Două turiste au dispărut în Panama în 2014. Ce poze erau în aparatul foto când li s-au găsit ghiozdanele

4 minute de citit Publicat la 08:00 29 Noi 2026 Modificat la 08:00 29 Noi 2026

La aproximativ șase ore de la începerea traseului, cele două au încercat să contacteze serviciile de urgență. Foto: Getty Images

Două tinere din Olanda au dispărut în urmă cu mai bine de zece ani, în timpul unei excursii într-o zonă împădurită din Panama. Kris Kremers, în vârstă de 21 de ani, și Lisanne Froon, de 22 de ani, au plecat într-o drumeție pe traseul El Pianista, în apropierea orașului Boquete, pe 1 aprilie 2014, și nu s-au mai întors. După aproape două luni și jumătate, un ghiozdan albastru care le aparținea a fost găsit pe malul unui râu. În interior se aflau telefoanele mobile ale celor două, bani, acte și un aparat foto digital, ale cărui imagini au ridicat numeroase întrebări despre ultimele lor zile.

Cele două tinere ajunseseră în Panama pe 15 martie 2014. După ce au vizitat mai multe locuri din țară, au ajuns în Boquete, unde urmau să locuiască timp de o lună la o familie locală și să participe la activități de voluntariat pentru copii.

În dimineața zilei de 1 aprilie, au pornit pe traseul El Pianista, care traversează o zonă de pădure tropicală din apropierea vulcanului Barú. În jurul orei 11:00 au început drumeția. A doua zi, cele două nu s-au mai prezentat la o întâlnire stabilită cu un ghid local, iar dispariția lor a fost semnalată autorităților.

Au urmat căutări ample, la care au participat polițiști, echipe canine și anchetatori veniți din Olanda. Părinții tinerelor au ajuns în Panama și au oferit o recompensă de 30.000 de dolari pentru informații care ar fi putut duce la găsirea lor.

Primele apeluri de urgență au fost înregistrate la câteva ore după plecarea în drumeție

Datele recuperate ulterior din telefoanele mobile au arătat că, la aproximativ șase ore de la începerea traseului, cele două au încercat să contacteze serviciile de urgență. Primul apel a fost inițiat de pe iPhone-ul lui Kris Kremers, la ora 16:39. La scurt timp, la 16:51, a fost făcută o altă încercare, de pe telefonul Samsung Galaxy S III al lui Lisanne Froon.

Niciunul dintre apeluri nu a fost conectat, din cauza lipsei semnalului în zonă.

În zilele următoare, telefoanele au fost pornite și folosite intermitent, în încercarea de a obține semnal. Bateria telefonului lui Lisanne s-a descărcat pe 4 aprilie, după ora 5:00, iar dispozitivul nu a mai fost utilizat. iPhone-ul lui Kris a mai fost pornit de câteva ori, ultima dată pe 11 aprilie, când a fost închis definitiv în jurul prânzului.

90 de fotografii realizate în întuneric, în mijlocul junglei

Pe 14 iunie 2014, la aproximativ zece săptămâni de la dispariție, o localnică a predat autorităților un ghiozdan albastru pe care susținea că îl găsise pe malul unui râu, în apropierea satului Alto Romero, din provincia Bocas del Toro.

În interior se aflau două telefoane mobile, aparatul foto Canon PowerShot SX270 al lui Lisanne, o sticlă cu apă, două perechi de ochelari de soare, două sutiene, cardul de asigurare al tinerei și 88 de dolari. Obiectele erau într-o stare bună.

Aparatul foto a atras în mod special atenția anchetatorilor. Pe cardul de memorie au fost găsite peste 90 de fotografii realizate în noaptea de 8 aprilie, într-un interval de aproximativ trei ore, între 01:00 și 04:10. Imaginile fuseseră surprinse cu blițul, în întuneric aproape complet, aparent în adâncul junglei.

Unele fotografii par să indice că tinerele s-ar fi aflat în apropierea unui râu sau a unei râpe. Într-una dintre imagini apare o crenguță pe care sunt așezate pungi de plastic, pe o stâncă. O altă fotografie surprinde ceea ce pare a fi o curea de rucsac și o oglindă, aflate pe o altă piatră. Într-o altă imagine se vede partea din spate a capului lui Kris Kremers.

Scopul acestor fotografii nu a fost stabilit cu certitudine. Imaginile au alimentat numeroase întrebări și speculații despre ce s-ar fi întâmplat în acea perioadă, însă ele nu oferă, singure, o explicație clară a dispariției.

Rămășițele celor două tinere au fost găsite pe malul aceluiași râu

Descoperirea ghiozdanului a determinat autoritățile să reia căutările în apropierea râului. La scurt timp au fost găsiți pantalonii scurți din denim ai lui Kris, pe o stâncă de pe malul opus al unui afluent. Ulterior, anchetatorii au descoperit un pelviz și un bocanc în care se afla încă un picior, precum și alte fragmente osoase împrăștiate de-a lungul malului.

Testele ADN au confirmat că rămășițele aparțineau celor două tinere. Potrivit informațiilor prezentate în anchetă, au fost recuperate aproximativ 10% din oasele lui Lisanne și doar 5% din cele ale lui Kris.

Circumstanțele exacte ale morții lor nu au fost stabilite definitiv. Anchetatorii olandezi care au colaborat cu specialiști în medicină legală și operațiuni de căutare au considerat că este posibil ca tinerele să se fi rătăcit în timpul drumeției și să fi căzut de pe una dintre stâncile din zonă. Nu a fost însă stabilită oficial o cauză a morții, iar cazul a continuat să genereze întrebări și teorii.

Povestea dispariției lui Kris Kremers și Lisanne Froon a rămas unul dintre cele mai cunoscute cazuri de dispariție petrecute în timpul unei excursii în sălbăticie, iar fotografiile recuperate din aparatul foto continuă să fie analizate de cei interesați de elucidarea ultimelor lor zile.