3 minute de citit Publicat la 00:01 29 Noi 2026 Modificat la 00:08 29 Noi 2026

A nins abundent pe Drumul Expres Craiova – Pitești. Foto: Facebook - DRDP Craiova

Circulaţia rutieră a fost blocată, sâmbătă seară, pe Drumul Expres 12 Craiova - Piteşti, între Balş şi Craiova, din cauza unui autocamion care tracta un autotren cu semiremorcă şi care a derapat. Direcţia Rutieră Drumuri şi Poduri Craiova (DRDP) a precizat că utilajele de deszăpezire au fost prinse în ambuteiaj. Totodată, ninsorile au afectat și circulația feroviară.

„Atenție! Circulație blocată pe DEx 12, Craiova-Pitești, între Balș și Craiova.

Un autocamion care tracta un autotren cu semiremorcă, a derapat, blocând circulația rutieră. Utilajele de deszăpezire sunt prinse în ambuteiaj. Revenim cu detalii!”, a transmis DRDP Craiova.

Ulterior, drumarii din Craiova au anunțat că, în jurul orei 22:00, ambele autocamioane au fost semnalizate corespunzător, iar circulația a fost reluată pe una dintre cele două benzi ale drumului expres.

Înainte de incident drumarii anunțaseră că vizibilitatea în trafic pe DEx 12 este redusă pe sectorul Craiova - Balş din cauza ninsorii abundente şi a viscolului.

„Ninge abundent pe Drumul Expres Craiova – Pitești! Utilajele de deszăpezire acționează permanent pentru menținerea circulației în condiții de siguranță.

Imaginile surprinse de camerele de monitorizare de pe Drumul Expres arată intervenția utilajelor în timpul ninsorii. Activitatea acestora, traseele parcurse și intervențiile sunt monitorizate în permanență, atât prin sistemul video de monitorizare a drumului, cât și prin sistemele GPS instalate pe utilaje.

Astfel, avem o evidență permanentă a intervențiilor, a traseelor parcurse și a modului în care se acționează pe sectoarele de drum aflate în administrare.

În condiții de ninsoare abundentă și viscol, zăpada se poate depune din nou pe carosabil chiar și după trecerea utilajelor. Acțiunea de deszăpezire este continuă, iar echipele noastre rămân mobilizate”, arată sursa citată într-o postare pe Facebook.

Drumarii atrag atenția că și în județele Călărași și Giurgiu ninge și viscolește, iar utilajele de deszăpezire acționează permanent pentru menținerea circulației.

Şoferii sunt îndemnaţi să circule cu viteză redusă, să adapteze deplasarea la condiţiile de drum şi să nu depăşească utilajele de deszăpezire aflate în acţiune.

De asemenea, ninsorile și vântul puternic au afectat și circulația feroviară. Potrivit CFR S.A., traficul a fost perturbat în zona Galați – Brăila, pe sectoarele Vădeni - Barboși și Șendreni - Barboși.

Pe ruta Vădeni – Barboși, circulația se desfășoară temporar pe un singur fir, după ce a fost constatată o defecțiune la calea ferată. Între stațiile Șendreni și Barboși, traficul a fost oprit pe ambele fire după ce un copac căzut a rupt linia de contact.

„Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că, în seara zilei de 28 noiembrie 2026, circulația feroviară a fost afectată pe sectoarele Vădeni – Barboși și Șendreni – Barboși, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Galați, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile, caracterizate prin ninsori și intensificări ale vântului.

La ora 19:26, a fost identificată o defecțiune tehnică la calea ferată, pe sectorul Vădeni – Barboși, fiind necesară închiderea temporară a unuia dintre cele două fire de circulație. Traficul feroviar se desfășoară în continuare pe firul alăturat.

Ulterior, începând cu ora 20:45 , circulația feroviară a fost întreruptă pe ambele fire între stațiile CF Șendreni și Barboși , în urma semnalării unei avarii la linia de contact. În jurul orei 21:35, echipele de specialitate au constatat că un copac căzut în zona stației CF Barboși Triaj a provocat ruperea liniei de contact pe ambele fire de circulație. În aceste condiții, circulația trenurilor este temporar imposibilă pe sectorul afectat, până la îndepărtarea copacului și restabilirea funcționalității instalațiilor .

Echipele de specialitate ale CFR S.A. intervin pentru îndepărtarea copacului și remedierea defecțiunilor, în vederea restabilirii circulației feroviare în condiții de siguranță.

În urma acestor incidente, trenul IR 1832, operat de CFR Călători , staționează în stația CF Șendreni începând cu ora 22:39 .

Reluarea circulației pe sectoarele afectate va avea loc după finalizarea intervențiilor și efectuarea verificărilor necesare.

CFR S.A. regretă disconfortul creat publicului călător și va reveni cu informații actualizate privind evoluția intervențiilor și reluarea circulației feroviare. Siguranța circulației trenurilor rămâne prioritară, iar personalul companiei este mobilizat pentru remedierea problemelor constatate”, a transmis CFR.