.

David Yoffie, profesor la Harvard Business School, a criticat direct situația, afirmând că nepotismul în companii este aproape întotdeauna o idee proastă și că există foarte puține cazuri în care astfel de practici au rezultate cel puțin acceptabile.

Ascensiunea rapidă a lui Madison Huang în cadrul Nvidia

Madison Huang s-a alăturat Nvidia în 2020, inițial ca stagiară pe perioada verii. Înainte de a intra în industria tehnologică, s-a pregătit pentru o carieră de bucătar și somelier și a lucrat în departamentul de marketing al grupului de lux LVMH.

După angajarea la Nvidia, ascensiunea sa profesională a fost rapidă. În prezent, ocupă o funcție de conducere în divizia care dezvoltă modele de inteligență artificială capabile să simuleze scenarii din lumea reală.

Madison face parte și dintr-un grup restrâns de directori de top, cunoscut informal în interiorul companiei sub numele de „The Band”. Membrii acestuia îl însoțesc pe Jensen Huang la evenimente și conferințe organizate în diferite părți ale lumii.

Ce funcții ocupă membrii familiei Huang la Nvidia

Cei trei membri ai familiei care continuă să ocupe poziții importante în cadrul Nvidia au responsabilități și niveluri de vizibilitate diferite.

Madison Huang, 35 de ani: ocupă oficial funcția de director senior de marketing pentru produsele Physical AI. În realitate, potrivit angajaților citați de The New York Times, îndeplinește un rol apropiat de cel de șef de cabinet al tatălui său. Participă la ședințele executive, informează consiliul de administrație și coordonează strategia de imagine și relații publice. S-a alăturat companiei în 2020, ca stagiară.

ocupă oficial funcția de director senior de marketing pentru produsele Physical AI. În realitate, potrivit angajaților citați de The New York Times, îndeplinește un rol apropiat de cel de șef de cabinet al tatălui său. Participă la ședințele executive, informează consiliul de administrație și coordonează strategia de imagine și relații publice. S-a alăturat companiei în 2020, ca stagiară. Spencer Huang, 36 de ani: fiul cel mare al lui Jensen Huang este director de management al produselor în divizia de robotică. Spre deosebire de sora sa, are un profil public și profesional mult mai discret. Unii directori de rang înalt din Nvidia nu au interacționat niciodată cu el în cadrul activității profesionale. A intrat în companie în iulie 2022.

fiul cel mare al lui Jensen Huang este director de management al produselor în divizia de robotică. Spre deosebire de sora sa, are un profil public și profesional mult mai discret. Unii directori de rang înalt din Nvidia nu au interacționat niciodată cu el în cadrul activității profesionale. A intrat în companie în iulie 2022. Nico Caprez: soțul lui Madison Huang, fost schior de performanță, s-a alăturat Nvidia în 2024. În ianuarie 2026 a fost promovat în funcția de vicepreședinte. Responsabilitățile sale includ relațiile companiei cu furnizorii de servicii de cloud computing și acordarea de garanții financiare clienților.

Înainte de a intra în Nvidia, Spencer Huang a avut o experiență antreprenorială în industria ospitalității. În Taipei, a fondat împreună cu câțiva prieteni barul R&D Cocktail Lab, care a fost inclus în primul an de activitate în clasamentul Forbes Asia's 50 Best Bars.

Ulterior, a urmat un program de MBA specializat în tehnologie la Universitatea din New York.

Cuplul Huang-Caprez, sursă de tensiuni în companie

Ascensiunea rapidă a cuplului Madison Huang – Nico Caprez a provocat tensiuni în interiorul companiei. Foști directori de rang înalt au declarat că cei doi și-ar fi folosit relația apropiată cu Jensen Huang pentru a obține avantaje în interacțiunile profesionale cu ceilalți angajați.

Persoane care au lucrat cu Madison Huang au afirmat că aceasta, asemenea tatălui său, poate avea un stil de conducere foarte exigent și uneori umilitor. Potrivit relatărilor, ea folosește expresia „dead face” pentru angajații care rămân fără expresie după ce sunt certați și îi numește „goldfish” pe cei care nu reușesc să rețină informațiile.

Surse familiarizate cu situația au declarat că, în ultimii ani, Madison Huang a avut mai multe conflicte cu Colette Kress, actualul director financiar și director general interimar al Nvidia.

Neînțelegerile ar fi vizat inclusiv dorința lui Madison Huang de a investi în companii din domeniul roboticii și intenția lui Nico Caprez de a finaliza anumite acorduri cu operatori de centre de date.

Cu toate acestea, unii colegi consideră că, în ciuda stilului său autoritar, Madison Huang este motivată de obiectivele companiei și reprezintă un produs al structurii organizaționale relativ plate promovate de Jensen Huang.

