1 minut de citit Publicat la 23:12 28 Noi 2026 Modificat la 23:12 28 Noi 2026

Insulele Falkland au fost anexate de Regatul Unit în 1833. Argentina revendică teritoriul ca aparținându-i. Foto: Getty Images

Tribunalul Internațional al Dreptului Mării (TIDM) a respins, sâmbătă, o solicitare a Argentinei de a fi blocată de urgență avansarea unui proiect petrolier în largul Insulelor Falkland, arhipelag administrat de Regatul Unit și a cărui suveranitate o revendică guvernul argentinian, relatează AFP, citată de Agerpres.

Instanța internațională cu sediul la Hamburg, creată de Convenția ONU asupra dreptului mării, a respins cererea Argentinei cu 18 voturi pentru și trei împotrivă, a declarat președintele său, Maurice Kamga.

Argentina ceruse să se ia măsuri de urgență pentru ca „niciun nou foraj în scopuri de exploatare și nicio instalație a infrastructurilor de producție să nu aibă loc” în așteptarea constituirii unui tribunal arbitral, care ar urma să se pronunțe asupra fondului litigiului.

Judecătorii TIDM au estimat totuși că cererile Argentinei ar urmări să se pronunțe asupra suveranității Insulelor Falkland, ceea ce depășește, la prima vedere, competența viitorului tribunal arbitral și că deci el nu poate să ordone cu acest titlu măsuri conservatoare.

TIDM se alătură, astfel, în mare parte argumentației britanicilor, care ceruseră respingerea măsurilor de urgență din acest motiv.

Argentina susține că cererile sale de măsuri de urgență puteau fi examinate fără a se decide subiectul suveranității asupra insulelor.

Argentina, care contestă dreptul Regatului Unit de a autoriza exploatarea petrolului în largul Insulelor Falkland, a angajat această procedură de arbitraj împotriva Regatului pe 28 septembrie cu privire la proiectul Sea Lion, desfășurat de societatea britanică Rockhopper și cea israeliană Navitas, iar apoi ceruse măsuri conservatoare.

Președintele argentinian, Javier Milei, și-a înăsprit tonul cu privire la Insulele Falkland la începutul lunii septembrie, după ce Donald Trump spusese că nu exclude să revizuiască poziția de neutralitate a SUA cu privire la arhipelag.

Adunarea Generală a ONU recunoaște de decenii existența unui diferend de suveranitate asupra acestor insule administrate de Regatul Unit din 1833. Ea invită cele două țări să negocieze.

Situate la 600 km de coasta patagoneză argentiniană și la aproape 13.000 km de Regatul Unit, Insulele Falkland, numite de Argentina „Insulele Malvine” au fost scena unui scurt război între cele două țări în 1982.