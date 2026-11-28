Un tablou dispărut de aproape 90 de ani, descoperit lângă un container de gunoi. Fusese realizat pentru Expoziția Mondială din 1939

3 minute de citit Publicat la 08:00 28 Noi 2026 Modificat la 08:00 28 Noi 2026

Arūnas Gelūnas a numit revenirea tabloului un adevărat cadou de Crăciun pentru Lituania. Foto: Getty Images

Un tablou al pictorului lituanian Rimtas Kalpokas, considerat dispărut de aproape 90 de ani, a fost prezentat pe 24 noiembrie la Centrul de Restaurare Pranas Gudynas al Muzeului Național de Artă al Lituaniei. Lucrarea, intitulată „Încoronarea primului rege al Lituaniei, Mindaugas, în anul 1253”, a fost realizată în 1939 pentru pavilionul Lituaniei de la Expoziția Mondială de la New York, potrivit LNDM.

Tabloul a fost găsit abandonat lângă un container de gunoi, în cartierul Žvėrynas din Vilnius, de Danutė și Jonas Juozelskai. Cei doi au anunțat Centrul de Restaurare Pranas Gudynas despre descoperire. Ajunse la fața locului pentru a examina pânza, coordonatoarea proiectelor de restaurare, Rasa Misevičienė, și restauratoarea de pictură de șevalet Lina Jurnienė au recunoscut imediat lucrarea lui Rimtas Kalpokas. Pe 20 noiembrie, tabloul a fost transportat în siguranță la centrul de restaurare.

Directorul general al Muzeului Național de Artă al Lituaniei, dr. Arūnas Gelūnas, a descris recuperarea picturii drept un moment important pentru istoria artei lituaniene.

„Din cauza diferitelor circumstanțe istorice, istoria artei noastre seamănă cu un mozaic ciobit, în care adăugăm, în timp, fragmentele pe care le descoperim și care au lipsit până acum. Astfel, ni se dezvăluie o imagine cu totul diferită asupra istoriei artei noastre. Revenirea acestei lucrări deschide un nou capitol atât în cercetarea creației lui Rimtas Kalpokas, cât și în studiul participării Lituaniei la expozițiile internaționale”, a declarat Arūnas Gelūnas.

Potrivit directoarei Centrului de Restaurare Pranas Gudynas, Jūratė Senvaitienė, datele disponibile indică faptul că, după încheierea expoziției, tabloul ar fi fost păstrat la reprezentanța diplomatică a Lituaniei din Washington. Locul în care a ajuns ulterior nu a mai putut fi stabilit.

„Restauratorii se bucură întotdeauna atunci când pot reda publicului, în sălile de expoziție și în muzee, tablouri care au stat multă vreme în depozite. În acest caz, însă, nici măcar nu am știut mult timp unde se află pictura. De aceea, evenimentul de astăzi este o bucurie extraordinară”, a spus Jūratė Senvaitienė. Aceasta le-a mulțumit colegelor care s-au deplasat în cartierul Žvėrynas și au adus lucrarea la centrul de restaurare.

Restauratorul de pictură de șevalet Linas Lukoševičius a precizat că tabloul a fost găsit împăturit, însă pânza era uscată și nu prezenta deteriorări provocate de umezeală. Acesta a amintit și împrejurările în care a fost comandată lucrarea. Tabloul a fost comandat în 1938, iar pictorul a primit pentru el 4.350 de lite. La prezentarea de la centrul de restaurare, suma a fost echivalată cu aproximativ 70.000 de euro în valoarea de astăzi.

„În primul rând, vom conserva lucrarea și o vom prezenta publicului în starea în care se află acum”, a declarat Linas Lukoševičius.

Arūnas Gelūnas a numit revenirea tabloului un adevărat cadou de Crăciun pentru Lituania. Lucrarea urmează să fie prezentată publicului în apropierea sărbătorilor, înainte de începerea restaurării. Una dintre variantele luate în calcul este expunerea sa la Muzeul de Arte Aplicate și Design al Muzeului Național de Artă al Lituaniei.

Istoria Lituaniei, prezentată la Expoziția Mondială de la New York

Expoziția Mondială de la New York a oferit Lituaniei independente ocazia de a-și prezenta istoria, cultura și realizările unui stat aflat în plin proces de modernizare în fața publicului internațional.

În Sala de Onoare a pavilionului lituanian, cele mai importante momente din istoria țării erau ilustrate prin picturi. Alături de lucrarea lui Rimtas Kalpokas erau expuse și două tablouri realizate de tatăl său, pictorul Petras Kalpokas: „Napoleon acordă puterea Lituaniei în 1812” și „Proclamarea Actului de Independență a Lituaniei, la Vilnius, la 16 februarie 1918”.

Povestea istoriei Lituaniei prezentată în Sala de Onoare începea cu încoronarea primului rege al țării, în anul 1253. În centrul picturii lui Rimtas Kalpokas, Mindaugas apare îngenuncheat în fața episcopului care îi așază coroana pe cap.

Rimtas Kalpokas (1908–1999) a fost pictor și grafician. După absolvirea Școlii de Artă din Kaunas, și-a continuat studiile la Institutul de Arte Industriale din Monza, Italia. A predat artă timp de mulți ani la Kaunas și a realizat peisaje, portrete, lucrări de grafică și picturi murale.