Aceștia susțin că, într-o companie care se dezvoltă într-un ritm atât de rapid precum Nvidia, capacitatea de a duce lucrurile la bun sfârșit este mai importantă decât alte considerente, iar abordarea lui Madison contribuie la accelerarea proiectelor.

Alți angajați au comparat-o cu un bucătar-șef foarte exigent sau cu un antrenor care impune standarde ridicate echipei sale.

Madison Huang a coordonat și strategia de imagine a tatălui său

Dincolo de controversele legate de managementul personalului, Madison Huang a avut un rol important și în construirea imaginii publice a lui Jensen Huang după ce s-a alăturat companiei în 2020.

În mai 2025, ea a coordonat angajarea firmei specializate în comunicare de criză Heller, cu scopul de a proteja reputația fondatorului Nvidia. De asemenea, a solicitat în repetate rânduri echipei interne de relații publice să colaboreze cu firma respectivă.

Madison Huang a promovat activ și personajul animat „Toy Jensen”, inspirat de imaginea tatălui său.

Proiectul a inclus realizarea unor insigne, videoclipuri de prezentare pentru noii angajați și produse promoționale care au fost comercializate în cadrul conferinței dezvoltatorilor Nvidia din martie 2026.

Unele dintre aceste produse au fost vândute la prețul de 178 de dolari, echivalentul a aproximativ 5.900 de dolari taiwanezi.

Inițiativa a provocat îngrijorări în rândul unor angajați, care au considerat că promovarea intensă a imaginii fondatorului riscă să transforme compania într-un cult al personalității.

După ce Jensen Huang și-a recunoscut relația extraconjugală și a renunțat la funcția de director general, proiectele de marketing asociate imaginii sale au fost oprite complet.

Principalele momente din evoluția familiei Huang la Nvidia

2020: Madison Huang se alătură Nvidia ca stagiară pe perioada verii.

Madison Huang se alătură Nvidia ca stagiară pe perioada verii. Iulie 2022: Spencer Huang intră în companie.

Spencer Huang intră în companie. 2024: Nico Caprez se alătură Nvidia.

Nico Caprez se alătură Nvidia. Mai 2025: Madison Huang coordonează angajarea firmei de comunicare de criză Heller pentru protejarea reputației lui Jensen Huang.

Madison Huang coordonează angajarea firmei de comunicare de criză Heller pentru protejarea reputației lui Jensen Huang. Ianuarie 2026: Nico Caprez este promovat în funcția de vicepreședinte.

Nico Caprez este promovat în funcția de vicepreședinte. Februarie 2026: Madison Huang îl ceartă pe Jay Puri în timpul unei conferințe telefonice pregătitoare pentru summitul de la New Delhi.

Madison Huang îl ceartă pe Jay Puri în timpul unei conferințe telefonice pregătitoare pentru summitul de la New Delhi. Martie 2026: Produsele promoționale „Toy Jensen”, comercializate la prețul de 178 de dolari, sunt prezentate la conferința dezvoltatorilor Nvidia.

Produsele promoționale „Toy Jensen”, comercializate la prețul de 178 de dolari, sunt prezentate la conferința dezvoltatorilor Nvidia. 12 noiembrie 2026: Jensen Huang renunță la funcția de director general, iar Colette Kress este numită director general interimar.

Jensen Huang renunță la funcția de director general, iar Colette Kress este numită director general interimar. 17 noiembrie 2026: Nvidia urmează să publice rezultatele financiare pentru al treilea trimestru al anului fiscal 2027.

Plecarea lui Jensen Huang readuce în prim-plan problema succesiunii la conducerea Nvidia

Schimbările de la vârful Nvidia au readus în atenție o problemă pe care compania ar fi trebuit să o rezolve cu mult timp în urmă: lipsa unui plan solid de succesiune la conducere.

Trei foști directori generali ai unor companii din clasamentul Fortune 500 și un consultant de top au declarat, în interviuri, că o companie cu o istorie de 33 de ani și listată la bursă de 27 de ani ar fi trebuit să aibă deja un sistem matur de succesiune.

Cu toate acestea, Nvidia nu dispune nici măcar de un director executiv care să poată prelua imediat conducerea în cazul unei situații de urgență.

Problema este cu atât mai importantă cu cât Jensen Huang va împlini 64 de ani în februarie anul viitor și este cel mai în vârstă director general dintre companiile tehnologice din grupul Magnificent Seven.

În ciuda importanței sale pentru companie, consiliul de administrație nu a demonstrat că ar avea un plan solid pentru înlocuirea fondatorului.

După plecarea lui Jensen Huang, Nvidia a desemnat-o pe Colette Kress drept director general interimar și a început oficial căutarea unui succesor. Compania ia în considerare atât candidați din interior, cât și persoane din afara organizației.

