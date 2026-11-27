2 minute de citit Publicat la 15:03 27 Noi 2026 Modificat la 15:05 27 Noi 2026

Cea mai mare centrală nucleară din lume are 8 reactoare și va produce 9,1 GW. Sursa foto: Hepta

Rusia a livrat primul combustibil destinat celui de-al optulea și ultimului reactor al Centralei Nucleare Tianwan din China, apropiind complexul de obiectivul de a deveni cea mai mare centrală nucleară din lume în funcție de capacitatea instalată. Situată pe coasta Mării Galbene, în provincia Jiangsu, centrala este estimată să atingă o capacitate totală de aproximativ 9,1 gigawați (GW), odată ce toate cele opt unități vor fi operaționale, relatează publicaţia Interesting Engineering.

Centrala Nucleară Tianwan din China a primit combustibil pentru ultimul reactor

Divizia de combustibil nuclear a Rosatom, gestionată de TVEL, a furnizat încărcătura inițială a reactorului și un lot de rezervă de ansambluri de combustibil pentru reactorul VVER-1200 al Unității 8. Compania China National Nuclear Power a anunțat că, miercuri, unitatea a finalizat și testele la cald, marcând o etapă importantă în pregătirile pentru punerea în funcțiune a reactorului.

Unitatea 8 a finalizat testele la cald

În cadrul testelor la cald, sistemele reactorului au fost supuse unor temperaturi și presiuni similare celor pe care trebuie să le suporte în timpul funcționării normale. Verificările au vizat echipamentele atât din zona nucleară, cât și din cea convențională a centralei, pentru a confirma respectarea cerințelor de proiectare. Acestea au urmat testelor la rece, desfășurate anterior, care au verificat etanșeitatea circuitului primar și a componentelor acestuia.

Combustibilul nuclear a fost fabricat de Uzina de Concentrate Chimice din Novosibirsk din Rusia. Livrarea a fost efectuată în baza unui contract semnat în iulie 2019 de compania TVEL cu două societăți afiliate Corporației Naționale Nucleare din China (CNNC), pentru furnizarea de combustibil destinat unităților 7 și 8 ale centralei Tianwan.

Unitatea 7 se află în etapa de pregătire pentru exploatarea comercială, în timp ce Unitatea 8 este încă în faza de punere în funcțiune. Cele două reactoare erau programate să intre în exploatare comercială în 2026 și, respectiv, 2027.

Centrala Nucleară Tianwan din China vizează o capacitate de 9,1 GW

Extinderea centralei Tianwan presupune adăugarea a două reactoare VVER-1200, de generația III+, proiectate în Rusia, la complexul care dispune deja de șase unități. Primele patru reactoare folosesc tehnologia rusească VVER-1000 și au intrat în exploatare comercială în perioada cuprinsă între 2007 şi 2018. Unitățile 5 și 6 sunt echipate cu reactoare ACPR1000, proiectate în China.

Divizia de inginerie a Rosatom a proiectat insula nucleară, care găzduiește reactorul și principalele sale sisteme. Totodată, principala companie nucleară de stat a Rusiei

și-a asumat responsabilitatea pentru furnizarea echipamentelor esențiale, precum și pentru sprijinirea lucrărilor de instalare și punere în funcțiune.

Cu o capacitate de aproximativ 9,1 gigawați (GW), centrala Tianwan, odată finalizată, ar depăși centrala japoneză Kashiwazaki-Kariwa (8,2 GW) în clasamentul capacităților nucleare. De asemenea, Tianwan s-ar număra printre cele mai mari 10 centrale electrice din lume după capacitate, inclusiv în clasamentul care cuprinde unități de producție a energiei bazate pe alte surse.