China a testat un câine-robot echipat cu un costum de pompier de ultimă generație. Rezistă la temperaturi de 1.000 de grade Celsius

1 minut de citit Publicat la 08:00 29 Noi 2026 Modificat la 08:00 29 Noi 2026

Robotul poate funcționa neîntrerupt timp de 10 minute în medii cu temperaturi de până la 1.000 de grade Celsius /Sursă foto: X

Un câine-robot echipat cu un costum special, rezistent la foc, a fost testat într-un incendiu din estul Chinei. Rezultatul arată că a rezistat la temperaturi de până la 1.000 de grade Celsius,astfel că tehnologia ar putea fi folosită în viitor de pompieri, relatează South China Morning Post.

Testul a avut loc miercuri, la o unitate de pompieri din orașul Suzhou, provincia Jiangsu. Robotul a fost echipat cu un costum realizat dintr-un material compozit special, ignifug, care i-a permis să funcționeze timp de 10 minute în condiții de temperatură extremă, fără să fie deteriorat.

Dezvoltat de Institutul de Cercetare din Suzhou, robotul poate funcționa neîntrerupt timp de 10 minute în medii cu temperaturi de până la 1.000 de grade Celsius și este adecvat pentru aproximativ 95% din scenariile de incendiu.

Specialiștii susțin însă că robotul nu este, în sine, rezistent la foc. Protecția sa provine în întregime dintr-un „costum ignifug” special conceput.

A robot dog that can brave temperatures of up to 1,000°C? It's real!?? China's first fire-detecting robot dog with ultra-high-temperature resistance completed its practical testing in Suzhou on Nov 25. Its secret weapon? A specially developed composite fireproof fabric that acts as a protective "coat", allowing it to operate in extreme heat. — This is Suzhou (@ThisisSuzhou) November 26, 2026

Experimentul a arătat că elementul central al acestui costum de protecție este o țesătură compozită multistrat, adaptată din materialele de protecție termică utilizate în industria aerospațială.

„Preluăm tehnologia de protecție termică dezvoltată inițial pentru rachete și o adaptăm pentru un câine-robot”, a declarat Guo Shuai, cercetător al institutului, care a coordonat dezvoltarea costumului de protecție.

Experimentul încheiat cu succes arată că tehnologia ar putea fi folosită în viitor de pompieri, dar și în domeniul militar, potrivit echipei care a dezvoltat-o, formată din specialiști de la Institutul de Cercetare Suzhou al Institutului de Tehnologie din Harbin și compania Sichuan Longjia Aerospace Materials Technology.

„În viitor, acest tip de material ignifug ar putea fi integrat și în echipamentul de intervenție al pompierilor”, a mai adăugat un cercetător.

Acesta a mai precizat că materialul este pe punctul de a intra în producția de serie, iar intervențiile coordonate ale câinilor de recunoaștere, atât individuale, cât și în grupuri, se preconizează că vor deveni o practică obișnuită la locul incendiilor.