În aceeași zi, consiliul de administrație l-a numit pe Harvey C. Jones primul președinte al consiliului de administrație de la înființarea Nvidia. Jones face parte din consiliu încă din 1993 și a ocupat anterior funcțiile de director general și președinte executiv al Synopsys, companie importantă în domeniul automatizării proiectării electronice.

Colette Kress își păstrează, în perioada de tranziție, și responsabilitățile de vicepreședinte executiv și director financiar.

Ea are o experiență de 25 de ani în funcții financiare în cadrul unor mari companii tehnologice, inclusiv 13 ani la Microsoft și o perioadă la Cisco. S-a alăturat Nvidia în 2013.

Totuși, potrivit biografiei sale publicate pe site-ul companiei, Kress nu a ocupat anterior funcții în conducerea operațională a unei afaceri și nici nu a avut responsabilitatea directă pentru gestionarea profitului și pierderilor unei divizii.

Din acest motiv, persoanele intervievate consideră că ar putea reprezenta mai degrabă o soluție de tranziție decât un succesor permanent al lui Jensen Huang.

Patru probleme majore de guvernanță identificate la Nvidia

Persoanele intervievate au identificat patru semnale de alarmă în modul în care este condusă Nvidia.

1. Succesul financiar a ascuns riscurile de guvernanță

În doar patru ani, Jensen Huang a contribuit la creșterea valorii de piață a Nvidia cu peste 5.000 de miliarde de dolari. La începutul lunii octombrie 2026, capitalizarea companiei a atins un maxim istoric de 5.800 de miliarde de dolari.

Performanța excepțională a determinat investitorii și membrii consiliului de administrație să treacă în plan secund riscurile asociate dependenței companiei de o singură persoană.

Plecarea neașteptată a fondatorului a scos la iveală vulnerabilitatea acestui model de conducere.

2. Supravegherea exercitată de consiliul de administrație este insuficientă

Jensen Huang deține doar 3,5% din acțiunile Nvidia, un procent mai mic decât participațiile BlackRock, de 8,1%, și Vanguard, de 6,5%.

Cu toate acestea, el a exercitat în practică un control considerabil asupra consiliului de administrație.

Ceilalți șapte membri ai consiliului nu au experiență ca directori generali ai unor companii din Fortune 500, iar patru dintre ei ocupă aceste funcții de peste 13 ani.

Această structură a ridicat întrebări privind independența și eficiența mecanismelor de supraveghere.

3. Stilul de conducere al lui Jensen Huang limitează dezvoltarea altor lideri

Fondatorul Nvidia a declarat în repetate rânduri că gestionează direct aproximativ 60 de subordonați și că susține o structură organizațională cât mai plată.

Foști directori generali intervievați consideră însă că, într-o companie de dimensiunea Nvidia, un director general ar trebui să aibă între 8 și 12 subordonați direcți.

Un număr prea mare de persoane care raportează direct directorului general poate împiedica dezvoltarea unor lideri capabili să își asume independent responsabilități importante și să facă față presiunii.

4. Compania nu are un plan suficient de clar pentru succesiune

Dezvoltarea unui succesor din interiorul Nvidia ar presupune accelerarea procesului de pregătire și reducerea timpului necesar acumulării experienței.

Alternativa ar fi recrutarea unui candidat din afara companiei, posibil un lider mai tânăr, cu vârsta între 40 și 50 de ani sau la începutul decadei de 50 de ani, care să poată prelua conducerea unei organizații de asemenea dimensiuni.

Acțiunile Nvidia au pierdut peste 30%, iar capitalizarea a scăzut sub 4.000 de miliarde de dolari

Pe piețele financiare, acțiunile Nvidia au înregistrat fluctuații puternice după plecarea lui Jensen Huang.

Raportat la maximul de închidere de 239,24 dolari din 6 octombrie 2026, titlurile companiei au scăzut cu peste 30%.

La 13 noiembrie, acțiunile Nvidia au închis la 162,85 dolari, înregistrând o pierdere de 13% pe parcursul săptămânii.

Compania a ajuns astfel la cea mai lungă serie de șase săptămâni consecutive de scăderi de la octombrie 2012.

În total, aproximativ 1.700 de miliarde de dolari din capitalizarea bursieră a Nvidia s-au evaporat. Valoarea companiei a coborât sub pragul de 4.000 de miliarde de dolari pentru prima dată din iulie 2025, iar Apple a depășit Nvidia în clasamentul celor mai valoroase companii.

În paralel, potrivit Financial Times, persoane familiarizate cu situația au declarat că Jensen Huang a discutat cu apropiații săi despre posibilitatea revenirii în funcția de director general.

