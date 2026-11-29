2 minute de citit Publicat la 08:00 29 Noi 2026 Modificat la 08:00 29 Noi 2026

Organizația non-profit Seasteading Institute promovează dezvoltarea unor astfel de comunități plutitoare. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Un oraș plutitor, construit în largul oceanului, unde companiile ar putea funcționa fără restricțiile impuse de legislația americană. Este proiectul controversat anunțat de Palmer Luckey, fondatorul Oculus și cofondatorul companiei de tehnologie militară Anduril Industries. Intitulat SLAB, proiectul ar urma să devină un fel de stat autonom pe mare, destinat în special activităților industriale și cercetării, cu o durată de viață estimată la 1.000 de ani, potrivit TECHSPOT.

Palmer Luckey spune că ideea proiectului a apărut încă din 2014, când a început să lucreze la concept folosind o parte din banii obținuți după ce Facebook a cumpărat Oculus VR pentru aproximativ două miliarde de dolari.

Antreprenorul susține că SLAB a fost gândit ca o alternativă mai ieftină la desfășurarea anumitor activități industriale pe uscat. Amplasat în largul mării, complexul ar urma să funcționeze în afara jurisdicției autorităților statale și locale din SUA, ale căror reglementări sunt considerate de susținătorii proiectului o piedică pentru dezvoltarea unor industrii importante.

Printre domeniile vizate se numără prelucrarea metalelor, cercetarea și tratamentele medicale, desalinizarea apei, rafinarea petrolului și ingineria chimică.

„Într-o perioadă în care majoritatea comunității interesate de construirea unor așezări pe mare voia să părăsească Statele Unite și să fumeze marijuana, acesta a fost singurul proiect conceput în mod explicit pentru a face America mai puternică, oferind o alternativă la regulile și reglementările învechite sau prost gândite”, a explicat Luckey.

Un proiect evaluat la un miliard de dolari

Acesta a dezvăluit că, în 2017, el și câțiva apropiați au investit în proiect, la o evaluare de un miliard de dolari. Cu toate acestea, construcția este încă departe de a fi finalizată.

Anunțul a venit după ce informații despre proiect au ajuns în presă, iar unele publicații au speculat că ar putea fi vorba despre un centru de date plutitor destinat inteligenței artificiale. Luckey a respins această interpretare și a spus că SLAB este „mult mai interesant” decât un simplu centru de date. El a explicat că a decis să vorbească despre proiect pentru că nu își dorește să fie perceput drept un antreprenor care urmărește doar tendințele momentului.

Un ”seastead” este, în esență, o așezare permanentă construită pe mare, unde oamenii pot locui și lucra. Pentru susținătorii acestui concept, unul dintre principalele avantaje ar fi posibilitatea de a experimenta forme diferite de organizare și guvernare, fără constrângerile sistemelor politice existente.

Organizația non-profit Seasteading Institute promovează dezvoltarea unor astfel de comunități plutitoare, în care locuitorii să poată testa diferite modele de guvernare. Instituția încearcă, de asemenea, să obțină autonomie politică pentru cei care aleg să trăiască pe mare.

Controversele și riscurile lipsei de reglementare

Proiectul lui Luckey ridică însă întrebări legate de controlul și reglementarea unor activități cu potențial major de risc, mai ales dacă acestea ar funcționa în afara cadrului legislativ obișnuit. Controversele sunt alimentate și de activitatea antreprenorului în industria militară, prin compania Anduril Industries, dar și de planurile sale privind dezvoltarea unor câini modificați genetic pentru utilizări militare.

Palmer Luckey a fost implicat și în dezbaterile privind folosirea inteligenței artificiale în război. În decembrie 2025, acesta a susținut că tehnologia ar trebui să poată decide cine trăiește și cine moare pe câmpul de luptă.

„Pentru mine, nu există superioritate morală în utilizarea unei tehnologii inferioare, chiar dacă asta îți permite să spui lucruri precum: «Nu am lăsat niciodată un robot să decidă cine trăiește și cine moare»”, declara antreprenorul la acel moment.

Poziția sa readuce în discuție o întrebare importantă: ce reguli ar urma să se aplice într-un oraș construit în largul mării, unde activitățile ar fi concepute tocmai pentru a evita o parte dintre reglementările existente?