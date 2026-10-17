Bloomberg: România se oferă să dea bani pentru a menține trupele americane pe teritoriul său

1 minut de citit Publicat la 10:12 17 Oct 2026 Modificat la 10:13 17 Oct 2026

Elicoptere la Baza NATO de la Mihail Kogălniceanu, din Constanța. Sursa foto: Facebook/Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu

România s-a oferit să acopere o parte din cheltuielile pentru menținerea trupelor SUA pe teritoriul său, relatează Bloomberg, care citează surse familiare cu această chestiune.

Bucureștiul s-a alăturat astfel altor guverne din Europa de Est – precum cele din Polonia și statele baltice – și a propus stimulente financiare pentru personalul american. Mișcarea vine într-un moment în care tensiunile în Marea Neagră au înregistrat o creștere semnificativă, au menționat declarat sursele Bloomberg, care au solicitat anonimatul, având în vedere caracterul sensibil al discuțiilor.

România găzduiește aproximativ 1.000 de militari americani și a fost primul stat european afectat, anul trecut, de o reducere a efectivelor dispusă de administrația lui Donald Trump.

Pentagonul urmează să finalizeze, până la sfârșitul anului, o reevaluare a prezenței sale militare în Europa, iar procesul ar putea implica noi reduceri de trupe.

România intenționează să investească aproape 5 miliarde de dolari în baza de la Mihail Kogălniceanu

Guvernul român intenționează să investească aproximativ 4 miliarde de euro (sau 4,5 miliarde de dolari) până în 2040 în baza de la Mihail Kogălniceanu, situată pe coasta Mării Negre.

Scopul este de a crea capacități pentru a găzdui un număr mai mare de militari americani sau străini, oferindu-le condiții superioare.

Autoritățile române depun eforturi pentru a reduce unul dintre cele mai mari deficite bugetare din Uniunea Europeană, dar plănuiesc în paralel să majoreze cheltuielile pentru apărare până la 5% din PIB, aliniindu-se astfel obiectivelor NATO.

În prezent, alocarea României este de aproximativ 2,5%. Țara este al doilea cel mai mare beneficiar, după Polonia, al fondurilor alocate prin programul SAFE, creat de Uniunea Europeană pentru achiziții comune în domeniul apărării.

În timp ce invazia rusă în Ucraina a intrat deja în al cincilea an, conflictul din Marea Neagră s-a intensificat în ultimele săptămâni.

Nicușor Dan a anunțat că Franța oferă sprijin României pentru a combate dronele din Marea Neagră

Vineri seara, președintele României, Nicușor Dan, a declarat că Franța a devenit primul aliat care a oferit sprijin țării sale pentru consolidarea apărării la Marea Neagră, în vederea contracarării dronelor.

Între timp, autoritățile române investighează dacă dronele care au lovit două nave comerciale în apropierea apelor sale teritoriale, în ultimele două zile, aparțin Rusiei, a declarat Nicușor Dan pentru Bloomberg TV.

Sâmbătă, eforturile de căutare continuau pentru șapte membri ai echipajului, care au fost dați dispăruți după ce una dintre nave a fost lovită de drone aeriene în cursul zilei de joi.