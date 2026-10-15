Miruță anunță că trei nave au fost ținta atacurilor la Marea Neagră în ultimele 24 de ore. Trei drone au intrat în spațiul aerian

Miruță spune că România a început în acest an cel mai amplu program de înzestrare cu producție locală al Armatei. Sursa foto: Agerpres/Captură video

Ministrul Apărării, Radu Miruță, anunță că trei nave au fost implicate în incidente în Marea Neagră în ultimele 24 de ore. Una dintre ele a raportat o explozie în apropiere, alta a semnalat o explozie la bord, iar un tanc chimic cu destinația Republica Moldova a fost atacat cu drone în afara apelor teritoriale. În același interval, trei drone au pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian al României, potrivit ministrului.

Potrivit lui Miruță, nava Sea Destiny a raportat o explozie în zona sa de vizibilitate, fără să fie afectată. O altă navă, Yara J, a semnalat o explozie la castelul navei, în apele teritoriale.

Cel de-al treilea incident la nivelul mării a vizat tancul chimic Wide Trader, atacat cu drone în afara apelor teritoriale. Nava avea ca destinație Republica Moldova, iar la bord sunt persoane dispărute.

Trei nave, implicate în incidente în Marea Neagră

"Dinamica mare de incidente care încalcă regulile dreptului internațional la Marea Neagră. În ultimele 24 de ore, 3 incidente la nivelul mării și alte 3 incidente separate în spațiul aerian național.

La nivelul mării:

- nava Sea Destiny a raportat o explozie vizibilă în zona ei de vizibilitate, fără a fi fost afectată;

- nava Yara J a raportat o explozie la castelul navei, în apele teritoriale;

- tancul chimic Wide Trader, cu destinația Republica Moldova, a fost atacat cu drone în afara apelor teritoriale – persoane dispărute la bord", a scris radu Miruță.

În același interval, trei drone au intrat pentru scurt timp în spațiul aerian național, potrivit informațiilor prezentate de Radu Miruță.

"În spațiul aerian românesc:

- drona intrată pentru scurt timp (7 minute) în spațiul aerian românesc, la 35 km travers de Sf. Gheorghe, cu 2 avioane de vânătoare ridicate preventiv;

- altă dronă care a evoluat în spațiul aerian național timp de 6 minute, la 22 km est de Sulina;

- drona intrată în spațiul aerian național pentru 9 minute, la 5 km sud-est de Sulina", a precizat Radu Miruță.

În proximitatea spațiului aerian românesc au fost, de asemenea, monitorizate o serie de drone, pentru care au fost luate măsuri preventive, a explicat ministrul interimar al Apărării.

Miruță, despre programul de înzestrare

Miruță spune că România a început în acest an cel mai amplu program de înzestrare cu producție locală al Armatei, care include sisteme moderne de apărare antiaeriană, radare, nave, elicoptere și drone.

El afirmă că țara a făcut progrese importante în pregătirea militarilor și în tehnologia folosită, dar subliniază că incidentele din Marea Neagră reprezintă o problemă regională, care necesită o abordare multinațională.

"La nivelul MApN, am pornit în acest an cel mai amplu program de înzestrare cu producție locală al Armatei Române (Skynex, Skyranger, radare de joasă altitudine, nave de patrulare, elicoptere de misiune, sistem mobil de apărare aeriana cu raza scurta de acțiune, rachete sol aer cu bătaie medie, sistem de apărare aeriana foarte apropiata cu capabilități C-UAS si C-RAM, sistem mini-UAS, lovituri calibru 35mm head).

Tehnologie de ultimă generație, la care până de curând ne uitam doar în pliante. România a făcut pași imenși față de situația din trecut, atât în pregătirea militarilor, cât și în tehnologia pe care aceștia să o utilizeze, însă dimensiunea problemei din Marea Neagră este una regională, nu doar națională.

Armata Română își respectă toate obligațiile pentru a apăra România, chiar cu ce are la dispoziție, însă România nu este o țară aflată în război. La nivel militar, România a făcut și continuă să facă toate demersurile necesare pentru ca incidentele din Marea Neagră să primească o importanță regională, multinațională, așa cum este și adevăratul context".