Surse: Nicușor Dan a făcut o ofertă la întâlnirea cu numărul 2 din Pentagon. Trump va da un răspuns până în decembrie

2 minute de citit Publicat la 16:53 04 Noi 2026 Modificat la 17:08 04 Noi 2026

Până la 6 noiembrie, Elbridge Colby trebuie să întocmească un raport pe care îl va prezenta secretarului american al Apărării. Foto: Getty Images

Subsecretarul pentru Politica de Apărare al SUA, Elbridge Colby, principalul strateg al administrației Trump în domeniul apărării, s-a întâlnit miercuri, la Palatul Cotroceni, cu președintele Nicușor Dan. România a cerut suplimentarea prezenței militare americane pe teritoriul său și s-a oferit să suporte costurile suplimentare pentru trupele SUA, inclusiv cheltuielile cu combustibilul și asigurarea unor condiții mai bune pentru militari. Oferta vizează atât efectivele americane aflate deja în România, cât și trupe suplimentare solicitate de președintele Nicușor Dan, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Sursele citate au precizat că Guvernul dispune de resursele financiare necesare pentru această ofertă, iar suma a fost deja discutată în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Potrivit acelorași surse, efortul financiar este unul sustenabil pentru România.

Deocamdată, autoritățile române nu cunosc care sunt intențiile concrete ale partenerului american în privința prezenței militare din România. Bucureștiul își dorește însă suplimentarea efectivelor americane, urmând ca forma în care va fi concretizată această prezență să fie stabilită în urma discuțiilor cu Washingtonul.

Un calendar a fost deja conturat. Până la 6 noiembrie, Elbridge Colby trebuie să întocmească un raport pe care îl va prezenta secretarului american al Apărării, Pete Hegseth. Ulterior, la începutul lunii decembrie, președintele Donald Trump ar urma să ia o decizie în privința prezenței militare americane.

Securitatea la Marea Neagră, pe agenda discuțiilor

În cadrul discuțiilor a fost abordată și situația de securitate din regiunea Mării Negre, pe care partea română o consideră extrem de gravă. Marea Neagră este în prezent considerată cea mai periculoasă regiune maritimă din lume, situația fiind apreciată ca mai riscantă chiar decât cea din strâmtoarea Ormuz.

Bloomberg a relatat recent că Bucureștiul s-a alăturat altor guverne din Europa de Est, precum cele din Polonia și statele baltice, și a propus stimulente financiare pentru personalul american.

Mișcarea vine într-un moment în care tensiunile în Marea Neagră au înregistrat o creștere semnificativă, au menționat declarat sursele Bloomberg, care au solicitat anonimatul, având în vedere caracterul sensibil al discuțiilor.

Cine este Elbridge Colby, principalul strateg al Pentagonului

Elbridge Colby este subsecretarul pentru Politica de Apărare al SUA și principalul consilier al secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, în chestiuni de apărare și politică externă.

Printre atribuțiile sale se numără coordonarea elaborării și supravegherea implementării Strategiei Naționale de Apărare a SUA, planificarea posturii militare americane și gestionarea Forței Comune. De asemenea, Colby reprezintă Departamentul Apărării în relațiile cu celelalte instituții federale americane și în dialogul cu guvernele străine.

Elbridge Colby este considerat promotorul ideii de NATO 3.0. El i-a îndemnat în repetate rânduri pe aliații europeni ai SUA să crească în continuare cheltuielile penru apărare. Colby a precizat că NATO trebuie să se schimbe, în condițiile în care administrația Trump își va concentra atenția pe „apărarea Statelor Unite și intereselor din Emisfera Vestică” și zona Pacificului.

„Este vorba despre un nou NATO 3.0”, a spus oficialul american în februarie, citat de Politico, adică o Alianță în care europenii trebuie să plătească mai mult pentru propria apărare, iar NATO ar trebui să-și restrângă misiunea sale strict la apărarea propriului teritoriu.