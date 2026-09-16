Rutte pune presiune pe Europa să crească cheltuielile militare: „Avem nevoie de mai multă implicare europeană în NATO”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte. Foto: Getty Images

NATO are nevoie de o implicare mai mare a Marii Britanii și a Europei pentru a face față celui mai periculos și mai complex context de securitate cu care Occidentul s-a confruntat într-o generație, a avertizat miercuri secretarul general al Alianței, Mark Rutte, în timpul unei vizite în Regatul Unit.

Rutte a lăudat Londra pentru angajamentul de a crește cheltuielile pentru apărare, în linie cu cererile Statelor Unite, după o întâlnire cu premierul Andy Burnham. Șeful NATO a subliniat însă că efortul militar și financiar trebuie continuat și în anii următori. Întâlnirea dintre cei doi a avut loc miercuri, la Oxford, scrie The Guardian.

„Este esențial ca forțele voastre armate să continue să asigure puterea militară de care NATO are nevoie”, a spus Rutte într-un discurs susținut la Ditchley Park, în Oxfordshire, loc folosit inclusiv de Winston Churchill în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Mesajul său vine în contextul obiectivului stabilit la nivelul Alianței, la presiunea lui Donald Trump, ca statele membre să ajungă la cheltuieli pentru apărare de 3,5% din PIB până în 2035. Pentru Marea Britanie, atingerea acestui nivel ar însemna aproximativ 30 de miliarde de lire sterline în plus, bani care ar trebui găsiți prin taxe mai mari, împrumuturi sau reduceri ale altor cheltuieli.

Până acum, Londra a bugetat o creștere a cheltuielilor de apărare până la aproximativ 2,7% din PIB. Presiunile financiare pe termen scurt au ajuns să afecteze inclusiv armata, care a primit ordin să renunțe până la sfârșitul anului la unele activități de instruire considerate neesențiale.

Actualul ministru de Finanțe, John Healey, a demisionat în iunie din funcția de ministru al Apărării în guvernul condus atunci de Keir Starmer, după ce fostul premier nu a acceptat un angajament de creștere a cheltuielilor militare la 3% din PIB până în 2030. Healey susținea că ritmul prevăzut de guvern era prea lent pentru amenințările cu care se confruntă țara.

După ce Andy Burnham a devenit premier și l-a numit pe Healey la conducerea Trezoreriei, acesta nu și-a mai reafirmat obiectivul intermediar de 3% până în 2030. Au apărut astfel întrebări dacă noul guvern nu încearcă să amâne cea mai mare parte a creșterilor de cheltuieli până după următoarele alegeri.

Rutte a spus că a discutat cu Burnham despre „angajamentele NATO” ale Marii Britanii, fără să ofere alte detalii. A fost prima întâlnire bilaterală dintre cei doi.

Înainte de discuții, Burnham a recunoscut că schimbarea de premier a ridicat întrebări despre politica de apărare, dar a insistat că „nu a existat niciodată vreo schimbare în angajamentul neclintit al Marii Britanii față de NATO și față de obligațiile noastre în cadrul NATO”.

Rutte, fost premier al Țărilor de Jos, a spus că mult timp, în Europa, a existat presupunerea că Statele Unite vor furniza „întotdeauna cea mai mare parte a forței și vor plăti nota, indiferent ce se întâmplă”.

Această abordare s-a schimbat odată cu revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. La summitul NATO de la Haga din 2025, Marea Britanie și ceilalți aliați au acceptat să-și majoreze cheltuielile pentru apărare și să preia o parte mai mare din responsabilitatea pentru securitatea continentului.

„Avem nevoie de mai multă implicare din partea Marii Britanii și de mai multă implicare europeană în Alianță”, a spus Rutte, avertizând că NATO „se confruntă cu cel mai periculos și complex mediu de securitate dintr-o generație”.

Șeful NATO a invocat revenirea războaielor în Europa și Orientul Mijlociu, dar și incertitudinea geopolitică mai largă.

El a enumerat printre principalele amenințări „Rusia și războiul său împotriva Ucrainei, terorismul, Iranul și schimbările tectonice din competiția geopolitică globală”.

În aceste condiții, a spus Rutte, Marea Britanie și Europa trebuie să investească mai mult în apărare, pentru că, în caz contrar, „apărarea noastră colectivă nu va fi credibilă”.

Potrivit secretarului general al NATO, Regatul Unit are „un rol central în construirea unei Europe mai puternice într-un NATO mai puternic”. El a amintit și miliardele de lire investite de Londra în modernizarea sistemului nuclear Trident, care face parte din descurajarea nucleară pusă în serviciul apărării aliaților NATO.

Marea Britanie își modernizează treptat și forțele convenționale, însă cheltuielile sale militare totale, mult timp pe locul al doilea în NATO, au fost depășite de cele ale Germaniei. Până în 2029, bugetul militar al Berlinului ar urma să ajungă la aproximativ dublul celui britanic.

Rutte a mai spus că Marea Britanie se află „în fruntea reacției” la campania de provocări și sabotaje atribuită Rusiei în Europa și a descris Londra drept „un bun prieten al Ucrainei”.

Regatul Unit cheltuiește aproximativ 3 miliarde de lire sterline pe an pentru sprijinirea Ucrainei cu armament.