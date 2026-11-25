Ministerul care plătește o chirie de aproape 5.000 de euro pe zi pentru sediul central. FACIAS cere închiderea „robinetului risipei”

Ministerul Fondurilor Europene plătește peste 144.000 de euro lunar pentru chiria și întreținerea sediului central. Foto: INQUAM Photos/Oana Pavelescu

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) atrage atenția asupra cheltuielilor exorbitante suportate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru închirierea și întreținerea sediilor sale. Potrivit datelor oficiale obținute de FACIAS, ministerul cheltuiește anual circa 4 milioane de euro pentru sediile din București și din teritoriu, cheltuieli care ar putea fi reduse semnificativ prin utilizarea unor imobile aflate în proprietatea statului.

Datele comunicate de minister arată că MIPE plătește lunar 253.137,83 de euro pentru închirierea și întreținerea spațiilor din clădirile private de birouri Victoria Office și Myhive S-Park din București, precum și pentru cele șase sedii închiriate în teritoriu. La această sumă se adaugă cheltuielile pentru trei spații din imobilele administrate de RA-APPS, tot în București, pentru care ministerul plătește lunar între 375.767,79 și 391.422,23 de lei, în funcție de sezon. Astfel, la nivelul unui an, cheltuielile ministerului cu sediile însumează aproape 19,8 milioane de lei, echivalentul a aproape 4 milioane de euro.

Numai pentru cele șase spații închiriate în București, MIPE cheltuiește anual aproximativ 3,66 milioane de euro, ceea ce reprezintă peste 92% din totalul cheltuielilor cu sediile. Din această sumă, peste 2,73 milioane de euro sunt plătite pentru trei spații închiriate de la proprietari privați, iar restul pentru spațiile din imobilele administrate de RA-APPS.

Cea mai mare cheltuială o reprezintă sediul central al ministerului, situat în clădirea privată de birouri Victoria Office din Șoseaua București-Ploiești, pentru care instituția plătește lunar peste 112.000 de euro pentru chirie și încă 32.500 de euro pentru mentenanță și parcare. Costurile pentru acest sediu depășesc astfel 1,73 milioane de euro pe an.

Contractul de închiriere a sediului central, semnat în decembrie 2018, a fost prelungit ulterior până la 31 decembrie 2027, valoarea totală a sumelor plătite depășind 10 milioane de euro. Toate acestea în contextul în care TVA-ul a crescut, povara fiscală asupra cetățenilor s-a accentuat, iar numeroși români și-au pierdut locurile de muncă.

FACIAS atrage atenția că, la selectarea sediului, prețul ofertei a reprezentat doar 30% din punctajul total. Restul de 70% a fost acordat pentru criterii tehnice, printre care amplasarea imobilului, accesul la mijloacele de transport în comun, numărul suplimentar de locuri de parcare și certificarea de „clădire verde”.

În teritoriu, MIPE cheltuiește peste 300.000 de euro anual pentru închirierea și întreținerea sediilor direcțiilor regionale de infrastructură. Cele mai mari cheltuieli anuale sunt la Craiova, de peste 76.000 de euro, la Cluj-Napoca, de peste 65.000 de euro, și la Galați, de aproximativ 56.600 de euro. Alte peste 102.000 de euro sunt cheltuite anual pentru sediile din Pitești, Timișoara și Sibiu. Singura direcție regională pentru care MIPE nu plătește chirie este cea din Bacău, care funcționează în spațiile Agenției pentru Protecția Mediului Bacău.

În răspunsul transmis FACIAS, ministerul justifică că peste 50% din cheltuielile lunare cu închirierea și mentenanța sediilor sunt acoperite din fonduri externe nerambursabile. FACIAS consideră inadmisibil că sursa de finanțare să justifice risipa banului public. Atât banii de la bugetul de stat, cât și fondurile europene trebuie folosiți eficient, în interesul cetățenilor.

Totodată, FACIAS a cerut MIPE să precizeze și dacă a analizat posibilitatea utilizării unor imobile aflate în proprietatea statului pentru reducerea sau eliminarea cheltuielilor cu chiriile așa cum s-a întâmplat cu sediul de la Bacău. Ministerul susține că a transmis solicitări în acest sens în anul 2018 către Parlamentul României, Ministerul Finanțelor, RA-APPS, Primăria Capitalei și primăriile celor șase sectoare, revenind cu solicitări în 2024 și, în cazul Primăriei Capitalei, în 2026. Potrivit MIPE, niciuna dintre instituțiile contactate nu a pus la dispoziția ministerului „spații adecvate”. În teritoriu, autoritățile fie au comunicat că nu dispun de spații libere, fie spațiile identificate nu corespund necesităților direcțiilor regionale.

FACIAS cere Guvernului să trateze cu prioritate problema administrării patrimoniului imobiliar al statului. Înainte de a plăti milioane de euro proprietarilor privați pentru închirierea sediilor instituțiilor publice, statul are obligația să se asigure că folosește eficient clădirile pe care le deține deja. Demersul face parte din campania „Închideți robinetul risipei!”, prin care FACIAS documentează cheltuielile nejustificate ale instituțiilor publice și cere autorităților să stopeze irosirea banilor publici.