Un aliat al fondatorului ar organiza întâlniri cu directori din Silicon Valley, într-un așa-numit „war room”, pentru a face presiuni asupra consiliului de administrație în vederea revenirii lui Huang. Demersurile ar urmări inclusiv obținerea sprijinului Casei Albe.

Criza Nvidia are efecte și asupra pieței bursiere din Taiwan

Efectele turbulențelor de la Nvidia s-au extins și asupra pieței financiare din Taiwan, un centru esențial al lanțului global de aprovizionare pentru industria semiconductorilor și inteligența artificială.

La 16 noiembrie 2026, indicele Taiwan Stock Exchange Weighted Index a închis la 41.040,08 puncte, înregistrând o scădere de 2.635,04 puncte, echivalentă cu 6,03% într-o singură ședință.

A fost a doua cea mai mare scădere zilnică din istoria indicelui, iar printre companiile importante afectate s-au numărat:

TSMC;

MediaTek;

Delta Electronics;

Hon Hai;

alte companii din lanțul de aprovizionare al industriei de inteligență artificială.

Guvernatorul băncii centrale din Taiwan, Yang Chin-long, a declarat în timpul unei audieri în Parlament că scandalul în care este implicat Jensen Huang reprezintă o turbulență pe termen scurt, dar cu un impact considerabil asupra piețelor.

El a subliniat că poziția strategică a Taiwanului în lanțul global de aprovizionare pentru industria AI nu este pusă sub semnul întrebării.

Potrivit acestuia, incertitudinea va putea fi eliminată doar după clarificarea identității noului director general și a strategiei de afaceri pe care o va adopta compania.

Yang Chin-long a mai afirmat că planul Nvidia de a înființa un sediu internațional în parcul tehnologic Beitou-Shilin din Taiwan nu ar urma să fie modificat cu ușurință după semnarea contractului.

Campania „Stand with Jensen” a strâns peste 160.000 de semnături

În paralel, angajați, acționari și susținători ai Nvidia au lansat online o campanie intitulată „Stand with Jensen”, prin care solicită revenirea lui Jensen Huang în funcția de director general.

Inițiatorii campaniei cer ca fondatorul să fie repus în funcție înainte de finalizarea unei investigații independente și înainte de prezentarea unor dovezi clare că îndepărtarea sa servește intereselor companiei.

La momentul publicării informațiilor, petiția adunase peste 160.000 de semnături.

Printre susținătorii campaniei se numără personalități importante din industria tehnologică, precum:

Elon Musk, directorul general al SpaceX;

Tim Sweeney, directorul general al Epic Games.

De asemenea, doi acționari importanți ai Nvidia, Altimeter Capital și Atreides Management, au publicat scrisori deschise prin care au solicitat consiliului de administrație să selecteze cu atenție următorul director general și să păstreze deschisă posibilitatea revenirii lui Jensen Huang.

Nu toți reprezentanții mediului de afaceri susțin însă această variantă.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a pus sub semnul întrebării dacă Nvidia ar fi încurajat vânzări ilegale de cipuri către China pentru a-și cosmetiza cifrele de vânzări.

Acesta a declarat că firma ar trebui să treacă printr-un proces amplu de reformă și să aducă un director general din afara organizației.

Totodată, informațiile apărute în presă arată că membrii consiliului de administrație al Nvidia ar fi luat legătura cu Rene Haas, directorul general al companiei Arm, pentru a explora posibilitatea ca acesta să preia conducerea Nvidia.

Până în prezent, nu ar fi fost lansat însă un proces oficial de recrutare în acest sens.

Rolul familiei Huang devine una dintre principalele probleme pentru viitorul Nvidia

Pentru investitori, miza acestei crize nu mai este reprezentată exclusiv de controversele legate de viața personală a fondatorului, ci și de modul în care Nvidia va redefini rolul membrilor familiei sale în conducerea companiei.

Madison Huang, Spencer Huang și Nico Caprez continuă să ocupe poziții importante în organizație, iar modul în care va fi ajustată autoritatea lor va influența direct procesul de succesiune și reformele pe care trebuie să le implementeze consiliul de administrație.

În acest context, Nvidia urmează să publice pe 17 noiembrie rezultatele financiare pentru al treilea trimestru al anului fiscal 2027.

Analiștii estimează venituri trimestriale de aproximativ 108,9 miliarde de dolari, în creștere cu 91% față de aceeași perioadă a anului precedent, potrivit unui sondaj realizat de LSEG.

Rezultatele vor fi urmărite îndeaproape de investitori, care vor încerca să evalueze în ce măsură turbulențele recente afectează perspectivele comerciale ale companiei și strategia sa în domeniul inteligenței artificiale.

În cele din urmă, una dintre cele mai importante întrebări pentru Nvidia este dacă gigantul tehnologic poate trece de la un model de conducere construit în jurul fondatorului său la o structură de management capabilă să funcționeze independent de familia Huang.