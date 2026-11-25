Audiențe cât 5 televiziuni la Antena 3 CNN. Performanțe de top pentru Sinteza Zilei, News Hour, Mădălina Mihalache și Mircea Badea

6 minute de citit Publicat la 11:59 25 Noi 2026 Modificat la 11:59 25 Noi 2026

Conținut realizat cu ajutorul AI

„Sinteza Zilei” cu Mihai Gâdea domină competiția televiziunilor de știri pe toate cele opt targeturi de audiență, cu un avans de până la 163% față de următorul clasat. Antena 3 CNN înregistrează diferențe de până la 138% în Prime Time și de peste 103% la nivelul întregii zile.

Conținut realizat cu ajutorul AI

Antena 3 CNN a înregistrat performanțe spectaculoase de audiență în 24 noiembrie 2026, atât la nivelul întregii zile, cât și în Prime Time, culminând cu rezultatele emisiunii „Sinteza Zilei”, realizată de Mihai Gâdea, care a ocupat prima poziție pe toate cele opt targeturi de audiență analizate.

„Sinteza Zilei” cu Mihai Gâdea, peste toate cele cinci televiziuni de știri concurente la un loc

„Sinteza Zilei” a înregistrat o audiență mai mare decât România TV, Realitatea Plus, Digi24, B1 TV și Euronews împreună pe targetul premium din mediul urban AB cu vârste de peste 18 ani. Diferența față de audiența cumulată a celor cinci televiziuni concurente a ajuns la 36,4%.

Aceeași performanță a fost înregistrată și pe publicul comercial 25–59 Urban ABC, unde, pe un tronson important de timp, emisiunea lui Mihai Gâdea a depășit audiența cumulată a tuturor celor cinci televiziuni de știri concurente.

Conținut realizat cu ajutorul AI

La nivelul întregului interval analizat, 21:00–23:15, „Sinteza Zilei” a dominat competiția televiziunilor de știri, cu diferențe semnificative față de următorul clasat:

• 163% pe publicul 18+ Urban AB;

• 154,8% pe publicul 18+ Urban AB cu studii superioare;

• 88% pe publicul comercial 25–59 Urban ABC;

• 46,9% pe publicul comercial 25–59 Urban;

• 31% pe publicul urban general;

Pe ambele targeturi comerciale, emisiunea lui Mihai Gâdea a avut, pe durata celor două ore și 15 minute analizate, o audiență mai mare decât cea cumulată a celor mai bine clasați trei competitori – România TV, Realitatea Plus și Digi24.

La nivelul tuturor celor opt targeturi, emisiunea lui Mihai Gâdea a câștigat peste 90% dintre comparațiile de audiență pe sferturi de oră.

Antena 3 CNN, peste patru televiziuni de știri la un loc în Prime Time și cu un avans de până la 138% față de următorul clasat

În Prime Time, în intervalul 19:00–23:00, cand Antena 3 CNN difuzează și emisiunea Decisiv cu Cătălina Porumbel a ocupat prima poziție pe șase targeturi de audiență.

Pe publicul comercial premium 18+ Urban AB cu studii superioare, Antena 3 CNN a înregistrat o cotă de piață de 8,34% și o audiență cu aproximativ 138% mai mare decât următorul clasat, de aproape 2,4 ori mai mare decât cea a acestuia.

Pe publicul premium 18+ Urban AB, Antena 3 CNN a depășit următorul clasat cu 79%. Mai mult, pe durata celor patru ore de Prime Time, postul a avut o audiență cu 13,8% mai mare decât audiența cumulată a Digi24, Realitatea Plus, B1 TV și Euronews.

Conținut realizat cu ajutorul AI

Antena 3 CNN a dominat și competiția pentru publicul comercial în Prime Time, cu un avans de 62,1% față de următorul clasat pe targetul 25–59 Urban ABC și de 32,1% pe targetul 25–59 Urban.

Pe fiecare dintre cele șase targeturi câștigate în Prime Time, Antena 3 CNN a depășit audiența cumulată a cel puțin trei dintre televiziunile de știri concurente.

Antena 3 CNN, peste audiența cumulată a trei televiziuni de știri, pe toate cele patru targeturi câștigate la nivelul întregii zile

La nivelul întregii zile (Whole Day), Antena 3 CNN a înregistrat o performanță deosebită, depășind audiența cumulată a câte trei televiziuni de știri concurente pe fiecare dintre cele patru targeturi pe care a ocupat prima poziție:

• 25–59 Urban ABC – audiență mai mare decât România TV, Realitatea Plus și Euronews împreună;

• 18+ Urban AB – audiență mai mare decât România TV, B1 TV și Euronews împreună;

• 18+ Urban AB cu studii superioare – audiență mai mare decât B1 TV, Realitatea Plus și Euronews împreună, cu un avans de 48,1% față de audiența cumulată a acestora;

• 25–59 Urban – audiență mai mare decât România TV, B1 TV și Euronews împreună.

