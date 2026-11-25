Polonia a propus ca NATO să doboare rachetele rusești care atacă Ucraina și se apropie de teritoriul alianței

2 minute de citit Publicat la 18:19 25 Noi 2026 Modificat la 18:19 25 Noi 2026

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Polonia a propus luni, la o reuniune desfășurată la Bruxelles, ca statele membre NATO să analizeze posibilitatea de a doborî rachetele rusești deasupra Ucrainei atunci când acestea se îndreaptă spre teritoriul alianței, au declarat pentru Bloomberg persoane familiarizate cu discuțiile.

Problema protejării spațiului aerian al Ucrainei, cel puțin în partea de vest a țării, a mai fost discutată de aliați în cadrul negocierilor privind sprijinul acordat guvernului de la Kiev în războiul care durează de aproape cinci ani. Până acum, însă, o asemenea măsură a fost considerată prea riscantă, deoarece ar putea aduce țările NATO în pragul unei confruntări directe cu Rusia.

Cu toate acestea, dronele și rachetele rusești pătrund tot mai frecvent în spațiul aerian al țărilor vecine Ucrainei.

Potrivit surselor, unele țări au susținut propunerea, însă discuțiile s-au aflat într-o etapă preliminară și nu au fost analizate măsuri concrete pentru o eventuală intervenție a NATO.

În principiu, o asemenea operațiune ar presupune ca autoritățile de la Kiev să transmită avertizări alianței și să îi permită accesul în spațiul aerian ucrainean.

Totuși, măsura ar necesita acordul unanim al statelor membre NATO, iar acest consens nu există în prezent, potrivit surselor Bloomberg.

Încălcări tot mai dese și mai flagrante ale spațiului alianței

Săptămâna trecută, trei rachete de croazieră rusești de tip Ch-101 au căzut pe teritoriul Poloniei.

Prim-ministrul Donald Tusk a acuzat Rusia de o „provocare intenționată”, inclusiv pentru că încălcarea spațiului aerian polonez s-a produs în apropierea zonei în care se desfășurau exerciții militare internaționale la care participau mii de militari NATO.

În urma reuniunii de la Bruxelles, alianța a decis să trimită în Polonia un avion AWACS de avertizare timpurie și control aerian, pentru monitorizarea situației din estul țării.

„Este un sistem foarte bun, care ne va oferi o imagine operațională mult mai detaliată asupra situației, ceea ce ne va permite să reacționăm mai eficient la asemenea amenințări”, a declarat, ulterior, ministrul adjunct polonez al apărării, Pawel Zalewski.

De asemenea, aliații au decis să analizeze posibilitatea trimiterii unor forțe și echipamente militare suplimentare în Polonia.

Întrebat despre posibilitatea interceptării rachetelor rusești deasupra Ucrainei, ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat că a remarcat „o disponibilitate mai mare de a discuta această problemă” în rândul aliaților.

Cu toate acestea, potrivit ministrului, deocamdată „nu există hotărârea” de a trece la acțiune.

„Discuțiile continuă. Nu au început acum, ci se poartă de multă vreme. Dar, în opinia mea, este evident că o singură țară nu poate face acest lucru pe cont propriu”, a spus el.