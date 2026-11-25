Germania se pregătește pentru o eventuală reducere a numărului de soldați americani. „Măsuri de atenuare”, examinate la Berlin

3 minute de citit Publicat la 11:21 25 Noi 2026 Modificat la 11:21 25 Noi 2026

Soldați americani. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Ministerul Apărării din Germania se pregătește să discute modul în care Berlinul și aliații săi europeni vor reacționa la o eventuală reducere a numărului de soldați americani în Europa, potrivit unei note interne a guvernului consultată de Politico. Înalți oficiali germani din domeniul apărării se întâlnesc, miercuri, pentru a discuta potențiale măsuri de compensare a impactului unei retrageri militare americane, precum modul în care guvernul ar trebui să își coordoneze răspunsul politic, și se vor examina posibile „măsuri naționale sau europene de atenuare”.

Discuțiile au loc în contextul în care Washingtonul se apropie de o decizie privind viitoarea sa prezență militară în Europa. Administrația Trump vrea ca țările europene să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare, dar această poziție ridică îngrijorări potrivit cărora retragerea trupelor americane ar putea lăsa lacune periculoase în capacitatea NATO de a descuraja Rusia.

Germania are motive speciale de îngrijorare: găzduiește aproximativ 35.000 de soldați americani, mai mulți decât orice altă țară europeană, și se bazează pe forțele americane pentru capacități militare care ar fi dificil de înlocuit rapid.

Pentagonul a lansat o analiză a desfășurărilor sale europene în iunie, examinând unde ar trebui să rămână forțele americane și unde ar putea fi reduse sau mutate în altă parte. Șeful politicilor Pentagonului, Elbridge Colby, a declarat că speră ca analiza să fie finalizată până la 1 decembrie.

Nota guvernului german arată că Berlinul se pregătește pentru consecințe, încercând în același timp să influențeze decizia Washingtonului.

Reuniunea din 25 noiembrie, la care vor participa înalți oficiali din conducerea politică și militară a Ministerului, va examina posibile „măsuri naționale sau europene de atenuare”. Oficialii vor discuta despre cum să prezinte publicului, Parlamentului, NATO și partenerilor europeni o poziție coordonată a Guvernului.

Întâlnirea va pregăti, de asemenea, o vizită în Statele Unite a lui Nils Hilmer, secretarul de stat al Ministerului Apărării din Germania, în perioada 1-5 decembrie.

Conform notei, Hilmer intenționează să se întâlnească cu Colby și cu adjunctul secretarului american al Apărării, Steve Feinberg. Oficialii germani speră să obțină informații despre concluziile Pentagonului, să consolideze poziția Berlinului și, dacă este posibil, să influențeze rezultatul.

Un purtător de cuvânt al Ministerului german al Apărării a confirmat vizita lui Hilmer, dar a refuzat să discute obiectivele acesteia, spunând că sunt confidențiale.

Purtătorul de cuvânt a mai spus că rezultatele analizei americane nu sunt încă disponibile și că Germania le va evalua înainte de a dezvolta măsuri adecvate în strânsă coordonare cu partenerii europeni.

Întrebat de Politico, într-un interviu anterior de vineri, ce mesaj dorește să transmită Washingtonului înainte de încheierea analizei, ministrul Apărării, Boris Pistorius, a subliniat că relația militară este în beneficiul ambelor părți.

„Aliații europeni ai NATO au nevoie de forțele armate americane, au nevoie de Statele Unite. Dar și inversul este adevărat: Statele Unite au nevoie de legături strânse cu aliații săi europeni și cu bazele lor din Europa, inclusiv cu Germania”, a spus Pistorius.

El a subliniat relațiile strânse, construite de-a lungul deceniilor între trupele americane și comunitățile germane care găzduiesc instalații militare americane, argumentând că Berlinul are un interes puternic în menținerea acestora.

Miza se extinde dincolo de numărul de trupe. Forțele americane oferă NATO sprijin crucial, inclusiv informații, putere aeriană și arme cu rază lungă de acțiune. Pierderea unora dintre aceste capabilități ar putea forța guvernele europene să accelereze achizițiile militare sau să preia misiuni gestionate anterior de Washington.

Pistorius a subliniat, de asemenea, relația strânsă dintre trupele americane și comunitățile germane unde acestea au fost staționate timp de decenii.

„Există o mare simpatie pentru forțele armate americane din Germania. Oricine vizitează bazele din Germania și vorbește cu oamenii de acolo, fie că sunt în Ramstein, Grafenwöhr sau în alte părți, poate vedea cât de strânse sunt aceste legături de-a lungul generațiilor și deceniilor. Avem un mare interes în a ne asigura că această relație rămâne la fel de strânsă”, a spus el.