R. Moldova își schimbă radical harta administrativă: Dispar sute de primării și cele 32 de raioane. Reforma a trecut de primul vot

3 minute de citit Publicat la 20:49 27 Noi 2026 Modificat la 20:49 27 Noi 2026

Harta administrativă a Republicii Moldova. Reforma propusă prevede desființarea celor 32 de raioane și înlocuirea lor cu trei regiuni. Foto: Getty Images

Republica Moldova este tot mai aproape de o reorganizare administrativă majoră. Numărul primăriilor ar urma să scadă de la 892 la doar 275, iar cele 32 de raioane să fie înlocuite cu trei regiuni administrative. Proiectul de lege a fost votat vineri, în prima lectură, de Parlamentul de la Chișinău, după aproape șapte ore de dezbateri aprinse. Opoziția a refuzat să susțină reforma și acuză Guvernul că nu a ținut suficient cont de părerea comunităților locale, relatează IPN și Radio Chișinău, preluate de Agerpres.

Proiectul a primit 53 de voturi din partea majorității parlamentare, însă mai trebuie să treacă și de a doua lectură pentru a fi adoptat definitiv.

Reprezentanții opoziției au criticat atât modul în care a fost pregătită reforma, cât și posibilitatea ca unele localități să fie unite administrativ fără acordul locuitorilor.

Ce presupune reforma administrativ-teritorială din Republica Moldova

Cea mai importantă schimbare este reducerea numărului primăriilor de la 892 la 275. Asta înseamnă că 617 primării nu vor mai funcționa ca administrații separate, urmând să fie comasate cu altele.

Satele nu vor dispărea, ci vor fi administrate în comun, de primării mai mari. Proiectul stabilește un prag minim de 3.000 de locuitori pentru o unitate administrativ-teritorială de bază.

O altă schimbare majoră este desființarea celor 32 de raioane și înlocuirea lor cu trei regiuni: Nord, Centru și Sud. Municipiul Taraclia va primi un statut administrativ special, de nivelul al doilea.

Pentru oamenii din localitățile reorganizate, autoritățile promit că serviciile publice vor rămâne accesibile, inclusiv prin extinderea centrelor unde pot fi obținute documente și rezolvate probleme administrative. Cetățenii nu vor fi obligați să își schimbe actele de identitate sau documentele de proprietate din cauza reorganizării.

Guvernul susține că primăriile mai mari vor avea mai mulți bani și angajați specializați, astfel încât să poată atrage investiții și fonduri europene.

Noua organizare ar urma să intre în vigoare odată cu alegerile locale generale din 2027.

Opoziția avertizează că reforma ar putea fi anulată de o viitoare guvernare

În Parlament, discuțiile au fost tensionate. Vicepreședintele legislativului, Vlad Batrîncea, deputat al Partidului Socialiștilor, a cerut ca reforma să fie negociată cu toate partidele, dar și cu primarii și consilierii locali. El a avertizat că, fără un acord politic mai larg, o viitoare guvernare ar putea reveni la actuala împărțire administrativă.

Și fostul premier Ion Chicu, în prezent deputat al grupului Alternativa, a spus că reforma este necesară, dar că unirea localităților ar trebui să se facă numai cu acordul acestora.

În opinia sa, autoritățile ar trebui să demonstreze mai întâi, prin exemple concrete, că primăriile comasate voluntar funcționează mai bine.

Vasile Costiuc, deputat al Partidului Democrația Acasă, a criticat pragul de 3.000 de locuitori și alegerea viitoarelor centre administrative. El susține că nu s-a ținut suficient cont de particularitățile fiecărei comunități și a avertizat, la rândul său, că reforma ar putea fi anulată în viitor.

Guvernarea susține că primăriile mici nu au bani și angajați suficienți

De cealaltă parte, reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat la guvernare, spun că actuala împărțire administrativă împiedică dezvoltarea multor localități.

Deputatul Sergiu Lazarencu a explicat că aproximativ 80% dintre primăriile cu mai puțin de 3.000 de locuitori nu au angajați specializați în gestionarea proiectelor. Din acest motiv, multe comunități întâmpină dificultăți atunci când încearcă să atragă bani pentru investiții.

Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, a respins criticile opoziției și a amintit că inclusiv primării conduse de reprezentanți ai partidelor care contestă reforma au acceptat deja comasarea voluntară.

Potrivit acesteia, 25 de primării conduse de reprezentanți ai Partidului Democrația Acasă și 92 de primării ale socialiștilor au adoptat decizii de unire cu alte administrații locale.

Guvernul a prevăzut aproape 3,5 miliarde de lei moldovenești pentru susținerea reformei în următorii doi ani.

Proiectele urmează să fie dezbătute și votate în a doua lectură, înainte ca noua organizare administrativă să poată fi pusă în aplicare.