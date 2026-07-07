WSJ: "Tragem o linie aici. Nu mai există cale de întoarcere". În culisele discuțiilor cu ușile închise despre ruptura Europei de SUA

Liderii europeni au început să discute, în întâlniri private la Bruxelles și Washington, despre reducerea dependenței de Statele Unite, în contextul neîncrederii tot mai mari față de administrația Trump. FOTO: Profimedia Images

Liderii europeni au început să discute, în întâlniri private la Bruxelles și Washington, despre reducerea dependenței de Statele Unite, în contextul neîncrederii tot mai mari față de administrația Trump, scrie The Wall Street Journal. Amenințările privind Groenlanda, apropierea de Rusia și presiunile asupra NATO au accelerat o dezbatere considerată până de curând de neimaginat: poate Europa să-și construiască securitatea, tehnologia și politica externă fără America în rol central?

Era aproape miezul nopții la Bruxelles, iar liderii Europei se aflau deja în a cincea oră a unei reuniuni de urgență. Era o singură temă: cum ar putea fi gestionată o eventuală ruptură de America.

Noul an începuse de doar trei săptămâni, iar președintele Donald Trump, după ce îl înlăturase pe liderul autoritar al Venezuelei, amenințase pentru scurt timp că va lua Groenlanda de la Danemarca. În sediul Consiliului European, aproape 30 de lideri europeni discutau fără camere, fără înregistrări și fără telefoane. Fiecare fusese chemat singur, pentru o conversație sinceră. Unii participanți aveau să descrie ulterior întâlnirea drept o "seară de terapie".

"Tragem o linie aici", a spus Emmanuel Macron, potrivit mai multor lideri prezenți și unor consilieri de rang înalt. Timp de un an, aliații Americii încercaseră să-l liniștească pe Trump prin laude și concesii pe teme de apărare și comerț, sperând să câștige timp. Acum, militari francezi se aflau în Groenlanda, alături de forțe speciale daneze, pregătite pentru un posibil conflict cu Statele Unite. Macron a reluat ideea pe care o susține de ani de zile: dependența Europei de America a devenit un risc de securitate. "Nu mai există cale de întoarcere", a spus el.

Mai mulți lideri europeni s-au plâns că administrația Trump părea mai interesată de acorduri privind mineritul și energia decât de rolul tradițional al Americii în lume. Premierul Belgiei a avertizat că Europa riscă să devină "o sclavă jalnică" a Statelor Unite. Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a avut însă o poziție diferită. Ea le-a spus liderilor mai liberali din sală că, deși nu îl plăceau pe Trump, cu el se putea încă discuta rațional, potrivit persoanelor prezente.

Lângă Meloni se afla premierul danez Mette Frederiksen, care încerca să-și păstreze calmul. După o săptămână de tensiuni cu Trump, aceasta părea atât de afectată, încât cancelarul german Friedrich Merz a întrebat-o: "Ești bine?".

Discuția a continuat ore întregi, iar liderii vorbeau uneori unii peste alții. Întrebarea care plutea în sală era una greu de imaginat până nu demult: devenise America, protectoarea Europei, o amenințare pentru Europa?

Mai mulți participanți au pomenit un lider care nu era în sală: Mark Carney, noul premier canadian. Acesta le trimitea mesaje liderilor europeni importanți, folosind un număr britanic păstrat din perioada petrecută la Londra, și încerca să-i convingă că "vechea Americă nu se mai întoarce". După un discurs dur la Davos, argumentele sale începeau să fie luate tot mai în serios. "Canada spune deschis ce ar trebui să facem noi", a spus premierul Spaniei.

În lunile următoare, reuniunea de criză din ianuarie avea să fie privită de liderii europeni drept momentul în care state unite printr-un destin comun după Al Doilea Război Mondial au început să ia în calcul drumuri separate.

Nimeni nu vorbește oficial despre o ruptură totală, iar lideri importanți de ambele părți încearcă să mențină relația transatlantică în viață. Separarea Europei de Statele Unite ar fi extrem de complicată. Canada, care încurajează Europa să se protejeze de o Americă imprevizibilă, este ea însăși una dintre cele mai dependente țări de Statele Unite.

