Pentagonul analizează retragerea a aproape o treime din forțele americane din Europa. Cele mai afectate ar fi Germania, Italia, Spania

Pentagonul analizează retragerea a aproape o treime din forțele americane din Europa. Foto: Getty Images

Pentagonul analizează un plan de reducere semnificativă a prezenței militare americane în Europa, care ar putea include retragerea a până la 40.000 de militari, precum și a unor avioane, nave și sisteme de armament, în ciuda avertismentelor aliaților NATO privind amenințarea reprezentată de Rusia, potrivit NBC News. Germania, Italia și Spania s-ar număra printre țările afectate de eventualele reduceri.

Dacă planul va fi pus în aplicare, ar fi cea mai importantă reducere a prezenței militare americane în Europa, care numără aproximativ 80.000 de militari, de la perioada de după încheierea Războiului Rece, în anii '90.

Posibilitatea unei retrageri de asemenea amploare a stârnit îngrijorare în rândul parlamentarilor americani din ambele partide și al guvernelor europene, care se tem că o astfel de măsură ar putea încuraja Rusia. Retragerea ar putea schimba radical relația Statelor Unite cu principalii lor aliați și ar putea obliga țările europene să își creeze noi parteneriate într-un moment instabil, în condițiile războaielor din Ucraina și Orientul Mijlociu.

Țările care ar putea fi afectate de reduceri sunt cel mai probabil Germania, Italia și Spania

Țările care ar putea fi afectate de reduceri sunt cel mai probabil Germania, Italia și Spania, spun trei oficiali americani, un oficial occidental și un fost oficial american familiarizat cu situația. În cele trei țări se află cea mai mare parte a trupelor americane din Europa. Liderii lor au intrat însă și în conflict cu președintele Donald Trump în legătură cu războiul din Iran.

De la începutul celui de-al doilea mandat, Trump și membrii administrației sale au susținut că Europa ar trebui să preia principala responsabilitate pentru propria apărare. Administrația americană consideră, de asemenea, că trupele SUA sunt necesare pentru a face față unor amenințări mai urgente venite din partea Chinei și Iranului, precum și cartelurilor de droguri din emisfera occidentală.

În ultimele luni, Trump, care a pus de mult timp sub semnul întrebării valoarea Alianței Nord-Atlantice, i-a criticat dur pe partenerii europeni pentru refuzul de a se alătura Statelor Unite în războiul împotriva Iranului.

Pentagonul a anunțat în iunie o analiză de șase luni privind prezența militară americană în Europa. Generalul Forțelor Aeriene Alexus Grynkewich, comandantul suprem aliat și șeful Comandamentului European al SUA, urmează să îi prezinte vineri analiza secretarului Apărării, Pete Hegseth, potrivit oficialilor americani și occidentali. Analiza lui Grynkewich ar urma să prezinte patru variante de acțiune, care ar putea include reducerea efectivelor americane din aviație, marină și forțele terestre sau diminuarea altor capacități militare. O altă posibilitate ar fi mutarea unor efective în interiorul Europei, inclusiv către țările de pe flancul estic al NATO.

Hegseth urmează să primească recomandarea finală pe 6 noiembrie, după care aceasta va fi prezentată președintelui. Orice retragere de trupe ar urma să aibă loc ulterior.

Deocamdată, nu a fost luată nicio decizie, potrivit unui oficial de rang înalt al Departamentului Apărării și altor doi oficiali.

Un oficial de rang înalt al Departamentului Apărării a declarat că Hegseth a dispus analiza de șase luni pentru a „se asigura că poziționarea militară a SUA este aliniată cu strategia președintelui Trump, bazată pe o abordare pragmatică și pe principiul America First”.

La summitul NATO din Turcia, desfășurat în iulie, Trump a declarat că este „foarte dezamăgit de NATO” și a criticat din nou Alianța pentru faptul că, în opinia sa, nu recunoaște suficient capacitățile militare ale Statelor Unite.

„De ce cheltuim sute de miliarde de dolari, iar ei nu sunt acolo pentru noi?”, a întrebat Trump. „Noi am fost întotdeauna acolo pentru ei.”

Cu o lună înainte, în timpul unei întâlniri cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Casa Albă, Trump a fost întrebat ce își dorește de la aliați și a răspuns: „Doar să fie loiali”. „Vreau doar loialitatea lor. Nu avem nevoie de banii lor. Nu avem nevoie de nimic. Avem, de departe, cea mai puternică armată din lume, dar vreau doar loialitate”, a spus el.

Cei care se opun reducerii efectivelor americane din Europa susțin că aceasta i-ar lăsa pe aliații NATO mai vulnerabili și ar putea încuraja Rusia să acționeze agresiv. În plus, măsura ar putea crea îndoieli în rândul partenerilor SUA din alte regiuni ale lumii și ar priva armata americană de centre logistice importante, care îi permit să își deplaseze rapid forțele către Orientul Mijlociu sau Africa.

Oficialii europeni au cerut Washingtonului, atât înainte, cât și după începerea analizei de șase luni, o retragere treptată. Aceasta le-ar oferi guvernelor europene suficient timp pentru a dezvolta capacități militare complexe pe care, timp de decenii, Statele Unite le-au asigurat în mare parte singure, inclusiv rachete cu rază lungă de acțiune, sisteme de supraveghere prin satelit și avioane pentru realimentarea în aer.

Germania, care de zeci de ani reprezintă unul dintre principalele puncte de sprijin pentru armata americană în Europa, găzduiește mai multe baze militare ale SUA și aproximativ 36.000 de militari americani, fiind cea mai mare concentrare de trupe americane din regiune.

În mai, Pentagonul a anunțat planuri pentru retragerea a 5.000 de militari din Germania, după ce cancelarul Friedrich Merz a declarat: „O întreagă națiune este umilită de conducerea iraniană, în special de aceste așa-numite Gărzi Revoluționare”. După anunț, Trump a spus că intenționează să meargă „mult mai departe” și a amenințat cu retragerea unui număr și mai mare de militari.

Italia găzduiește importante baze aeriene americane și aproximativ 12.000 de militari americani. Spania găzduiește, la rândul său, importante centre americane aeriene și navale în bazele militare din sudul țării.