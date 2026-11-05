Ministrul Apărării şi Elbridge Colby au discutat despre securitatea la Marea Neagră și prezența militară americană în România

1 minut de citit Publicat la 08:06 05 Noi 2026 Modificat la 08:06 05 Noi 2026

Ministrul Apărării şi Elbridge Colby au discutat despre securitatea la Marea Neagră. Sursa foto: MApN/facebook

Ministrul Apărării, Ștefan-Radu Oprea, s-a întâlnit, miercuri, cu subsecretarul american pentru Politica de Apărare, Elbridge Colby, pentru a discuta consolidarea Parteneriatului Strategic dintre România și SUA. Principalele subiecte de discuţii au fost securitatea la Marea Neagră, menținerea prezenței militare americane în țară, implementarea conceptului NATO 3.0 și eforturile de modernizare a Armatei României pe Flancul Estic.

"Consolidarea Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii.

Ministrul apărării naționale, Ștefan-Radu Oprea, a avut o întrevedere cu Elbridge Colby, subsecretarul pentru Politica de Apărare din cadrul Departamentului de Război al SUA.

Discuțiile au vizat consolidarea cooperării bilaterale în domeniul apărării, evoluțiile de securitate din regiunea Mării Negre, implementarea conceptului NATO 3.0 și întărirea posturii aliate de apărare și descurajare pe Flancul Estic.

Ministrul român a reafirmat interesul României pentru menținerea prezenței militare americane pe teritoriul național și a prezentat eforturile de modernizare a Armatei României și de dezvoltare a infrastructurii necesare sprijinirii forțelor aliate", a anunţat MApN.

Nicușor Dan a făcut o ofertă la întâlnirea cu numărul 2 din Pentagon

Subsecretarul pentru Politica de Apărare al SUA, Elbridge Colby, principalul strateg al administrației Trump în domeniul apărării, s-a întâlnit miercuri, la Palatul Cotroceni, şi cu președintele Nicușor Dan.

România a cerut suplimentarea prezenței militare americane pe teritoriul său și s-a oferit să suporte costurile suplimentare pentru trupele SUA, inclusiv cheltuielile cu combustibilul și asigurarea unor condiții mai bune pentru militari. Oferta vizează atât efectivele americane aflate deja în România, cât și trupe suplimentare solicitate de președintele Nicușor Dan, potrivit surselor Antena 3 CNN.