Din punct de vedere militar, este greu de imaginat o despărțire completă. Summitul NATO din această săptămână va arăta cât de hotărâți sunt liderii să păstreze alianța, în ciuda neîncrederii tot mai mari dintre parteneri.

Casa Albă a transmis că Trump așteaptă "discuții constructive și sincere" cu liderii mondiali la reuniunea din Turcia. "Președintele Trump a restaurat poziția Americii pe scena mondială și a făcut mai mult pentru NATO decât oricine altcineva", a declarat Anna Kelly, purtătoare de cuvânt a Casei Albe. Ea a adăugat că Trump consideră că unii membri NATO trebuie să facă mult mai mult pentru a-și respecta obligațiile.

Totuși, discuțiile private care au loc acum la cel mai înalt nivel în Europa arată cât de dificilă a devenit relația cu Washingtonul.

Aliații Americii au început un proces fără precedent de "deamericanizare". Autorități din Franța până în Olanda elimină discret tehnologia americană din sistemele publice, adoptă programe europene open-source și le recomandă funcționarilor să nu mai folosească Microsoft Teams sau Office. În paralel, europenii investesc sute de miliarde de dolari în companii proprii din domeniul spațial, al inteligenței artificiale și al centrelor de date, pentru a reduce dependența de marile companii americane.

Europenii analizează unde și-ar putea stoca datele sau procesa plățile dacă tensiunile cu Statele Unite ar crește. De asemenea, studiază cât de bine ar funcționa armamentul american fără aprobarea Washingtonului. State care au avut cândva imperii globale încearcă acum să se desprindă de dependența de tehnologia și puterea militară americană, fără să provoace direct Statele Unite.

Acțiunile recente ale Washingtonului au întărit această hotărâre. La o nouă reuniune a liderilor Consiliului European, în martie, loviturile aeriene ordonate de Trump împotriva Iranului crescuseră prețurile la combustibili în Europa. Cancelarul german Friedrich Merz era furios și a spus că Rusia va fi singura câștigătoare a noului război din Orientul Mijlociu, potrivit participanților. Mai mulți lideri au început chiar o discuție ironică despre dacă o președinție JD Vance ar fi preferabilă. Chiar și Giorgia Meloni și-a schimbat tonul. Trump, a spus ea, "nu este rațional".

The Wall Street Journal a discutat cu șefi de guvern, miniștri și consilieri de rang înalt, pentru a reconstitui întâlnirile private în care alianța transatlantică a început să se fisureze. Jurnaliștii au consultat note detaliate ale unor participanți, dar și evaluări clasificate transmise liderilor europeni de serviciile de informații.

O evaluare din sudul Europei avertiza: "Nu aveți de-a face cu o administrație care are proceduri, aveți de-a face cu un singur individ schimbător.". MI6, serviciul britanic de informații externe, i-a transmis premierului Keir Starmer un avertisment dur despre a doua administrație Trump. Potrivit serviciului, atmosfera de la Casa Albă semăna cu un amestec între tensiunea proceselor vrăjitoarelor din Salem și intrigile de la curtea regelui Henric al VIII-lea. MI6 le-a cerut angajaților să evite discuțiile despre Trump cu partenerii lor de la CIA.

Relatarea arată și rolul important al Canadei în formarea unei noi poziții printre aliați. Amenințările lui Trump de a transforma Canada în al 51-lea stat american au avut efecte neașteptate. Ele au contribuit la ascensiunea lui Mark Carney, fost bancher central, care încă din anii de după criza financiară din 2008-2009 susținea că Occidentul a devenit prea dependent de o singură țară, tot mai imprevizibilă. Ca premier, Carney a început să pună această idee în practică.

