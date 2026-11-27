Noi reguli pentru toate farmaciile din România. Ministerul Sănătății va putea verifica în timp real ce medicamente sunt disponibile

Ministerul Sănătății va putea verifica în timp real ce medicamente sunt disponibile. Foto: Getty Images

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă vineri punerea în transparenţă decizională a proiectului de ordonanţă de urgenţă privind Sistemul Electronic de Raportare (SER) a stocurilor de medicamente.

Potrivit acestuia, toate farmaciile vor avea obligaţia de a se înregistra în această platformă şi de a raporta în timp real stocurile de medicamente.

''Am pus astăzi în transparenţă decizională proiectul de ordonanţă de urgenţă prin care realizăm cadrul legal al Sistemului Electronic de Raportare (SER) a stocurilor de medicamente. Vreau să avem o imagine corectă, în timp real, a stocurilor de medicamente din farmaciile din România, să identificăm din timp problemele de aprovizionare şi să putem interveni rapid atunci când apar discontinuităţi'', a scris, pe Facebook, Rogobete.

Noua platformă va conecta direct farmaciile cu Ministerul Sănătăţii, a arătat ministrul.

''Toate farmaciile vor avea obligaţia de a se înregistra în această platformă şi de a raporta în timp real stocurile de medicamente, reducând astfel erorile de raportare existente în prezent. Mai mult, automatizăm procesele de autorizare şi aprobare a farmaciilor, eliminăm dosarele pe suport hârtie şi reducem timpul de soluţionare a solicitărilor. Prin interoperabilitatea sistemelor informatice, Ministerul Sănătăţii va prelua automat informaţiile necesare de la Colegiul Farmaciştilor din România, Registrul Comerţului, Inspecţia Muncii şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România. Trebuie să ştim nu doar ce cantităţi de medicamente există la nivel naţional, ci şi care este disponibilitatea lor efectivă în farmacii'', a precizat Alexandru Rogobete.