Record îngrijorător: Pentru prima dată, temperaturile globale au depășit cu peste 2°C nivelul preindustrial timp de șase zile la rând

4 minute de citit Publicat la 18:23 25 Noi 2026 Modificat la 19:00 25 Noi 2026

Pentru prima dată, temperaturile globale au depășit cu peste 2°C nivelul preindustrial timp de șase zile la rând. Foto: Getty Images

Pentru prima dată de când sunt monitorizate temperaturile globale, planeta a înregistrat șase zile consecutive în care temperatura medie a fost cu peste 2°C mai mare decât în perioada preindustrială. Recordul continuă, iar oamenii de știință avertizează că astfel de episoade ar putea deveni tot mai frecvente dacă emisiile provenite din arderea combustibililor fosili nu sunt reduse rapid, relatează The Guardian.

Deși cele șase zile nu sunt suficiente pentru a considera că a fost depășită limita superioară de încălzire stabilită prin Acordul de la Paris, specialiștii spun că acest episod oferă o imagine a ceea ce ne-ar putea aștepta în următorii ani. Totodată, recordul alimentează îngrijorările tot mai mari ale cercetătorilor că încălzirea globală s-ar putea accelera.

Luni, în cea mai recentă zi pentru care există date disponibile, temperatura medie globală la suprafață a ajuns la 2,24°C peste nivelul preindustrial, cea mai mare diferență înregistrată vreodată. Potrivit prognozelor, temperaturile ar urma să se mențină la niveluri similare cel puțin încă câteva zile.

„Aceasta este o anomalie excepțională a temperaturii globale”, a declarat Samantha Burgess, responsabilă de strategia climatică în cadrul Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice.

„Am asistat la temperaturi globale record care s-au menținut timp de mai multe luni. Deși temperaturile variază de la o zi la alta, valorile de acest nivel reprezintă un indiciu izbitor al amplorii încălzirii climei”, a explicat ea.

Până acum, temperaturile medii globale zilnice au mai depășit pragul de 2°C față de perioada preindustrială doar în două intervale, în noiembrie 2023 și februarie 2024. Niciunul dintre aceste episoade nu a durat însă atât de mult și nu a atins valori atât de ridicate precum cele înregistrate acum.

„O nouă zi, un nou record de temperatură globală”, a comentat Zeke Hausfather, cercetător în domeniul climei la Berkeley Earth.

Acesta a subliniat că precedentul record, de 2,05°C peste media perioadei 1850-1900, stabilit în 2023, a fost depășit cu mult.

De ce cresc atât de mult temperaturile globale

Potrivit cercetătorilor, aceste creșteri sunt provocate de încălzirea globală pe termen lung, determinată de arderea combustibililor fosili, dar și de un fenomen El Niño neobișnuit de puternic, care se apropie de intensitatea maximă.

Samantha Burgess a amintit că ultimul fenomen El Niño de asemenea amploare a avut loc în anii 1870, când a contribuit la o foamete de proporții, soldată cu moartea a 50 de milioane de oameni.

Oamenii de știință se așteaptă ca actualul episod El Niño să atingă intensitatea maximă între această perioadă și luna ianuarie. Efectele sale complete vor fi însă resimțite abia câteva luni mai târziu.

Căldura suplimentară acumulată în sistemul climatic provoacă deja fenomene care agravează criza climatică, precum seceta și incendiile din pădurile tropicale ale Indoneziei și din Amazon.

Serviciul meteorologic britanic, Met Office, estimează că în lunile următoare va avea loc o creștere foarte mare a concentrației de dioxid de carbon din atmosferă.

Una dintre principalele cauze este seceta, care încetinește dezvoltarea vegetației din ecosistemele tropicale și reduce capacitatea acestora de a absorbi carbonul din atmosferă.

„Acest lucru va amplifica acumularea de CO2 în atmosferă provocată de arderea combustibililor fosili”, a explicat Richard Betts, șeful departamentului de cercetare a impactului climatic din cadrul Met Office Hadley Centre.

Potrivit acestuia, concentrația de CO2 ar urma să crească de la un an la altul cu aproximativ 3,5 părți per milion, un ritm cu o treime mai rapid decât în ultimii ani.

Creșterea este, de asemenea, aproape dublă față de nivelul la care ar fi trebuit limitată dacă lumea s-ar fi aflat pe traiectoria necesară pentru menținerea încălzirii globale la 1,5°C.

Oamenii de știință avertizează că fenomenele meteo extreme vor deveni tot mai periculoase

În 2015, la summitul climatic al ONU de la Paris, aproape 200 de țări au semnat un acord prin care s-au angajat să depună eforturi pentru limitarea încălzirii globale la 1,5°C și să mențină creșterea temperaturilor mult sub pragul de 2°C față de perioada preindustrială.

După eșecul negocierilor climatice COP31, desfășurate luna aceasta la Antalya, în Turcia, secretarul general al ONU, António Guterres, a avertizat că încălzirea globală se accelerează.

Creșterea temperaturilor face deja ca fenomenele meteorologice extreme să devină mai intense și mai periculoase pentru populație.

Potrivit datelor citate de The Guardian, căldura record din această vară a provocat moartea a peste 50.000 de persoane în Uniunea Europeană și a aproximativ 5.000 de persoane în Regatul Unit.

În acest context, Samantha Burgess a avertizat că guvernele se confruntă cu două provocări majore: să pregătească societățile pentru temperaturi tot mai ridicate și, în același timp, să accelereze reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

„Infrastructura noastră nu este adaptată corespunzător nici măcar la clima actuală. Deja ne confruntăm cu dificultăți și am văzut asta în această vară: drumurile se topeau, șinele de tren se deformau, școlile erau închise, iar spitalele erau complet copleșite. Și vom vedea tot mai multe astfel de situații. Urmează mult mai multă căldură”, a spus ea.

Richard Betts a atras atenția și asupra efectelor imediate ale secetei în regiuni precum Amazonul, unde incendiile de pădure pot avea consecințe grave asupra sănătății oamenilor, din cauza fumului, dar și asupra ecosistemelor.

La scară mai largă, schimbările climatice pot pune în pericol aprovizionarea cu alimente și apă.

„Pe termen lung, creșterea rapidă a concentrației de CO2 ne amintește că ne îndreptăm spre efecte tot mai grave ale schimbărilor climatice, până când vom înceta să mai eliberăm dioxid de carbon și alte gaze cu efect de seră în atmosferă”, a avertizat cercetătorul.