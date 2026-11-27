2 minute de citit Publicat la 23:03 27 Noi 2026 Modificat la 23:03 27 Noi 2026

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Emisarul pentru pace al lui Donald Trump, Jared Kushner, a stârnit săptămâna aceasta nemulțumiri în Ucraina și nu numai. Politicieni de rang înalt de la Kiev și din țările europene aliate Ucrainei l-au criticat dur pe ginerele președintelui american după ce acesta l-a descris pe Vladimir Putin drept „un maestru al politicii”. Un parlamentar ucrainean de rang înalt a cerut chiar retragerea lui Kushner din negocierile de pace cu rușii. O europarlamentară germană l-a acuzat că repetă „propagandă pură a Kremlinului”.

Într-un interviu publicat miercuri în podcastul „MD Meets”, realizat de Mathias Doepfner, directorul general al Axel Springer, Kushner a mai declarat că Putin „a dat dovadă de reținere” prin faptul că nu a folosit arme nucleare.

El a susținut, de asemenea, că războiul „s-a transformat practic într-un război prin interpuși, în care Europa finanțează și înarmează Ucraina împotriva Rusiei”.

„Acest lucru este extrem de periculos, nu doar pentru Ucraina, ci și pentru securitatea și interesele naționale ale Statelor Unite”, a declarat, pentru Politico, Oleksandr Merejko, președintele comisiei pentru afaceri externe din parlamentul ucrainean și membru al partidului Servitorul Poporului, condus de președintele Volodimir Zelenski.

Kushner, care l-a descris în interviu pe emisarul rus Kirill Dmitriev drept „un prieten extraordinar”, a avut cuvinte mai puțin favorabile la adresa lui Zelenski, susținând că acesta l-a „atacat pe nedrept” pe Trump în trecut.

Declarațiile vin într-un moment delicat pentru relațiile Ucrainei cu administrația Trump.

Zelenski continuă să solicite livrarea de rachete interceptoare Patriot de fabricație americană, iar negocierile de pace mediate de Statele Unite, desfășurate luna aceasta la Abu Dhabi, nu au adus niciun progres decisiv.

Relațiile dintre liderii americani și ucraineni au fost marcate de tensiuni persistente, iar miercuri Trump a modificat unilateral o declarație comună cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a îndemna atât Ucraina, cât și Rusia să evite extinderea războiului.

„Susțin de mult timp că Witkoff și Kushner trebuie înlocuiți”, a declarat Merejko, referindu-se și la Steve Witkoff, celălalt emisar pentru pace al lui Trump.

„Ei privesc Ucraina nu doar ca niște oameni de afaceri care încearcă să încheie acorduri cu Rusia, ci chiar prin ochii lui Putin”.

Descrierea războiului drept un conflict prin interpuși între Europa și Rusia a provocat cele mai puternice reacții de indignare la Kiev.

„Este o denaturare completă a realității, care, printre altele, neagă statutul Ucrainei de actor independent”, a declarat Halina Iancenko, o altă parlamentară din partidul Servitorul Poporului.

„Se pare că, în acest interviu, Jared Kushner a acționat, într-o anumită măsură, ca un avocat al Rusiei”.

„Propagandă pură a Kremlinului”

Interviul a provocat indignare și în rândul unora dintre cei mai fermi susținători europeni ai Ucrainei.

Roderich Kiesewetter, parlamentar german cu experiență, din Uniunea Creștin-Democrată (CDU), partidul cancelarului Friedrich Merz, a declarat că SUA „nu acționează ca un mediator imparțial”, ci exercită presiuni unilaterale asupra Ucrainei.

„Sub Trump, Statele Unite sunt de partea Rusiei”, a spus el.

Descrierea conflictului drept un război prin interpuși reprezintă „propagandă pură a Kremlinului”, a declarat Marie-Agnes Strack-Zimmermann, președinta comisiei pentru securitate și apărare din Parlamentul European.

După aceste declarații, Kushner „cu greu mai poate fi luat în serios ca mediator neutru”, a spus ea.

Europarlamentara a adăugat că administrația de la Casa Albă pare să prefere „să stea în poala lui Putin decât să lucreze pentru o pace dreaptă”.

Pentru Iancenko, parlamentara ucraineană din partidul Servitorul Poporului, riscul cel mai mare este ca americanii să creadă ceea ce li se spune la Moscova.

„În opinia mea, discuțiile despre relații mai calde sunt un mit pe care Putin încearcă să îl facă pe echipa americană de negociere să îl creadă”, a declarat ea.