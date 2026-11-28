Cercetătoarea care caută de zeci de ani mormântul lui Alexandru cel Mare a descoperit un posibil mormânt regal în Alexandria

3 minute de citit Publicat la 23:11 28 Noi 2026 Modificat la 23:11 28 Noi 2026

sursa foto: Ministerul Turismului și Antichităților din Grecia / Facebook

Arheologi greci au scos la lumină fundațiile din calcar ale unei clădiri impresionante, despre care experții egipteni cred că ar putea fi legată de un mormânt regal din perioada ptolemeică, în Alexandria antică, a anunțat Ministerul egiptean al Turismului și Antichităților. Descoperirea a fost făcută în situl arheologic din Grădinile Shallalat, în zona care adăpostea odinioară cartierul regal al orașului, scrie Greek Reporter.

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Echipa de arheologi, condusă de Calliope Limneos-Papakosta, de la Institutul Elen de Cercetare a Civilizației Alexandrine (HRIAC), face săpături în zonă de aproximativ 20 de ani. Proiectul este finanțat de Fundația Moheb Kassabgui și de Reliance Egypt.

Săpăturile au scos la iveală fundațiile unei clădiri mari, înconjurate de ziduri, precum și un tunel care se întinde spre nord, pe sub construcție.

Specialiștii care au analizat rămășițele au constatat că forma pătrată și dimensiunile fundațiilor arată că acestea susțineau, cândva, o clădire masivă și foarte înaltă.

Descoperirea i-ar putea ajuta pe cercetători să înțeleagă mai bine cum era organizat și cum s-a dezvoltat de-a lungul timpului vechiul cartier regal.

Calliope Limneos-Papakosta și-a dedicat zeci de ani studierii Alexandriei antice și căutării mormântului pierdut al lui Alexandru cel Mare.

Săpăturile ei din Grădinile Shallalat au scos la lumină rămășițe importante ale vechiului cartier regal, printre care fundațiile unei clădiri elenistice monumentale și o statuie rară din marmură, despre care se crede că îl înfățișează pe Alexandru cel Mare, descoperită în 2009.

Un posibil mormânt regal ptolemeic, legat de Ptolemeu al IV-lea

O comisie științifică numită de ministrul Turismului și Antichităților, Sherif Fathy, a ajuns la concluzia că trăsăturile arhitecturale ale clădirii sugerează că aceasta ar fi putut avea un rol funerar. Construcția ar putea fi mormântul regal pe care sursele istorice antice îl atribuie regelui Ptolemeu al IV-lea Filopator, care a domnit între anii 221 și 204 î.Hr.

Geograful și istoricul grec Strabon a pomenit acest mormânt în descrierea pe care a făcut-o Alexandriei. Comisia a subliniat și cât de important este să se stabilească până unde se întind fundațiile, pentru a înțelege mai bine geografia și arhitectura orașului antic.

Comisia a fost condusă de Ayman Ashmawy, oficial de rang înalt în cadrul Consiliului Suprem al Antichităților din Egipt, și a inclus specialiști în istoria și arheologia greacă și romană de la universitățile din Alexandria și Tanta.

După ce a analizat situl, comisia și-a prezentat concluziile secretarului general al Consiliului Suprem al Antichităților, Hisham El-Leithy, care le-a transmis apoi ministrului Fathy.

Noi săpături pentru a afla rolul inițial al clădirii

Hisham El-Leithy a precizat că descoperirea deschide noi posibilități de studiere a clădirilor regale din perioada ptolemeică. El a subliniat că sunt necesare noi cercetări arheologice și arhitecturale pentru a stabili ce rol avea construcția și ce legătură avea cu clădirile din jur.

Ayman Ashmawy a precizat că posibila legătură cu mormântul regal ptolemeic rămâne, deocamdată, doar o ipoteză preliminară. Continuarea săpăturilor ar putea aduce noi dovezi despre clădire și despre alte construcții asociate acesteia.

Ministrul Sherif Fathy a declarat că descoperirile arheologice care se succed în Alexandria reflectă bogăția patrimoniului cultural al orașului și ar putea dezvălui aspecte necunoscute până acum ale istoriei și ale dezvoltării sale urbane.

El a reafirmat, totodată, angajamentul ministerului de a sprijini misiunile arheologice egiptene și străine, de a întări colaborarea cu institutele de cercetare și universitățile și de a proteja patrimoniul cultural al Egiptului.