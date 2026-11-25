Ioana Ciocan, ministra Culturii. Foto: Agerpres

Ioana Ciocan a dezvăluit, miercuri, la Parlament, că a fost ținta unui val de violență verbală pe rețelele sociale, după ce a anunțat că va folosi titulatura de „ministră”. Ea a spus că această violență pare de „neoprit” și a cerut o reglementare mai bună a mediului online. Ministra Culturii a adăugat că „jignirea supremă” care i-a fost adusă a fost că este „bărbat”, potrivit Agerpres.

„Observăm o violenţă care este de un anume tip. Te fac urâtă, te acuză că n-ai copii, te acuză că te-ai căsătorit de prea multe ori, te acuză că nu te-ai căsătorit şi, la final, te fac bărbat - jignirea supremă. Aşadar, această violenţă pe care o vedem noi peste tot pare cumva de neoprit.

Ştiţi de ce? Că este în mediu online. Iar acolo reglementările sunt aproape imposibile. Mi s-a zis că nu trebuie să mă uit la comentarii, dar mă uit câteodată la comentarii şi după ce te face bărbat, apeşi pe poza de profil şi apare această bunicuţă care îşi ţine nepoata de mână, în spatele lor este o biserică şi spun o rugăciune. Cum se poate ca într-o postare să faci ceva bun şi în următoarea postare să ai atât de multă ură?”, a spus Ioana Ciocan.

Ministra Culturii a făcut aceste declarații miercuri la masa rotundă „Parteneri pentru siguranţă. Împreună împotriva violenţei domestice”, eveniment organizat de Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului în domeniul legislaţiei privind prevenirea, combaterea şi sancţionarea violenţei domestice - „România fără violenţă domestică”.

Ioana Ciocan a spus că valul de violență împotriva ei a apărut după ce a anunțat că a preferă termenul de „ministră” a Culturii și chiar folosește forma feminină a cuvântului „ministru” în unele documente oficiale.

Ministra Culturii a mărturisit că o prietenă a fost cea care i-a sugerat să folosească forma feminină

„În discuţiile noastre anterioare eu îmi tăiam 'curatoare', 'Ioana Ciocan curatoare', pentru că aveam senzaţia că mă sensibilizează foarte mult şi devin aşa, de o candoare, la curatoare. Şi nu voiam să fiu caracterizată de această candoare. Cei care mă ştiu, ştiu foarte bine că sunt foarte directă. (...) Şi, bine, cum ar trebui să zic 'ministră'? Sună rău 'ministră'. Apoi WhatsApp-uri... S-a făcut două jumate dimineaţă şi am zis: fie (...), bineînţeles că 'ministră', voi folosi acest cuvânt.

Vai de mine! Dar uşor, uşor şi pe măsură ce treceau orele nopţii, că nu am dormit noaptea aia, pe urmă zilele, dimineaţa, săptămâna, luna (...), lucrurile au început să devină targetate pe faptul că sunt femeie. Bineînţeles că văzusem asta la celelalte ministre din celelalte guverne, cele puţine. Şi jignirea supremă, stimate doamne şi stimaţi domni, a fost că m-au făcut 'bărbat'. Deci, într-un final, au zis: 'Eşti bărbat, eşti bărbat, eşti bărbat!'. Am luat-o ca pe un compliment, bineînţeles”, a afirmat Ciocan.

Ioana Ciocan a spus că violența din mediul online „pare de neoprit”, deoarece reglementarea este „aproape imposibilă” din acest spaţiu. Ministra Culturi a adăugat că femeile sunt afectate disproporționat și de acest tip de violență.

„Şi cum facem noi să oprim această ură? Păi, simplu! Cu ajutorul acestor iniţiative legislative extraordinare, pentru că degeaba încercăm noi să oprim ura care pare de neoprit dacă nu suntem ajutaţi de Executiv, de cei care decid, de ministere şi, totodată, dacă nu încercăm de fiecare dată să oprim şi să tăiem această ură care, într-adevăr, este mai targetată pe femei decât pe bărbaţi. Aşadar, nu sunt deznădăjduită şi le mulţumesc pentru complimentul că m-au făcut bărbat”, a transmis Ciocan.

În fiecare an, la 25 noiembrie este marcată Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor. Tot la 25 noiembrie, începe și campania UNiTE „16 Zile de Activism împotriva Violenței bazate pe Gen”, cu tema „UNiTE to End Violence Against Women and Girls: Ensure justice, protect survivors, end impunity” („Uniți pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor: garantarea justiției, protecția supraviețuitoarelor, sfârșitul impunității”), care se încheie pe 10 decembrie, de Ziua internațională a drepturilor omului, notează https://www.unwomen.org/.



Violența bazată pe gen afectează una din trei femei și fete la nivel global - aproximativ 840 de milioane. Este una dintre cele mai răspândite încălcări ale drepturilor omului și, totuși, pentru milioane de femei care au supraviețuit, accesul la justiție și sprijin rămâne inaccesibil.

Ziua a fost instituită de Adunarea Generală a ONU prin Rezoluția A/RES/54/134 din 17 decembrie 1999, cu scopul de a crește gradul de conștientizare a opiniei publice și de a consolida eforturile instituționale și sociale pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor.

Persoanele care se confruntă cu situații de violență domestică pot apela gratuit, 24 de ore din 24, linia telefonică națională 0800 500 333, gestionată de ANES, iar în situațiile de urgență, numărul unic 112.