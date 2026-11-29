27 Noi

Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, a declarat, vineri, că este convins că va obține o majoritate de stânga la alegerile generale anticipate, în ciuda sondajelor de opinie nefavorabile, în timp ce partidele politice se pregătesc să încheie campania electorală înaintea scrutinului de duminică, relatează Reuters, citat de The Guardian.

În condițiile în care publicarea unor noi sondaje de opinie este interzisă prin lege, liderul socialist a insistat că datele interne indică o victorie a partidului său în ceea ce privește numărul de voturi, ceea ce i-ar permite să obțină un nou mandat cu sprijinul aliaților săi din formațiunile mai mici de stânga.

„Nu îmi pot imagina că am putea pierde”, a declarat Sanchez pentru postul de radio SER, adăugând că alegătorii de stânga se mobilizează tot mai puternic pentru a participa în număr mare la vot, o condiție esențială pentru obținerea unei majorități progresiste care să poată aborda probleme precum grava criză a locuințelor din Spania.

„Când Spania progresistă se pune în mișcare, nimic nu o mai poate opri”.

Cu toate acestea, aproape toate sondajele publicate înainte de intrarea în vigoare a interdicției indicau un avantaj clar pentru o eventuală coaliție între Partidul Popular (PP), de orientare conservatoare, și formațiunea de extremă dreapta Vox, care încearcă să îl înlăture pe Sanchez de la putere după opt ani.