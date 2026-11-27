„Super-uriașe”. Două zăcăminte de aur descoperite în China ar putea valora 300 de miliarde de dolari

6 minute de citit Publicat la 20:02 27 Noi 2026 Modificat la 20:02 27 Noi 2026

Toate forajele realizate de prospectorii implicați în cea mai recentă rundă de explorări au conținut aur. Foto: Getty Images

Îngropate sub două provincii chineze se află zăcăminte de aur, descoperite recent, în care s-ar putea afla peste 2000 de tone metrice din acest metal prețios. În cel mai mare zăcământ, aflat în Dadonggou în provincia Liaoning, ar fi peste 1400 de tone de aur. În acest moment, doar acolo s-ar afla aur în valoare de 165 de miliarde de dolari, a anunțat Ministerul pentru Resurse Naturale de la Beijing, relatează Science Alert. Iar la Wangu, un zăcământ descoperit în 2024, s-ar afla aur în valoare de 114 miliarde de dolari.

Suma de 300 de miliarde de dolari reprezintă valoarea estimată de piață a întregii cantități de aur din zăcământ, nu valoarea aurului care poate fi extras efectiv. Aceasta din urmă depinde de costurile de exploatare și de cantitatea de aur care poate fi recuperată prin minerit.

Un studiu din 2026, publicat în revista Ore Geology Reviews, a mai arătat că aurul de la Dadonggou se găsește în straturi de rocă dispuse orizontal, spre deosebire de majoritatea zăcămintelor de aur din regiune. Descoperirea este importantă deoarece i-ar putea ajuta pe geologi să identifice și alte zăcăminte similare.

Potrivit presei chineze, acesta este cel mai mare zăcământ de aur descoperit în China din 1949 încoace.

Un zăcământ la fel de spectaculos, dar mai mic, descoperit la Wangu, în provincia Hunan, ar putea conține peste 1.000 de tone de aur, dacă cercetările suplimentare vor confirma estimările inițiale ale geologilor chinezi.

Când a fost anunțată descoperirea zăcământului de la Wangu, în 2024, acesta era evaluat la peste 83 de miliarde de dolari.

Aproape trei ani mai târziu, prețul aurului a explodat. La prețurile de la sfârșitul lunii noiembrie 2026, zăcământul de la Wangu ar putea valora aproximativ 114 miliarde de dolari. Astfel, împreună, valoarea celor două zăcăminte se apropie de 300 de miliarde de dolari.

O descoperire „supergigantică”

La sfârșitul anului 2024, Xinhua, agenția oficială de presă a statului chinez, a descris zăcământul de la Wangu drept o descoperire „supergigantică”, ce ar putea crește semnificativ resursele de aur ale țării.

„În multe dintre carotele de rocă extrase prin foraj, aurul era vizibil”, a declarat atunci Chen Rulin, un prospector de la Biroul de Geologie al provinciei Hunan.

Potrivit relatării, geologii identificaseră 300 de tone de aur până la o adâncime de 2.000 de metri, iar estimarea totală creștea la peste 1.000 de tone pentru o adâncime de 3.000 de metri.

Zăcământul de la Dadonggou s-a dovedit a fi și mai mare.

Urmele de aur descoperite în mai multe zone, considerate neprofitabile în anii 1980, făceau de fapt parte dintr-o singură formațiune minerală continuă, cu o lungime de aproximativ 3.000 de metri și o lățime de 1.500 de metri.

Potrivit studiului publicat în China Mining Magazine, toate forajele realizate de prospectorii implicați în cea mai recentă rundă de explorări au conținut aur.

În noiembrie 2025, Ministerul chinez al Resurselor Naturale a anunțat existența unor rezerve dovedite de 1.444 de tone de aur, pe baza unor foraje extinse. Cifra este mai mare decât estimarea de peste 1.000 de tone prezentată într-un articol publicat în China Mining Magazine.

Cel mai important, zăcământul de la Dadonggou este considerat potrivit pentru exploatarea în carieră deschisă și a trecut de evaluarea viabilității economice a proiectului.

Concentrația de aur este relativ scăzută, situându-se, de regulă, între 0,3 și 1 parte per milion (grame pe tonă). Media oficială este de 0,56. Cu toate acestea, cercetătorii spun că aurul poate fi extras cu ușurință, testele preliminare de prelucrare indicând rate de recuperare cuprinse între 65% și 91%.

Iar noul zăcământ descoperit ar putea avea o valoare mult mai mare decât cea a aurului pe care îl conține.

Pentru studiul din 2026, coordonat de inginerul specializat în resurse Du Jia, de la Universitatea de Știință și Tehnologie din Beijing, cercetătorii au analizat date provenite din peste 200 de foraje, observații de teren și analize microscopice ale cristalelor de cuarț din rocă.

Majoritatea zăcămintelor de aur din această parte a provinciei Liaoning se găsesc în filoane de cuarț dispuse pe direcții abrupte.

Cum s-a format aurul de la Dadonggou

La Dadonggou, minereul se găsește însă în zone orizontale sau ușor înclinate, în interiorul unei roci metamorfice cu granulație fină, numită filită. Aurul din zăcământul de la Dadonggou „nu s-a format într-un singur eveniment”, scriu Jia și echipa sa.