Cea mai spectaculoasă diferență față de următorul clasat, la nivelul întregii zile, a fost înregistrată pe publicul comercial 25–59 Urban ABC, unde Antena 3 CNN a obținut o cotă de piață de 5,25% și o audiență cu peste 103% mai mare decât următorul clasat.

Conținut realizat cu ajutorul AI

Pe acest segment de public, Antena 3 CNN a depășit inclusiv audiența cumulată a următoarelor două televiziuni clasate, Digi24 și România TV.

Diferențe importante față de următorul clasat au fost înregistrate și pe celelalte trei targeturi câștigate la nivelul întregii zile: 46,9% pe publicul 18+ Urban AB, 41,7% pe publicul comercial 25–59 Urban și 31,9% pe publicul urban AB cu studii superioare.

Performanțele din 24 noiembrie 2026 evidențiază forța Antena 3 CNN în competiția televiziunilor de știri, cu audiențe care depășesc nu doar competitorii individuali, ci și audiențele cumulate ale mai multor televiziuni concurente, pe segmente de public deosebit de relevante pentru piața de publicitate.

„News Hour with CNN”, prezentat de Sabrina Preda și Sergiu Cora, peste trei televiziuni de știri la un loc și cu un avans de peste 111% față de următorul clasat

Pe publicul comercial 25–59 Urban ABC, „News Hour with CNN” a înregistrat o audiență cu 111,2% mai mare decât următorul clasat, depășind inclusiv audiența cumulată a trei televiziuni de știri :România TV, Realitatea Plus și Euronews la un loc.

O performanță similară a fost înregistrată și pe publicul comercial premium 18+ Urban AB, unde „News Hour with CNN” a depășit audiența cumulată a B1 TV, Realitatea Plus și Euronews.

Conținut realizat cu ajutorul AI

Pe publicul comercial 25–59 Urban, Antena 3 CNN a depășit următorul clasat cu 53,8%, înregistrând o audiență mai mare decât Digi24 și Realitatea Plus împreună.

Mădălina Mihalache, peste cinci televiziuni de știri la un loc și cu un avans de 270% față de următorul clasat

Pe publicul comercial 25–59 Urban ABC, Antena 3 CNN a înregistrat o audiență de 3,7 ori mai mare decât următorul clasat, cu un avans de 270,2%, depășind, pe durata întregii ore, audiența cumulată a tuturor celor cinci televiziuni de știri concurente – România TV, Digi24, Realitatea Plus, B1 TV și Euronews.

Conținut realizat cu ajutorul AI

O performanță remarcabilă a fost înregistrată și pe publicul comercial 25–59 Urban, unde Antena 3 CNN a depășit următorul clasat cu 150%, înregistrând o audiență cu 28,3% mai mare decât Digi24, Realitatea Plus, B1 TV și Euronews împreună.

Mircea Badea, peste cinci televiziuni de știri la un loc după miezul nopții și cu un avans de până la 184,7% față de următorul clasat

Performanțele Antena 3 CNN au continuat și după miezul nopții, odată cu emisiunea „În gura presei”, realizată de Mircea Badea, care a ocupat prima poziție pe trei targeturi de audiență în intervalul 23:30–00:30.

Pe publicul 18+ Urban AB cu studii superioare, Mircea Badea a înregistrat o audiență de aproape 2,85 ori mai mare decât următorul clasat, cu un avans de 184,7%. Pe publicul 18+ Urban AB, diferența față de următorul clasat a fost de 116,2%.

Pe ambele targeturi, Antena 3 CNN a depășit audiența cumulată a câte patru televiziuni de știri concurente, la nivelul întregii ore.

Conținut realizat cu ajutorul AI

Între orele 00:00 și 00:15, „În gura presei” a avut, simultan pe ambele targeturi urban AB, o audiență mai mare decât România TV, Digi24, Realitatea Plus, B1 TV și Euronews la un loc.

În același interval, emisiunea lui Mircea Badea a atins o cotă de piață de 12,01% pe publicul urban AB cu studii superioare și de 10,11% pe publicul urban AB.

Mircea Badea a fost lider fără întrerupere pe ambele targeturi urban AB, în fiecare dintre cele patru sferturi de oră ale emisiunii.