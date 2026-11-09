Amanta de la care a pornit scandalul de la Nvidia. Cine este Alice Huang și cum ar fi ajuns să-și spioneze iubitul pentru chinezi

4 minute de citit Publicat la 16:36 09 Noi 2026 Modificat la 16:39 09 Noi 2026

Alice Huang este femeia acuzată că ar fi spionat în favoarea Chinei în timpul unei relații amoroase cu Jensen Huang, șeful gigantului american Nvidia FOTO: Profimedia Images

Există foarte puține informații publice despre Alice Huang, femeia care l-ar fi spionat pe directorul general al Nvidia, Jensen Huang, în timp ce îi era amantă. Potrivit Channel News Asia, aceasta ar fi ocupat o funcție de conducere importantă în cadrul companiei Megaspeed International, cu sediul în Singapore, specializată în centre de date.

Alice Huang, o directoare din industria tehnologiei, este femeia acuzată că ar fi spionat în favoarea Chinei în timpul unei relații amoroase cu Jensen Huang, șeful gigantului american Nvidia, lider mondial în domeniul procesoarelor pentru inteligență artificială. Jensen Huang a recunoscut aventura extraconjugală.

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Cine este Alice Huang

Alice Huang are cetățenie chineză și a fost recrutată de Beijing pentru a colecta informații despre șeful Nvidia, potrivit publicației The New York Times, care dezvăluit că Jensen Huang ar fi fost ținta unui presupus complot de spionaj.

În ciuda numelui de familie comun, Alice Huang nu are nicio legătură de rudenie cu Jensen Huang, în vârstă de 63 de ani, născut în Taiwan, care conduce cea mai valoroasă companie din lume.

Citând persoane informate cu privire la operațiunea de supraveghere, The New York Times a relatat că Alice Huang vorbește bine limba engleză și are relații influente la cele mai înalte niveluri ale industriei mondiale a procesoarelor pentru inteligență artificială.

Acest sector este unul extrem de sensibil, în condițiile în care Statele Unite și China concurează pentru dezvoltarea unor sisteme avansate de inteligență artificială, care ar putea avea și aplicații militare.

O căutare online a scos la iveală un scurt profil al lui Alice Huang, însoțit de fotografia acesteia, într-o bază de date chineză dedicată fondurilor de investiții. Profilul menționa printre locurile sale de muncă anterioare banca HSBC, precum și activitatea de jurnalistă pentru instituțiile media chineze CCTV și Hunan TV.

AFP nu a putut verifica informațiile din acest profil și nici identitatea persoanei care l-a redactat, însă a încercat să contacteze companiile menționate.

Care este legătura dintre cei doi

Relatările din presă de săptămâna trecută au indicat că între cei doi exista o relație apropiată, iar Jensen Huang le-ar fi spus angajaților Nvidia, duminică, că îi pare „profund rău” pentru că „i-a fost infidel soției sale”.

O fotografie de la o petrecere din industria tehnologiei, organizată în 2024 și publicată pe LinkedIn, pare să îl înfățișeze pe șeful Nvidia, îmbrăcat într-o geacă de piele, stând lângă o femeie cu părul lung și bijuterii strălucitoare, despre care se crede că ar fi Alice Huang.

În anul următor, cei doi au participat la o cină organizată de Jensen Huang la un restaurant chinezesc din Taipei, în timpul evenimentului Computex, cel mai important târg de tehnologie din Taiwan.

Jurnaliștii au stat în fața restaurantului și au filmat prin ferestrele și ușile din sticlă, în timp ce Jensen Huang și o femeie identificată drept Alice Huang, îmbrăcată într-o rochie roz, socializau cu ceilalți participanți.

La un moment dat, Jensen Huang poate fi văzut cum își trece brațul pe după umerii lui Alice Huang, în timp ce aceasta îl sărută pe obrazul drept, potrivit imaginilor transmise în direct de reprezentanții presei.

De asemenea, Alice Huang este surprinsă urmându-l pe șeful Nvidia în timp ce acesta reintră în restaurant, după ce discutase cu jurnaliștii afară, și trecându-și degetele de-a lungul părții inferioare a spatelui său.

Ulterior, cei doi părăsesc restaurantul în aceeași mașină.

Ce este Megaspeed International

Potrivit publicațiilor The New York Times și The Wall Street Journal, oficialii americani au ajuns anul trecut la concluzia că Alice Huang îl viza pe Jensen Huang în cadrul unei operațiuni de spionaj.

La acea vreme, Alice Huang ar fi ocupat o funcție executivă de rang înalt în cadrul companiei Megaspeed International, specializată în centre de date, care închiriază altor companii capacitate de calcul pentru antrenarea și operarea sistemelor de inteligență artificială.

Site-ul Megaspeed precizează că firma este „un partener comercial de bază al diviziei de servicii cloud pentru putere de calcul a Nvidia în regiunea Asia-Pacific”.

Potrivit informațiilor publicate pe LinkedIn, compania are birouri în Singapore, Malaysia și Indonezia, aproximativ 2-10 angajați și 25 de „membri asociați”.

Când AFP a sunat la numărul de telefon afișat pe site-ul Megaspeed, persoana care a răspuns a declarat că nu cunoaște compania și că numărul respectiv aparține unei linii telefonice rezidențiale.

Potrivit site-ului guvernului din Singapore, firma purta anterior numele de 7Road International, ceea ce sugerează existența unor legături cu compania chineză de jocuri video 7Road.

A ajutat Megaspeed China să eludeze restricțiile americane privind cipurile?

Washingtonul restricționează exportul către China al celor mai avansate cipuri din siliciu produse de Nvidia, invocând preocupări legate de securitatea națională, dar și obiectivul de a menține avantajul american în domeniul inteligenței artificiale.

Potrivit The New York Times, guvernul american investighează Megaspeed încă din 2024, pentru a stabili dacă firma ar fi intermediat transferul unor cipuri Nvidia către China.

De asemenea, compania ar fi fost investigată de autoritățile din Singapore, care, potrivit publicației The New York Times, au audiat-o pe Alice Huang în 2025.

AFP a solicitat un punct de vedere din partea poliției din Singapore și a Ministerului Afacerilor Interne.

Anul trecut, agenția de presă Bloomberg News a relatat, la rândul său, despre ancheta desfășurată în Singapore cu privire la Megaspeed, în legătură cu presupusa introducere ilegală în China a unor cipuri Nvidia.

În decembrie 2025, Megaspeed a declarat că materialul publicat de Bloomberg „conține informații înșelătoare și insinuări incorecte, inclusiv sugestii potrivit cărora am fi putut fi implicați în transferuri ilegale de cipuri”.