Luca Niculescu, după adoptarea moțiunii simple împotriva lui Alexandru Rogobete: „Sprijin toate eforturile pe care le face”

1 minut de citit Publicat la 13:28 25 Noi 2026 Modificat la 13:28 25 Noi 2026

Premierul României, Luca Niculescu. Foto: Agerpres

Premierul României, Luca Niculescu, a spus, după adoptarea moțiunii simple împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, că „în ultimii ani s-au acumulat multe probleme, iar constrângerile bugetare și-au pus amprenta și asupra domeniului medical”, subliniind că sprijină „toate eforturile pe care ministrul le face pentru a crește calitatea serviciilor medicale și a tratamentelor necesare pacienților”.

„Respect dreptul democratic al parlamentarilor de a iniția moțiuni împotriva membrilor Guvernului, precum și opiniile lor politice. Atât Guvernul, cât și partidele din Opoziție sunt preocupate de problemele din sănătate, iar eforturile noastre trebuie orientate către soluții.

Ca prim-ministru, obiectivul meu este ca pacienții români să fie tratați în condiții cât mai bune în spitale și să aibă acces la tratamente și la medicamente. În ultimii ani s-au acumulat multe probleme, iar constrângerile bugetare și-au pus amprenta și asupra domeniului medical.

De aceea, la rectificarea bugetară am alocat o finanțare consistentă pentru sănătate, ca să asigurăm continuitatea serviciilor medicale. Ieri, în ședința de Guvern, am aprobat printr-o ordonanță de urgență un mecanism care permite redistribuirea economiilor bugetare pentru acoperirea obligațiilor de plată, inclusiv pentru finanțarea serviciilor medicale și a medicamentelor.

Vom continua investițiile în modernizarea și dotarea unităților sanitare, pentru că românii au nevoie de un sistem de sănătate în care să aibă încredere.

Sprijin toate eforturile pe care ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, le face pentru a crește calitatea serviciilor medicale și a tratamentelor necesare pacienților. Sănătatea este o prioritate a acestui Guvern”, a transmis Luca Niculescu.

Deputaţii au dezbătut, miercuri, moţiunea simplă depusă de PNL şi USR împotriva ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, intitulată „Un pacient nu poate înghiţi un tabel. Un spital nu se construieşte cu comunicate de presă. Domnule Rogobete, asumaţi-vă eşecul politic!”.

Moțiunea a fost adoptată cu 154 de voturi „pentru”. PNL, USR și AUR au votat împotriva ministrului Sănătății. După votul din Parlament, Rogobete a spus că nu își dă demisia și a atacat din nou USR: „Acum sunt bune voturile de la AUR?”.