La început, Carney a avut puțini aliați, mai ales Franța. El a încercat să-i convingă pe ceilalți lideri că dependența de America era o problemă structurală, care nu putea fi rezolvată prin încercări de a-l calma pe Trump. Abordarea sa era diferită de cea a secretarului general al NATO, Mark Rutte, care încerca să salveze alianța printr-o strategie bazată pe laude adresate președintelui american. Presa europeană a numit această tactică "diplomația flatării".

Miza este uriașă pentru aliații aflați între aceste două abordări. Ei trebuie să răspundă la întrebări dificile: ostilitatea lui Trump față de Europa este doar o trăsătură personală sau noua direcție a Americii? Ar trebui Europa să cumpere mai multă tehnologie și mai mult armament american pentru a demonstra că alianța este utilă economiei SUA? Sau ar trebui să-și construiască propriile capacități și să se pregătească pentru ziua în care Occidentul, așa cum a fost cunoscut până acum, s-ar putea destrăma?

"Îmblânzitorul lui Trump"

Cu un an înainte, în februarie 2025, Mark Rutte se afla la Bruxelles, la Palatul Egmont, în fața unor lideri europeni îngrijorați. Le explica cum ar trebui abordată relația cu Donald Trump, revenit recent la Casa Albă.

La doar câteva zile după începerea celui de-al doilea mandat, Trump amenința Europa cu tarife vamale. Între timp, Donald Trump Jr. apăruse în Groenlanda și se fotografiase cu localnici care primiseră șepci MAGA. Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, și premierul britanic Keir Starmer erau la Bruxelles, alături de lideri ai UE, ai NATO și ai Regatului Unit, pentru a conveni o strategie comună. Întâlnirea era privată și strict confidențială, iar locul fusese schimbat în ultimul moment pentru a evita spionajul.

Rutte fusese ales la conducerea NATO și datorită reputației sale de "îmblânzitor al lui Trump". Păstrase legături bune cu acesta după înfrângerea din 2020. La prânz, Rutte a prezentat o idee simplă, care avea să devină strategia sa principală: Trump trebuie să câștige ceva. "Trebuie să cheltuim 3,5% pentru apărare", a spus Rutte, potrivit mai multor lideri prezenți. Era o țintă mult peste obiectivul de 2% din PIB abia atins de NATO, dar sub procentul de 5% cerut de Trump. Oficialii europeni considerau cifra de 5% o exagerare, însă procentul propus de Rutte venea din calculele planificatorilor militari ai NATO privind un posibil război cu Rusia.

Liderii europeni au răspuns în stil diplomatic: au spus că înțeleg ideea, dar au evitat angajamente clare. Germania a spus că ar fi poate mai util să se discute ce trebuie cumpărat, nu doar cât trebuie cheltuit. Meloni a spus că Italia ar vrea să cheltuiască mai mult, dar opinia publică se opune, iar regulile bugetare ale UE sunt restrictive. Președintele României a spus că susține direcția, dar a întrebat dacă nu ar putea apărea o cursă a înarmării în Europa.

Rutte a insistat că aliații nu au de ales și că trebuie să încerce.

Pentru Rutte, puterea americană era esențială pentru securitatea Europei. Tatăl său fusese prizonier de război în Indiile Orientale Olandeze și ar fi putut muri în captivitate japoneză dacă americanii nu ar fi avansat în Pacific. Rutte, cel mai longeviv premier din istoria Olandei, crescuse admirându-l pe Ronald Reagan și credea că armata americană și umbrela nucleară a SUA rămân garanția principală a păcii în Europa.

Fără Washington, spunea Rutte, Europa ar trebui să cheltuiască peste 10% din PIB doar pentru apărare. În plus, ar trebui să ia în calcul probleme politice uriașe, inclusiv construirea unui arsenal nuclear care să poată înlocui protecția americană. Pentru liderii care visau la un Occident fără America în centru, Rutte avea un răspuns simplu: "Continuați să visați." "Oamenii cu viziuni", glumea el, "ar trebui să meargă la doctor."

Ajuns în cea mai importantă funcție a carierei sale, Rutte le spunea apropiaților că misiunea lui era să țină NATO unită și să păstreze Statele Unite implicate. Pentru a putea discuta ferm cu Trump în privat, Rutte îl lăuda constant în public.

