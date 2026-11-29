Papirusul conținea desene cu șerpi realizate cu cerneală roșie, însoțite de blesteme scrise în scrierea hieratică. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

„Detronarea lui Apophis” este un ritual magic și un text religios din Egiptul Antic, care datează de acum 3.400 de ani şi care a fost creat pentru a-l ajuta pe zeul soarelui, Ra, să învingă haosul și să răsară în fiecare dimineață. Mai multe fragmente de papirus cu această temă au fost descoperite într-o groapă de deșeuri a unui templu din Teba, în Egipt, de către Fredrik Hagen, egiptolog la Universitatea din Copenhaga.

Papirusul, care conținea desene cu șerpi realizate cu cerneală roșie, însoțite de blesteme scrise în scrierea hieratică, urma să fie străpuns cu un cuțit și sfâșiat. Ritualul magic mai presupunea ca preotul să calce pe fragmente cu piciorul stâng, să scuipe peste ele și să le distrugă complet prin foc, relatează La Repubblica. „Tocmai de aceea am avut marele noroc să găsim rămășițe într-o stare suficient de bună încât să mai poată fi recunoscute”, a declarat egiptologul Fredrik Hagen.

În timp ce efectua săpături într-o groapă de gunoi de la un templu antic din Teba, dedicat faraonului Tutmes al III-lea, care a trăit în perioada Noului Regat, în jurul anului 1450 î.Hr., cercetătorul a descoperit resturile parțial distruse ale acestui ritual. Apophis, șarpele, stăpânul haosului, era dușmanul de moarte al zeului soare, Ra. Prin lupta sa împotriva acestei creaturi în lumea de dincolo, zeul soare își petrecea orele dintre apus și zori, înainte de a ieși din nou victorios în dimineața următoare. „Detronarea lui Apophis” a fost, de asemenea, obiectivul unui ritual de blestem cunoscut anterior dintr-o singură descoperire, datând cu un mileniu mai târziu decât cea făcută acum de Hagen la Teba. Descoperirea este publicată în „Journal for Egyptian Language and Antiquities”.

Recuperarea a numeroase fragmente de papirus parțial arse dintr-o groapă de gunoi a unui templu sugerează că practica blestemării șarpelui era mai răspândită decât se credea anterior. Ritualul era folosit pentru a arunca blesteme asupra dușmanilor faraonului. Totuși, și cetățenii de rând puteau apela la un preot pentru a rosti o incantație împotriva unui rival, pentru a-și îmbunătăți propria soartă sau pentru a îndepărta efectele vremii nefavorabile ori ale bolilor. Ritualul era folosit și ca o încercare disperată, de ultimă instanță, de a salva pe cineva care fusese mușcat de un șarpe sau care fusese lovit, în alt mod, de o tragedie gravă. Totuși, pentru ca blestemul împotriva lui Apophis să își producă efectul deplin, papirusurile trebuiau distruse complet. Descoperirea câtorva fragmente la Teba sugerează că această procedură nu era întotdeauna dusă la îndeplinire cu o rigurozitate desăvârșită.

Până nu demult, singura dovadă referitoare la blestemul lui Apophis era un papirus care conținea instrucțiuni pentru ritual şi care datează din secolul al IV-lea î.Hr. Acesta se află în patrimoniul British Museum din Londra. Printre altele, textul precizează: „Formula trebuie rostită deasupra unei reprezentări a lui Apophis, schițată cu cerneală roșie pe o foaie de papirus nouă; de asemenea, trebuie confecționată o efigie a lui Apophis din ceară roșie, pe care să fie înscris numele său cu cerneală roșie, iar aceasta trebuie aruncată în foc.” Alternativ, continuă instrucțiunile, preotul are sarcina de a „desena un șarpe cu coada în gură și chipul îndreptat în jos, având inscripția «Apophis cel căzut, șarpele» scrisă pe spate”.

Cele aproximativ 40 de fragmente descoperite la Teba sunt, în unele cazuri, copii care conțin aceleași desene și blesteme, repetate de mai multe ori, expresii precum „Apophis, cel care răcnește, a cărui înfățișare inspiră teroare” sau „Copiii rebelului”. Acest lucru demonstrează, a explicat Hagen, „că ritualul era foarte răspândit. Făcea parte din viața obișnuită a templelor și se integrase în cultura egipteană în ansamblu. Pe lângă preoți, și scribii sau alte persoane educate îl puteau săvârși”.