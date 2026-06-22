Europa caută "Plan B” pentru NATO: Discuții la Bruxelles despre o Uniune Europeană a Apărării condusă de șase puteri militare

5 minute de citit Publicat la 23:45 22 Iun 2026 Modificat la 23:58 22 Iun 2026

Militari polonezi și americani într-un exercițiu comun desfășurat în Polonia. Foto: Getty Images

Europa se confruntă cu presiuni tot mai mari pentru a-și construi propria capacitate de apărare, în contextul incertitudinilor privind angajamentul Statelor Unite și al amenințării tot mai accentuate din partea Rusiei.

În acest context, oficialii europeni discută tot mai des despre crearea unui nou mecanism decizional în afara NATO — o posibilă "Uniune Europeană a Apărării" sau un Consiliu European de Securitate — care să coordoneze mai eficient politicile de apărare ale continentului și să reducă dependența de sprijinul american, potrivit The Telegraph.

Timp de decenii, Washingtonul a furnizat cea mai mare parte a forțelor rapid dislocabile ale alianței, informații, supraveghere, logistică — tot ceea ce este necesar pentru un război convențional cu Rusia.

Însă SUA au transmis aliaților europeni că se pot aștepta la mai puțin echipament american în cazul unei crize. Pentagonul a retras deja un portavion, nave de sprijin, avioane de realimentare în aer și zeci de avioane de luptă din lista de resurse disponibile.

Pete Hegseth, secretarul american al apărării, a avertizat în această săptămână, într-o reuniune la sediul NATO, că Europa ar trebui să se aștepte la noi reduceri.

Armele, capacitățile de sprijin și personalul pot fi înlocuite. Mai incert este însă dacă Europa poate acoperi golul de leadership politic și strategic lăsat de America. Deși circulă numeroase propuneri și documente de politică, niciuna nu a câștigat cu adevărat tracțiune.

Într-un interviu acordat The Telegraph, Andrius Kubilius, comisarul european pentru Apărare, a declarat că Europa are nevoie de un nou organism decizional: o Uniune Europeană a Apărării sau un Consiliu European de Securitate.

Există și alte propuneri alternative

Unii factori de decizie consideră că „Coaliția celor dispuși” anglo-franceză este cel mai bun model.

Alții susțin crearea unui pilon european în NATO, care să folosească planurile militare existente și să mențină implicarea americanilor în alianță.

Există și o listă lungă de grupuri regionale de apărare și politică externă — precum Forța Expediționară Comună condusă de Marea Britanie — care au fost propuse ca posibili actori de conducere.

Decidenții europeni nu au ajuns încă la un consens asupra unei singure idei.

Kubilius a declarat: „Pe de o parte, ne confruntăm cu amenințări, în primul rând din partea Rusiei, iar acum și din sud, amenințări iraniene. Pe de altă parte, ne confruntăm cu provocarea transatlantică… aceea că europenii trebuie să își asume responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a Europei.”

Descriind provocarea, el a adăugat: „Trebuie să privim nu doar înlocuirea capacităților oferite de americani, ci și modul în care putem construi ceea ce se numește pregătire instituțională de apărare — cum ne organizăm, cum devenim mai uniți.”

Pentru comisarul pentru Apărare, ca și pentru mulți alții, NATO trebuie să rămână piatra de temelie a apărării europene. Dar el consideră că este necesar un strat suplimentar de decizie pentru a implementa cerințele stricte ale președintelui american și ale oficialilor săi.

Organismul de apărare ar trebui să fie „mai larg decât UE”

Ar putea UE să asigure comanda și controlul necesar pentru o astfel de sarcină, știind că acest lucru ar exclude parteneri europeni importanți, inclusiv Marea Britanie?

Kubilius a spus: „În opinia mea, ar putea fi mai larg decât Uniunea Europeană.”

„De aceea trebuie să analizăm cum putem deschide această uniune de apărare pentru participarea, de exemplu, a Regatului Unit, Norvegiei și, foarte important, cum putem integra Ucraina într-un astfel de aranjament.”