În mesajele către Trump, Rutte îi imita stilul, cu propoziții scurte, ton entuziast, multe laude. A intrat atât de bine în rol, încât unii lideri europeni îl descriau ca pe un actor care nu iese niciodată din pielea personajului.

În scurt timp, și alți lideri europeni au început să-i urmeze exemplul. Președintele Finlandei și premierul Norvegiei își testau mesajele către Trump și discutau ce cuvinte ar trebui scrise cu majuscule. Uneori, liderul Norvegiei prefera ca președintele Finlandei să trimită mesajul, pentru că simpla menționare a Norvegiei, țara Premiului Nobel pentru Pace, putea atinge un subiect sensibil pentru Trump.

Europenii au început să folosească propriul limbaj al lui Trump

Când acesta a respins ideea unui armistițiu în Ucraina, ei au numit planul lor de pace "oprirea uciderii". Când Trump a criticat sancțiunile împotriva Rusiei, Ursula von der Leyen a început să vorbească despre "tarife", nu despre sancțiuni.

Mai mulți lideri au mers apoi la Casa Albă, cu mesaje atent coordonate. Macron a vizitat Washingtonul pentru discuții despre NATO și Ucraina. Trump părea deschis la ideile sale. La un moment dat, cei doi au intrat într-un apel video condus de Justin Trudeau, folosind o tabletă. Dar, când o problemă tehnică l-a împiedicat pe Trump să intervină, acesta s-a enervat și a aruncat tableta peste birou, potrivit unui oficial prezent.

Când cancelarul german Friedrich Merz l-a vizitat pe Trump, a fost surprins să-l găsească "normal", a spus ulterior un oficial. Trump asculta, punea întrebări și părea informat pe unele teme, deși nepregătit pe altele, inclusiv situația militară din Ucraina. În timpul vizitei, Trump l-a dus pe Merz într-o încăpere mică de lângă Biroul Oval, pe care a numit-o "camera Lewinsky". Acolo adunase obiecte MAGA, inclusiv șepci roșii și cutii cu pantofi Florsheim. "Luați ce vreți", le-a spus Trump oaspeților germani, adăugând că soțiile lor ar putea vinde obiectele pentru "mii de dolari".

Strategia lui Rutte părea să funcționeze până în aprilie, când noul ambasador american la NATO, Matthew Whitaker, a venit la Bruxelles cu un mesaj clar: 3,5% din PIB pentru apărare nu era suficient. Ținta trebuia să fie 5% până în 2035, iar aliații trebuiau să promită acest lucru până la summitul NATO din iunie.

Țările NATO aflate la granița cu Rusia au înțeles această logică, dar alte state au fost surprinse.

Pentru a face cererea mai ușor de acceptat, Whitaker a propus ca 3,5% să fie cheltuieli militare propriu-zise, iar încă 1,5% să fie investiții legate de securitate, precum piste de aeroport, servicii meteorologice sau securitate cibernetică. Rutte a acceptat rapid formula și le-a spus liderilor reticenți că și podurile sau tunelurile importante puteau fi considerate investiții utile în caz de război cu Rusia. În privat, Rutte le spunea colegilor că cifra de 5% era "victoria" de care avea nevoie Trump. În practică, toți știau că nimeni nu va putea forța guvernele să atingă rapid acel obiectiv.

Pe măsură ce summitul NATO de la Haga se apropia, mai existau state care se opuneau. Belgia și Slovacia au acceptat după ce Rutte a spus că ajutorul pentru Ucraina putea fi inclus în cheltuielile militare. Carney, premierul Canadei, a susținut noua țintă și le-a spus colegilor că Trump avea dreptate în această privință. Spania a rămas însă fermă. Premierul socialist Pedro Sanchez a spus că procentul de 5% este arbitrar.

