Google vrea să transforme oamenii obișnuiți în vedetele propriilor filme. Ce este „My Channel”, noul proiect al gigantului american

1 minut de citit Publicat la 11:55 25 Noi 2026 Modificat la 11:55 25 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Google lucrează la un concept de televiziune care, până nu demult, părea desprins dintr-un film Sience-Fiction. Gigantul american a depus o cerere de brevet pentru un sistem care ar permite crearea unui canal TV personalizat pentru fiecare utilizator, cu filme și seriale generate de inteligența artificială, în care telespectatorul ar putea fi chiar personajul principal, scrie NexusTech.

Proiectul, denumit „My Channel”, presupune generarea unui flux continuu de producții video, în funcție de preferințele fiecărui utilizator. Pentru a realiza aceste producții, sistemul ar urma să folosească informații precum istoricul de vizionare, vârsta, limba vorbită sau zona geografică în care se află telespectatorul. Astfel, două persoane care accesează același serviciu ar putea urmări filme complet diferite.

Mai mult, inteligența artificială ar putea reproduce chipul și vocea utilizatorului pentru a-l transforma într-unul dintre personajele de pe ecran. Compania americană a dezvoltat deja modele de inteligență artificială, precum Veo, care pot genera imagini video realiste, cu dialoguri și efecte sonore.

Documentația depusă de compania americană prevede și posibilitatea integrării reclamelor în producțiile generate de inteligența artificială. Google ar putea, astfel, să creeze inclusiv scene în care apar produse sau mărci comerciale, alese în funcție de interesele telespectatorului.

Proiectul a fost depus de Google pe 13 mai 2025 și a fost făcut public abia luna aceasta de Oficiul american pentru Brevete și Mărci, când cererea de brevet a fost respinsă de examinator. Însă compania americană are posibilitatea de a contesta decizia sau de a modifica documentația. Google nu a anunțat, până în prezent, dacă intenționează să lanseze un asemenea serviciu.

Probleme pe care sistemul media le-ar putea genera

Posibilitatea reproducerii chipului și vocii telespectatorilor în filme ridică însă probleme legate de protecția datelor personale, dreptul la propria imagine și folosirea identității unei persoane în scopuri comerciale.

În plus, o asemenea tehnologie, dacă ar deveni disponibilă la scară largă, ar putea avea consecințe importante și pentru industria cinematografică, în condițiile în care platformele ar putea genera propriile producții fără a mai apela, în aceeași măsură, la actori, scenariști sau studiouri de film.

În prezent, platformele de streaming folosesc algoritmi pentru a le recomanda abonaților filme și seriale dintr-un catalog de producții existente. Sistemul imaginat de Google ar elimina necesitatea unui asemenea catalog, cel puțin pentru o parte din conținutul disponibil.