„Nu îmi pot imagina că am putea pierde”, spune Sanchez, în ciuda sondajelor nefavorabile27 Noi
Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, a declarat, vineri, că este convins că va obține o majoritate de stânga la alegerile generale anticipate, în ciuda sondajelor de opinie nefavorabile, în timp ce partidele politice se pregătesc să încheie campania electorală înaintea scrutinului de duminică, relatează Reuters, citat de The Guardian.
În condițiile în care publicarea unor noi sondaje de opinie este interzisă prin lege, liderul socialist a insistat că datele interne indică o victorie a partidului său în ceea ce privește numărul de voturi, ceea ce i-ar permite să obțină un nou mandat cu sprijinul aliaților săi din formațiunile mai mici de stânga.
„Nu îmi pot imagina că am putea pierde”, a declarat Sanchez pentru postul de radio SER, adăugând că alegătorii de stânga se mobilizează tot mai puternic pentru a participa în număr mare la vot, o condiție esențială pentru obținerea unei majorități progresiste care să poată aborda probleme precum grava criză a locuințelor din Spania.
„Când Spania progresistă se pune în mișcare, nimic nu o mai poate opri”.
Cu toate acestea, aproape toate sondajele publicate înainte de intrarea în vigoare a interdicției indicau un avantaj clar pentru o eventuală coaliție între Partidul Popular (PP), de orientare conservatoare, și formațiunea de extremă dreapta Vox, care încearcă să îl înlăture pe Sanchez de la putere după opt ani.
„Referendum” asupra guvernării Sanchez27 Noi
„Referendum” asupra guvernării Sanchez
Cifrele sugerează că popularitatea personală a lui Sanchez va juca un rol central în deciziile votanților, duminică. O treime dintre respondenți au spus că pozițiile partidelor pe diverse teme-cheie le vor determina votul, însă aproape o treime au spus că eliminarea lui Sanchez de la putere este principala sursă de motivație.
Aproape 60% dintre votanții PP și Vox spun că asta-i motivează cel mai mult să voteze. Peste 80% dintre votanții celor două susțin, de asemenea, o coaliție a celor două formațiuni pentru a-l scoate pe Sanchez de la putere.
De cealaltă parte, și votanții de stânga au un calcul similar – o treime spun că ar vota tactic pentru a menține un partid în afara guvernului.
Sondajul Politico a arătat și că votul de duminică nu va fi atât de mult un concurs de popularitate, ci de nepopularitate. Votanții spanioli merg la vot să-l aleagă pe cel pe care-l displac cel mai puțin.
Niciunul dintre cei trei lideri principali nu a obținut sprijin important în sondaj. În jur de 30% au spus că au o părere bună despre Feijoo, Abascal sau Sanchez.
Peste jumătate au spus că nu-l simpatizează pe Sanchez, în timp ce 42% au spus același lucru despre Feijoo.
Presiuni politice intense la Madrid27 Noi
Prim-ministrul spaniol se află deja sub presiune considerabilă din cauza crizei din Ceuta din vară, dar și din cauza mai multor anchete de corupție care implică membri ai familiei sale.
Un sondaj realizat de PF Global pentru Politico, săptămâna trecută, arată că politica locativă și problema locuințelor rămâne principala vulnerabilitate a lui Sanchez. În sondaj, ea a figurat ca una dintre cele mai mari eșecuri ale prim-ministrului spaniol, în fața problemei migrației și a crizei din Ceuta.
Dacă PP și Vox, adversarii politici direcți ai socialiștilor spun că migrația este cel mai mare eșec al lui Sanchez, susținătorii acestuia văd problema locuințelor ca ocupând acest „podium”.
În jur de 40% dintre cei care spun că ar vota cu Partidul Socialist și peste jumătate dintre cei care ar vota cu alianța de stânga Frente Amplio (Frontul Extins) îi reproșează lui Sanchez că a eșuat pe tema politicilor locative.
În general, în jur de o treime dintre spaniolii care au răspuns la sondaj au spus că principalul determinant al votului lor va fi costul de trai.
Totuși, votanții diferitelor partide au priorități diverse – pentru votanții PP și Vox, migrația este un factor cheie în decizie, în timp ce votanții socialiștilor spun că politica locativă și de sănătate sunt factori mai importanți.
În același timp, toate partidele au probleme în a-și convinge votanții că sunt bine poziționate să le rezolve problemele.
O treime dintre respondenți au încredere că Vox va rezolva problema imigrației. Pe alte subiecte, însă, votanții sunt loiali propriilor partide. Pe tema corupției, însă, niciunul dintre partide nu este considerat de încredere.
Sanchez decontează furia spaniolilor. Cum arată sondajele27 Noi
Alegerile din Spania de săptămâna aceasta se vor centra mai ales pe costurile vieții, locuințe și politicile locative, dar și pe reputația personală a premierului Pedro Sanchez, care conduce țara de peste opt ani. Spaniolii vor decide dacă vor ca actualul lider de la Madrid să rămână la putere sau dacă-i vor da încrederea lor unei coaliții de dreapta, relatează Politico.
Duminică, spaniolii merg la vot în cadrul unor alegeri în care sondajele arată că prima șansă o au popularii (partidul de centru-dreapta). O înfrângere pentru Sanchez ar însemna plecarea de la putere a ultimului guvern socialist major de pe continent după peste opt ani de guvernare.
Sondajele recente prezic o cursă strânsă, însă în care PP are șansa să obțină majoritatea dacă face o coaliție cu extremiștii Vox ai lui Santiago Abascal.
Sondajul agregat al Politico arată că PP ar ajunge la un scor de aproximativ 31%, în timp ce PSOE-ul lui Sanchez ar ajunge pe locul doi, cu 29%. Partidul de extremă dreapta Vox este pe locul trei cu 18%.