Timp de 54 de ore, oficialii NATO au negociat prin mesaje cu partea spaniolă. În final, au acceptat să rămână în dezacord. Rutte i-a transmis lui Sanchez, într-o scrisoare făcută publică de premierul spaniol, că Spania își poate urma "propriul drum suveran" pentru îndeplinirea țintelor și va fi evaluată în 2029.

Pe 24 iunie, Trump a ajuns la Haga, orașul natal al lui Rutte. Secretarul general al NATO i-a oferit atunci o mare victorie de politică externă. Trump a declarat că alianța nu mai era o afacere proastă pentru Statele Unite. Într-o reuniune cu ușile închise, liderii occidentali l-au lăudat pe rând pentru că întărise NATO, deși anterior amenințase că va scoate America din alianță. Carney a fost mai rezervat, pentru că echipa sa credea că Trump ar vedea prin laudele exagerate și i-ar respecta mai puțin.

Unii lideri au încercat să relaxeze atmosfera. Premierul Sloveniei l-a felicitat pe Trump pentru presiunile puse asupra țării sale privind cheltuielile de apărare și a glumit că, dacă cineva știe cât de încăpățânați pot fi slovenii, acela este soțul Melaniei Trump. Trump a zâmbit. Premierul Bulgariei a observat însă cât de forțată părea întreaga scenă.

"În sală se râdea, dar râsul ascundea o anxietate profundă", a spus Rosen Zhelyazkov, premierul bulgar de atunci. "Liderii europeni încă se agățau de ideea că îl pot gestiona pe Donald Trump prin lingușeli diplomatice și farmec personal."

"Randamente descrescătoare"

Câteva săptămâni mai târziu, summitul Trump-Putin din Alaska, de la mijlocul lunii august, a provocat din nou îngrijorare în Europa. Trump a ieșit din întâlnire părând sceptic față de șansele Ucrainei în război și interesat de un plan rusesc de pace mai apropiat de poziția Moscovei decât de cea a Europei. Un raport secret transmis de o țară europeană descria planuri comerciale și economice discutate de administrația Trump cu Kremlinul, inclusiv exploatarea comună a pământurilor rare în Arctica. Într-un grup criptat cu alți lideri, Macron a propus ca europenii să meargă împreună la Washington pentru o întâlnire urgentă cu Trump, în sprijinul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Șase președinți și premieri europeni, alături de Rutte și Ursula von der Leyen, au ajuns la Casa Albă. În fața camerelor, l-au complimentat pe Trump pentru forța sa de negociator. "Mulțumesc foarte mult, Mark", i-a spus Trump lui Rutte. "Ești un lider extraordinar. Faci o treabă fantastică."

Macron părea stânjenit în timp ce urmărea scena.

Pentru președintele francez, Casa Albă arăta foarte diferit față de primul mandat al lui Trump. Stejarul european pe care Macron și Trump îl plantasaseră simbolic în 2018 pe peluza Casei Albe fusese îndepărtat din cauza temerilor legate de paraziți și murise. O încăpere de lângă Biroul Oval era decorată cu coperți de reviste înrămate, dedicate celui de-al 47-lea președinte. Liderii europeni au așteptat tensionați în timp ce Trump, aflat în altă cameră, l-a sunat pe Putin și a vorbit cu el timp de 40 de minute.

În final, vizita le-a oferit europenilor doar o scurtă amânare. În câteva săptămâni, Trump își exprima din nou îndoielile privind șansele Ucrainei și analiza un plan rusesc de pace care promova oportunități pentru companiile americane. Liderii europeni au înțeles că nu îl pot tine pe Trump de partea poziției occidentale privind Ucraina și poate nici în privința altor politici.

Pentru o persoană prezentă, întâlnirea a fost "o experiență chinuitoare". Ea a arătat cât de puțină influență mai aveau aliații tradiționali ai Americii asupra administrației Trump, chiar și atunci când acționau împreună.

Consensul fragil bazat pe lingușirea lui Trump începea să se destrame. MI6 a surprins această tendință într-o evaluare internă, spunând că această formă de diplomație este "supusă legii randamentelor descrescătoare".