Încep problemele în justiție și pentru Cristela Georgescu. Soția lui Călin Georgescu, dată în judecată ca să înapoieze 40.000 de lei

1 minut de citit Publicat la 19:06 25 Noi 2026 Modificat la 19:06 25 Noi 2026

Cristela Georgescu și Călin Georgescu. Foto: Agerpres

Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, a fost dată în judecată și i se cer înapoi 40.000 de lei. O firmă din Constanţa susține că i-a plătit banii pentru mai multe servicii, pe care aceasta nu le-a mai prestat.

Lichidatorul judiciar al unei firme din Portul Constanța încearcă să recupereze 40.000 de lei de la soția fostului candidat la prezidențiale.

Potrivit documentelor depuse în instanță, Cristela Georgescu ar fi încasat această sumă de bani în baza unui PFA pentru servicii de consultanță, management și reprezentare media. Lichidatorul judiciar care a chemat-o însă în instanță susține că nu există dovezi că aceste servicii au fost și prestate.

Firma care a contractat-o pe Cristela Georgescu pentru aceste servcii a intrat în insolvență. În 2022, compania a exportat 3000 de tone de motorină către Tiraspol.

Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Constanța pe 3 noiembrie.

În acționariatul firmei care a acționat-o în justiție pe Cristela Georgescu s-a aflat și o companie reprezentată de omul de afaceri Ionel Rusen. Acesta este trimis în judecată, alături de Călin Georgescu, într-un alt dosar în care cei doi sunt acuzați de înșelăciune.

Luni, Curtea de Apel Bucureşti a decis plasarea lui Călin Georgescu în arest la domiciliu.

Călin Georgescu are obligaţia de a nu părăsi locuinţa fără permisiunea instanţei şi de a se supune restricţiilor stabilite de aceasta. El trebuie să se prezinte în faţa judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat, să nu comunice direct sau indirect cu reprezentantul persoanei vătămate - Răzvan Liviu Leu sau cu familia acestuia, cu Ionel Rusen şi nici cu martorii din dosar.

De asemenea, pe durata arestului la domiciliu Călin Georgescu este obligat să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere, să comunice periodic informaţii relevante despre mijloacele sale de existenţă, să nu participe la manifestări sportive sau culturale ori la alte adunări publice şi să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme.

Fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu a fost trimis în judecată în 12 noiembrie într-un al treilea dosar, alături de omul de afaceri Ionel Rusen, fiind acuzaţi de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.