În viziunea sa, un Consiliu European de Securitate ar deveni organismul decizional care supraveghează noua uniune de apărare. Acesta ar fi condus de marile puteri militare ale Europei — Marea Britanie, Franța, Germania, Polonia, Italia și Spania — ca membri permanenți.

Similar Consiliului de Securitate al ONU, alte state ar avea locuri prin rotație. Comisia Europeană și Consiliul European ar putea participa ca observatori.

Noile structuri ar oferi „dezbateri adecvate și răspunsuri adecvate” pentru crearea unui pilon european al NATO, spune Kubilius.

Dar aici apar primele divergențe în gândirea europeană. El a spus: „Unii experți și politicieni propun un sediu european separat.”

„Alții spun că nu trebuie să creăm un sediu separat, ceea ce ar dura mult și ar implica dificultăți, ci să analizăm o variantă de sediu NATO mai europeanizat în Europa, ceea ce eu consider abordarea rațională.”

Într-un interviu separat, ministrul de externe al Norvegiei, Espen Barth Eide, a spus că grupurile regionale nu ar trebui să distragă atenția de la NATO.

El a propus ca formate precum Forța Expediționară Comună, grupul nordico-baltic „8” sau „București 9” să fie folosite ca platforme pentru întărirea cooperării europene.

Kubilius a spus: „În opinia mea, o Uniune Europeană a Apărării ar trebui construită pe principiile Articolului 42.7.”

Este vorba despre o clauză similară din tratatele UE, care obligă statele membre să ofere ajutor unui stat atacat.

Aceasta a fost activată o singură dată, de Franța, după atacurile teroriste din 2015 de la Paris.

Eficiența sa este intens dezbătută în capitalele europene.

Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat extinderea acesteia pentru Ucraina postbelică, pentru a oferi garanții de securitate până la aderarea la UE.

Premierul spaniol Pedro Sánchez a susținut ideea de întărire a articolului, dar alții consideră că UE nu are capacitatea militară necesară pentru a înlocui NATO.

Suedia, cel mai nou membru al NATO, nu a considerat că UE o poate proteja împotriva Rusiei în timpul procesului de aderare.

Fostul ministru de externe suedez Tobias Billström a spus: „Nu există nicio modalitate ca acel articol din tratat să înlocuiască Articolul 5.”

Anders Fogh Rasmussen, fost premier danez și secretar general NATO, a spus că articolul UE este „mai slab decât Articolul 5”.

El a adăugat: „Uniunea Europeană nu are capacitățile militare necesare pentru a implementa efectiv 42.7.”

Articolul UE de apărare colectivă e „mai slab decât Articolul 5”

Există și temerea că Trump ar putea accelera retragerea SUA din apărarea europeană dacă Europa devine suficient de capabilă independent.

Fără acces la sateliți americani, informații, comandă și control sau transport strategic, Europa ar fi mult mai vulnerabilă.

Un oficial european de rang înalt a spus că un atac asupra NATO ar avea loc doar dacă Rusia ar considera alianța divizată și descurajarea slăbită.

Un alt obstacol major este producția de armament. Europa nu a reușit să își crească suficient capacitatea industrială după războiul din Ucraina.

Kubilius critică insistența unor guverne de a produce sisteme „de lux”, în loc de soluții simple și eficiente.

El citează modelul Ucrainei, care produce armament „suficient de bun” în cantități mari și rapide.

Exemplul este racheta Flamingo, produsă ieftin și în volum mare.

Kubilius spune că europenii produc de trei ori mai puține rachete de croazieră decât Rusia, iar Ucraina a ajuns deja la sute de unități anual.

În final, provocarea nu este doar producția de armament, ci voința politică de a o folosi eficient.

Construirea fabricilor este partea ușoară; construirea consensului politic este mult mai dificilă.

Răspunsul va decide dacă Europa devine un partener egal al SUA sau rămâne vulnerabilă în fața retragerii americane.