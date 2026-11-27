Și angajații din privat ar putea primi vouchere de vacanță în 2027. Ministrul Economiei spune că a discutat cu Nazare: „A tăcut”

2 minute de citit Publicat la 23:27 27 Noi 2026 Modificat la 23:27 27 Noi 2026

Și angajații din privat ar putea primi vouchere de vacanță în 2027.. Sursa foto: Hepta

Voucherele de vacanță ar putea fi acordate din 2027 și angajaților din mediul privat, nu doar celor de la stat. Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, vrea ca măsura să fie adoptată rapid, prin ordonanță de urgență, și spune că a discutat deja cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Acesta nu i-ar fi dat însă un răspuns clar. „A tăcut, dar tăcerea lui va fi exploatată favorabil de mine”, a declarat Zamfir, vineri seară, la Digi24.

Ministrul Economiei își dorește ca voucherele de vacanță pentru bugetari să fie prinse în bugetul de stat pentru anul viitor. În același timp, el vrea să extindă acest beneficiu și la angajații companiilor private.

Zamfir consideră că voucherele ar ajuta nu doar salariații să își permită o vacanță, ci și hotelurile, pensiunile și restaurantele din România, afectate de scăderea consumului.

În opinia sa, turismul românesc are un potențial insuficient valorificat, iar statul ar trebui să încurajeze oamenii să își petreacă vacanțele în țară.

Cum ar putea primi angajații din privat vouchere de vacanță

Există deja un proiect de lege în Parlament pentru acordarea voucherelor de vacanță și în sectorul privat, însă Daniel Zamfir spune că ar prefera adoptarea măsurii prin ordonanță de urgență, astfel încât aceasta să poată fi aplicată din 2027.

Ministrul propune ca firmele să poată folosi pentru voucherele angajaților o parte din sumele pe care le pot direcționa, în prezent, din impozitul pe profit către organizații neguvernamentale.

Decizia ar urma să aparțină fiecărei companii. Angajatorii ar putea alege dacă folosesc această facilitate pentru sponsorizări sau pentru vouchere de vacanță oferite salariaților.

Zamfir a precizat că nu dorește eliminarea posibilității de a face sponsorizări, ci introducerea unei opțiuni suplimentare pentru firme.

Ce valoare ar putea avea voucherele și cum a reacționat Nazare

Daniel Zamfir își dorește ca valoarea voucherelor de vacanță să ajungă la 1.000 de lei net. Potrivit ministrului, banii cheltuiți de turiști pe cazare aduc încasări suplimentare și pentru restaurante, magazine sau alte afaceri locale. El susține că, astfel, o parte importantă din sumele acordate prin vouchere se întorc în economie și la bugetul statului.

„Banii ăștia, 2.000 lei ai unei familii, cheltuiți sau în voucher de vacanță, mai înseamnă, pe lângă cheltuieli de încă 2.000, dacă nu 3.000 lei. Oamenii, când se duc la cazare, cheltuiesc și în industrie, în general, pentru masă, pentru alte lucruri. Și atunci, în economie, practic, 5.000 - 6.000 lei cheltuiți în economia românească se întorc înapoi la statul român, mai mult de 2.000 de lei, decât am dat în acel voucher de vacanță. Procentul sau cuantumul pe care statul român îl câștigă prin acordarea acestor vouchere de vacanță este extrem de semnificativ și merită făcut. E o investiție”, a explicat el.

Întrebat dacă a discutat propunerea cu Alexandru Nazare, ministrul Economiei a spus că acesta nu a avut o reacție, dar că el va continua să susțină măsura: „A tăcut, dar tăcerea lui va fi exploatată favorabil de mine”.

Zamfir a insistat că nu are afaceri în turism și că își dorește acordarea voucherelor pentru a încuraja românii să își cheltuiască banii în țară, în loc să aleagă destinații din Bulgaria sau din alte state.