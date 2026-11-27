Italia limitează numărul elevilor străini din clase. Legea îi afectează și pe copiii români: „Îi tratează ca pe niște colete”

3 minute de citit Publicat la 20:10 27 Noi 2026 Modificat la 20:16 27 Noi 2026

Italia limitează numărul elevilor străini din clase. Legea îi afectează și pe copiii români. Foto: Getty Images

Copiii românilor stabiliți în Italia ar putea fi afectați de o nouă lege a educației, adoptată joi de Parlamentul de la Roma. Autoritățile au decis să limiteze la 30% proporția anumitor elevi străini din clasele aflate la începutul unui ciclu de învățământ. Măsura a stârnit un scandal politic, opoziția acuzând Guvernul condus de Giorgia Meloni de discriminare, relatează Euronews.

Schimbarea îi poate viza inclusiv pe copiii cu cetățenie română, chiar dacă România este membră a Uniunii Europene. Nu toți elevii străini vor fi însă luați în calcul la aplicarea limitei, iar copiii nu își pierd dreptul la educație.

Miza este importantă pentru comunitatea românească din Italia. Potrivit datelor Ministerului italian al Educației, prelucrate în raportul statistic privind imigrația din 2025, în anul școlar 2023-2024 erau înscriși în școlile italiene 147.926 de copii cu cetățenie română, cei mai numeroși dintre elevii străini.

Ce se schimbă pentru copiii românilor din Italia

Noua regulă prevede că elevii cu cetățenie străină care îndeplinesc anumite condiții nu vor putea reprezenta mai mult de 30% din efectivul unei clase întâi.

Pentru școala primară sunt vizați copiii cu cetățenie străină născuți în afara Italiei sau care nu au urmat cel puțin doi ani de grădiniță în sistemul italian.

În cazul gimnaziului și liceului, limita se referă la elevii cu cetățenie străină care nu au absolvit cu succes cel puțin trei ani de școală în Italia.

Prin urmare, nu toți copiii români vor intra automat sub incidența restricției. Contează unde s-au născut și ce parte din educație au urmat deja în Italia.

Regula privind formarea claselor întâi se va aplica din anul școlar 2027-2028. Legea include și prevederi pentru înscrierile sau transferurile din timpul anului școlar, aplicabile din 2026-2027.

În școlile unde limita nu poate fi respectată, autoritățile vor putea redistribui elevii între unitățile de învățământ apropiate. La luarea deciziei trebuie să țină cont de distanța față de domiciliu și de nevoile familiilor.

Opoziția acuză Guvernul că îi discriminează pe elevii străini

Legea a fost adoptată de Camera Deputaților cu 142 de voturi pentru, 112 împotrivă și patru abțineri, după ce trecuse de Senat pe 20 noiembrie. În timpul votului, parlamentarii opoziției au protestat și au afișat pancarte pe care scria: „La școală, nimeni nu este străin”.

Antonio Caso, deputat al Mișcării Cinci Stele, a acuzat Guvernul că se concentrează pe numărul copiilor străini, în loc să se ocupe de problemele reale ale școlilor.

„Problema nu este câți copii străini sunt într-o clasă, ci câți profesori avem și ce instrumente le punem la dispoziție pentru a garanta tuturor dreptul la educație. Tot restul înseamnă discriminare și rasism”, a declarat acesta. Parlamentarul a criticat și faptul că noua lege nu rezolvă probleme precum siguranța clădirilor școlare, salariile mici ale profesorilor sau accesul la educație.

La rândul său, Irene Manzi, reprezentantă a Partidului Democrat, a acuzat autoritățile că îi tratează pe elevii străini „ca pe niște colete”, mutându-i de la o școală la alta atunci când este depășită limita de 30%.

De cealaltă parte, ministrul Educației, Giuseppe Valditara, a salutat adoptarea legii și a spus că votul arată unitatea coaliției de guvernare.

Cursuri de italiană pentru părinții străini și interdicție pentru burqa și niqab în școli

Noua lege introduce și reguli pentru părinții străini care nu cunosc suficient de bine italiana. Dacă dificultățile de comunicare afectează educația copilului sau relația familiei cu școala, instituția de învățământ va putea sesiza serviciile sociale. Acestea vor evalua situația și vor putea dispune participarea părinților la cursuri gratuite de limba italiană.

Părinții care nu respectă obligația de a urma aceste cursuri, fără un motiv justificat, riscă amenzi cuprinse între 200 și 1.000 de euro.

O altă prevedere controversată interzice participarea la activitățile școlare cu fața acoperită, astfel încât persoana să nu poată fi identificată. Măsura vizează inclusiv purtarea burqa și niqab, articole vestimentare folosite de unele femei musulmane.

Manualele digitale vor costa cel mult jumătate din prețul celor tipărite

Legea aduce schimbări și pentru familiile care cumpără manuale școlare. Editurile vor trebui să ofere versiuni digitale ale manualelor școlare și universitare la prețuri cu cel puțin 50% mai mici decât cele ale edițiilor tipărite.

Măsura a provocat dispute inclusiv în coaliția de guvernare. Forza Italia s-a opus prevederii, în timp ce partidul Frații Italiei a susținut-o.

Asociația Editorilor Italieni a criticat decizia, susținând că reducerea impusă nu va aduce beneficii reale familiilor, dar ar putea afecta editurile, locurile de muncă din industrie și drepturile de autor.

În cele din urmă, partidele coaliției au ajuns la un acord și au votat legea.

Documentul mai prevede schimbări în recrutarea profesorilor, inclusiv pentru ocuparea posturilor permanente, noi reguli pentru pregătirea cadrelor didactice care lucrează cu elevi cu nevoi speciale și fonduri suplimentare pentru personalul școlar.