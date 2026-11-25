Armata SUA a detonat tone de substanțe chimice folosite la fabricarea bombelor. Un nor toxic de praf de plumb s-ar putea răspândi

2 minute de citit Publicat la 17:39 25 Noi 2026 Modificat la 17:39 25 Noi 2026

Foto: Getty Images

Armata americană a detonat aproape cinci tone de substanțe chimice instabile folosite la fabricarea bombelor, într-o fabrică din statul Iowa, la ora locală 09:00 (10:00 pe Coasta de Est a SUA), relatează CNN. Oficialii federali au explicat că detonarea controlată era necesară deoarece substanțele se degradase­ră, iar temperaturile scăzute ar fi putut provoca o explozie necontrolată. Același risc exista și în cazul deschiderii recipientelor pentru neutralizarea chimică a conținutului. Oamenii de știință vor monitoriza posibila răspândire a prafului toxic de plumb.

O instanță federală amânase detonarea controlată, programată inițial pentru săptămâna trecută, din cauza temerilor că norii de praf de plumb ar putea provoca probleme de sănătate și de mediu. Luni, însă, instanța a restabilit autorizația pentru detonare.

The U.S. Army has carried out a controlled detonation at an ammunition plant in Iowa to prevent an uncontrolled explosion. https://t.co/A0q605sGn5 — Military Summary (@MilitarySummary) November 25, 2026

Oamenii de știință vor monitoriza posibila răspândire a prafului toxic de plumb, pe fondul îngrijorărilor exprimate de populație.

Explozia ar putea împrăștia praf toxic de plumb în anumite zone rurale din Iowa și în nord-estul statului Missouri, au avertizat organizațiile de mediu.

Expunerea la plumb este periculoasă pentru sănătate chiar și în cantități mici, iar copiii și femeile însărcinate sunt deosebit de vulnerabili.

Detonarea a avut loc cu o zi înainte de Ziua Recunoștinței, iar autoritățile le-au transmis locuitorilor recomandări privind măsurile de precauție.

Oamenii de știință și autoritățile vor monitoriza efectele exploziei

Oamenii de știință au încercat să instaleze cât mai rapid echipamente de monitorizare a plumbului în zonele care ar putea fi afectate de explozia de astăzi.

Dr. Shannon Bartelt-Hunt, șefa departamentului de inginerie civilă și de mediu de la Universitatea din Nebraska, a publicat un mesaj pe LinkedIn și pe alte platforme sociale, cerându-le locuitorilor din Iowa să colecteze, înaintea detonării, aproximativ o cană de sol de la suprafață, să o pună într-o pungă și să o trimită laboratorului său pentru analiză.

Bartelt-Hunt a declarat că a fost contactată și de locuitori din Missouri, Illinois și Wisconsin, îngrijorați de posibilele efecte ale exploziei asupra proprietăților lor.

„Nu este niciodată un lucru rău să avem mai multe informații”, a declarat Bartelt-Hunt.

„Știu că armata face unele teste, dar, în același timp, nu cred că a planificat pe deplin amploarea analizelor care probabil ar trebui realizate”.

David Cwiertny, profesor de inginerie civilă și de mediu și director al Centrului pentru Studierea Efectelor Contaminării Mediului asupra Sănătății de la Universitatea din Iowa, coordonează un proiect de monitorizare a concentrațiilor de plumb din mediu înainte și după detonare.

„Nu facem asta pentru că nu am avea încredere în ceea ce vor face autoritățile federale. Dar există și foarte multe întrebări în această regiune despre măsurile luate la nivel federal”, a declarat Cwiertny.

Agenția americană pentru Protecția Mediului (EPA) a anunțat că a mobilizat o rețea extinsă de echipe pentru prelevarea și analizarea probelor, care vor lucra împreună cu armata.

Agenția a promis că orice persoană din zonă care dorește verificarea locuinței, a sediului unei companii sau a unei școli va putea beneficia de aceste teste.

În total, potrivit autorităților federale, au fost mobilizate 150 de echipe suplimentare în trei state, pentru prelevarea probelor de sol și aer.

De asemenea, au fost trimise patru laboratoare mobile pentru detectarea substanțelor toxice din aer și a altor posibile pericole pentru sănătate.