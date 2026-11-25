Marcel Ciolacu, despre raportul AUR: „Nu l-am citit, dar la un moment dat trebuie să se ştie adevărul”

1 minut de citit Publicat la 13:01 25 Noi 2026 Modificat la 13:01 25 Noi 2026

Președintele CJ Buzău, Marcel Ciolacu. Foto: Hepta

Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Marcel Ciolacu, candidatul PSD la prezidențialele din 2024, a declarat că nu a citit raportul AUR în legătură cu anularea alegerilor prezidenţiale, dar a precizat că, „la un moment dat, trebuie să ştie adevărul”.

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale din anul 2024 a spus miercuri, într-o conferinţă de presă organizată la finalul şedinţei CJ, că a văzut mai multe declaraţii cu privire la raportul AUR, însă nu a parcurs documentul respectiv.

„Nu l-am citit. Îmi cer scuze, nu l-am citit. Am văzut declaraţiile, am văzut şi declaraţia domnului Grindeanu şi a preşedintelui. La un moment dat, trebuie să se ştie adevărul”, a afirmat Ciolacu.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi, la Bacău, că nu a citit raportul AUR privind anularea alegerilor prezidenţiale şi nu vrea să trimită subiectul în derizoriu.

Acesta a mai spus că raportul este unul politic, nu un document oficial al Comisiei de abuzuri din Camera Deputaților. Șeful PSD a spus că documentul nu a fost dezbătut în comisie, însă românii au nevoie de explicații, prin urmare așteaptă ca Administrația Prezidențială să publice propriul raport privind anularea scrutinului, așa cum și-a asumat.

„Nici măcar nu s-a discutat în comisie, absolut nimic, n-a fost niciun fel de dezbatere. Deci poţi să spui că e doar un raport al doamnei şi al membrilor AUR, probabil, din comisie, aşa că nu poate fi prezentat acel raport ca fiind un raport al Comisiei de Abuzuri”, a declarat Sorin Grindeanu, despre raportul prezentat de AUR privind anularea alegerilor din 2024.

„E un raport politic al unui partid politic, din perspectiva mea”, a mai afirmat Grindeanu.