Cercetătorii situează principala etapă de formare a zăcământului în Cretacicul timpuriu, când scoarța terestră din regiune trecea de la un proces de compresie la unul de extensie.

Pe măsură ce scoarța se întindea, la marginea vestică a complexului de nucleu metamorfic Liaonan s-au format falii cu un unghi redus, numite falii de detașare. Acestea au permis aducerea spre suprafață a unor straturi din scoarța profundă.

Cercetătorii sugerează că mișcările de-a lungul faliei Tan-Lu, un sistem major de falii care formează limita vestică a regiunii, au contribuit la apariția acestor zone dispuse orizontal.

Fluidele care transportau aurul au urcat de-a lungul faliilor de detașare și s-au răspândit prin straturile de filită.

Aurul s-a depus de-a lungul planurilor de slăbiciune din rocă, la temperaturi de aproximativ 250-350 de grade Celsius și la o adâncime estimată de 6-12 kilometri sub suprafață, în perioada respectivă.

Echipa clasifică zăcământul de la Dadonggou drept un zăcământ de aur orogenic, format din fluide eliberate în adâncul scoarței terestre.

Cercetătorii susțin că nu este vorba despre un tip de zăcământ format în urma activității vulcanice sau în jurul unei singure intruziuni granitice, deși căldura generată de magmă ar fi putut juca un rol în acest proces.

Este posibil ca prospectorii să fi trecut cu vederea zăcăminte similare deoarece caracteristicile geologice ale acestora nu corespundeau tiparelor pe care le așteptau, pe baza zăcămintelor de aur mai frecvente din regiune.

Zăcăminte de aur similare s-au format și în alte zone din jurul Oceanului Pacific, în perioade în care scoarța terestră a trecut de la compresie la extensie. Printre acestea se numără Peninsula Jiaodong din China, Alaska și Extremul Orient rus.

Acest lucru sugerează că „zăcământul de la Dadonggou nu este un caz izolat”, scriu cercetătorii.

Aceștia spun că zonele din apropierea complexului de nucleu metamorfic, care prezintă aceeași combinație de falii de detașare, zone fracturate și filită reactivă, ar trebui să fie prioritare pentru explorări.

Prin urmare, zăcământul de la Dadonggou s-ar putea dovedi valoros și ca reper pentru identificarea altor zăcăminte similare.

În decembrie 2025, oficialii chinezi au anunțat și descoperirea unui zăcământ de aur submarin, în largul provinciei Shandong, însă nu au dezvăluit dimensiunea acestuia.

Aurul este rar în scoarța terestră, unde concentrația medie estimată este de 0,004 grame pe tonă. Cu toate acestea, anumite regiuni conțin, în mod surprinzător, concentrații foarte mari ale acestui metal prețios.

În 2021, cercetători din Canada au lansat ipoteza că un proces prin care particulele minuscule de aur se concentrează și formează filoane bogate în acest metal ar putea fi mult mai răspândit decât se credea anterior.

Oamenii folosesc aurul de mii de ani

Oamenii prețuiesc aurul de mii de ani, folosindu-l pentru realizarea unor unelte speciale, opere de artă, bijuterii și obiecte funerare. Cu toate acestea, metalul continuă să surprindă prin descoperirile legate de el.

În 2024, o echipă de cercetători din Suedia a creat „goldene”, o formă bidimensională de aur cu grosimea unui singur atom, care are proprietăți diferite de cele ale aurului în forma sa obișnuită.

Tot în 2024, cercetători australieni au avansat ipoteza că seismele ar putea contribui la formarea unor pepite mari de aur în adâncul pământului.

Între timp, descoperirea făcută în 2023 de un pasionat de detectoare de metale în Anglia a atras atenția presei, fiind posibil să fie vorba despre cea mai mare pepită găsită vreodată în această țară. Aceasta a primit porecla „Pepita lui Hiro”.

Cercetătorii continuă să dezvolte și posibile utilizări medicale pentru nanoparticulele acestui metal prețios: de la combaterea rezistenței antimicrobiene până la protejarea vederii și tratarea simptomelor bolii Parkinson.

Un studiu sugerează chiar că nanoparticulele de aur ar putea contribui la eliminarea aromelor nedorite din vin.

Producția mondială de aur extras din mine a atins un nivel record în 2025, însă Consiliul Mondial al Aurului se așteaptă ca aceasta să se stabilizeze în următorii ani.

Deocamdată, estimarea de 1.000 de tone pentru zăcământul de la Wangu rămâne o proiecție, până când noi foraje vor confirma dimensiunea descoperirii.

Există și zăcăminte mult mai mari în alte părți ale lumii: Kerr-Sulphurets-Mitchell, din Canada, este estimat să conțină 4.790 de tone de aur, iar Pebble, din Statele Unite, ar avea aproximativ 3.310 tone.

Cine știe câte alte zăcăminte extraordinare din acest minereu prețios mai așteaptă să fie descoperite în întreaga lume?