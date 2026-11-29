Porumbei spion, controlați de la distanță. O companie din Rusia a început să vândă păsări cu implanturi cerebrale

2 minute de citit Publicat la 23:30 29 Noi 2026 Modificat la 23:30 29 Noi 2026

Sistemul a fost dezvoltat de compania Neiry și presupune montarea unei camere video pe pieptul porumbelului. Foto: Getty Images

O companie rusă din domeniul neurotehnologiei susține că a început să primească primele comenzi comerciale pentru porumbei transformați în adevărate drone biologice. Păsările au electrozi implantați în creier și pot fi ghidate de la distanță pentru a realiza fotografii aeriene. Tehnologia ridică însă semne de întrebare privind supravegherea clandestină, posibilele utilizări militare și protecția animalelor, scrie tpvworld.com.

Sistemul a fost dezvoltat de compania Neiry și presupune montarea unei camere video pe pieptul porumbelului. Imaginile sunt captate în timpul zborului, iar direcția de deplasare poate fi controlată de un operator sau stabilită în prealabil prin încărcarea unui traseu.

Fiecare pasăre poartă un rucsac cu un dispozitiv GPS, conectat la electrozi biocompatibili implantați în creier. Prin intermediul acestui sistem, operatorii pot influența direcția de zbor și pot trimite păsările în zonele pe care vor să le monitorizeze.

Potrivit informațiilor apărute în presa rusă, tehnologia se află încă în faza de testare și este disponibilă doar pe piața din Rusia. Prețurile pornesc de la aproximativ 300.000 de ruble, echivalentul a circa 3.300 de euro, pentru fiecare kilometru pătrat de supraveghere aeriană.

Porumbeii ar putea fi folosiți pentru supraveghere și monitorizarea infrastructurii

Compania promovează așa-numitele „biodrone” pentru monitorizarea infrastructurii și observarea mediului. Unul dintre argumentele prezentate este că păsările pot ajunge în locuri în care dronele convenționale ar atrage mai multă atenție.

De altfel, specialiștii au avertizat că un porumbel care zboară deasupra unei zone sensibile ar putea trezi mai puține suspiciuni decât un aparat de zbor fără pilot. Acest lucru alimentează temerile privind posibile utilizări pentru supraveghere clandestină sau în scopuri militare.

Există însă și rezerve legate de eficiența tehnologiei. Experții atrag atenția că performanțele sistemului prezentat de Neiry nu au fost verificate independent. În plus, implantarea electrozilor și controlarea zborului ridică întrebări importante privind bunăstarea animalelor.

Compania susține că păsările pot zbura până la 400 de kilometri pe zi

Pentru a răspunde preocupărilor legate de protecția datelor, Neiry afirmă că sistemul folosește inteligența artificială pentru a estompa fețele persoanelor surprinse în imagini și pentru a elimina informațiile care ar putea permite identificarea acestora.

Startupul cu sediul la Moscova susține că porumbeii săi pot parcurge până la 400 de kilometri într-o singură zi și pot rămâne în aer mai mult de zece ore fără întrerupere. Aceste performanțe sunt însă, deocamdată, declarații ale companiei și nu au fost confirmate prin evaluări independente.

Neiry intenționează să extindă tehnologia și pe alte piețe, printre care Brazilia și China. Compania analizează și posibilitatea de a adapta sistemul pentru alte specii de păsări.

Corbii ar putea fi folosiți pentru transportul unor echipamente mai grele, în timp ce pescărușii și albatroșii ar putea fi integrați în proiecte de cercetare marină. Compania mizează astfel pe transformarea păsărilor în platforme mobile de monitorizare, capabile să ajungă în zone greu accesibile.