Ministrul Transporturilor anunţă că lucrările pe secțiunea Margina–Holdea de pe A1 au ajuns la 83%. Când se deschide circulația

<1 minut de citit Publicat la 17:43 25 Noi 2026 Modificat la 17:43 25 Noi 2026

Lucrările pe secțiunea Margina–Holdea de pe A1 au ajuns la 83%. Sursa foto: captură Ministerul Transporturilor

Lucrările pe secţiunea Margina - Holdea a Autostrăzii Lugoj - Deva (A1) au ajuns la un stadiu fizic de 83%, deschiderea circulaţiei fiind prevăzută pentru anul viitor, a anunţat, miercuri, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ştefan-Ovidiu Popa, informează Agerpres.

"Secţiunea Margina-Holdea a Autostrăzii Lugoj-Deva (A1): lucrările au ajuns la un stadiu fizic de 83%! În prezent, Asocierea de constructori români şi bosniaci (UMB - Euro-Asfalt) lucrează la: consolidări, cofrare şi betonare ale elementelor galeriilor tunelului, hidroizolaţii", a scris ministrul, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, după finalizarea structurii galeriilor tunelului se va trece la amenajarea căilor de rulare, montarea sistemelor de evacuare a noxelor şi a fumului, montarea sistemelor de monitorizare şi de alarmare în cazul unor evenimente.

"Înaintea deschiderii circulaţiei, anul viitor (2027) se vor efectua testele tuturor sistemelor tunelului şi se vor pregăti echipele de monitorizare, mentenanţă şi intervenţie. Construcţia secţiunii Margina - Holdea (9,13 km, din care 2,4 km tunelurile) costă 1,82 miliarde lei (fără TVA) şi este finanţată acum din Bugetul de Stat", a adăugat Ştefan-Ovidiu Popa.