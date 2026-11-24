Aplicația de mesagerie Signal, cunoscută pentru faptul că și-a asumat misiunea protejării confidențialității utilizatorilor, a început să blocheze implicit capturile de ecran, în încercarea de a împiedica agenții AI să citească informațiile afișate pe ecranele telefoanelor și să colecteze date potențial delicate. Agenții AI integrați în telefoanele mobile pot colecta mesaje, fotografii și e-mailuri, provocând încălcări ale vieții private de asemenea proporții încât „dezvăluirile lui Edward Snowden par o glumă prin comparație”, avertizează susținătorii dreptului la confidențialitate, scrie Politico.

Dezvoltatorii Signal, considerată un etalon în industrie pentru serviciile de mesagerie confidențială și criptată, avertizează că Google, Apple și Microsoft integrează agenți autonomi AI la nivel profund în sistemele de operare ale dispozitivelor lor, permițându-le acestora să ocolească măsurile de protecție a vieții private implementate de aplicațiile individuale.

Posibilitatea ca miliarde de dispozitive să își spioneze permanent utilizatorii face ca episodul Snowden să arate „să pară o glumă”, a declarat, pentru Politico, Udbhav Tiwari, responsabil pentru strategie și afaceri globale la Signal, referindu-se la dezvăluirile din 2013 privind supravegherea în masă desfășurată de guvernul american.

Tiwari a avertizat că guvernele interesate de supravegherea populației ar putea solicita companiilor tehnologice acces la datele colectate de agenții AI, fără să mai fie nevoie să spargă criptarea de la un capăt la altul a comunicațiilor sau să instaleze programe malițioase pe dispozitivele utilizatorilor.

Apple, Google și Microsoft au refuzat să comenteze afirmațiile Signal.

Frica de agenții AI

Itxaso Dominguez de Olazabal, consilieră pentru politici publice în cadrul organizației europene pentru drepturi digitale EDRi, a cerut introducerea unor „limite stricte” privind datele pe care le pot accesa agenții AI.

„Este profund îngrijorătoare perspectiva unui viitor nu foarte îndepărtat în care companiile care controlează sistemele noastre de operare vor putea decide, practic, de câtă confidențialitate avem voie să beneficiem, chiar și atunci când alegem în mod deliberat servicii concepute pentru a ne proteja viața privată”, a declarat ea.

„Probabil că telefonul este dispozitivul care conține cele mai delicate informații din întreaga voastră viață. Dacă vă este furat, persoana care îl fură nu va avea acces la întreaga voastră viață. Însă, anulăm toate aceste măsuri de protecție atunci când permitem agenților AI să pătrundă pe aceste dispozitive”, a declarat Gus Hosein, directorul executiv al organizației pentru protejarea vieții private Privacy International.

Signal cere producătorilor de sisteme de operare să ofere instrumente prin care aplicațiile să poată refuza accesul agenților AI la datele lor și prelucrarea acestora.

Agenții AI integrați la nivelul sistemelor de operare au fost deja lansați în numeroase țări din întreaga lume, însă introducerea lor în UE avansează mai lent.

Apple a indicat normele europene privind concurența pe piețele digitale drept unul dintre principalele obstacole în calea lansării celor mai recente funcții AI ale asistentului său virtual.

Meta își lansează, de asemenea, propriul agent AI, Muse, care a devenit disponibil marți în Regatul Unit.

Riscuri amplificate

Autoritățile de reglementare din domeniul digital, inclusiv Information Commissioner's Office, autoritatea britanică pentru protecția datelor, au avertizat încă de luna trecută că produsele bazate pe agenți AI „pot amplifica și accelera riscurile” pentru consumatori.

Autoritatea britanică a transmis săptămâna aceasta că Meta s-a angajat să participe la „un mecanism voluntar de monitorizare și raportare”, care să permită supravegherea continuă a activității sale, și că pregătește noi orientări privind aplicarea legislației pentru protecția datelor în cazul agenților AI.

Meta a susținut că noul său agent AI este „conceput de la bun început pentru a fi privat, sigur și securizat” și că a avut „un dialog constructiv” cu autoritățile de reglementare.

Dincolo de situațiile cu cele mai ridicate riscuri, există și temeri că agenții AI ar putea colecta date pentru a le utiliza ulterior în alte scopuri, precum antrenarea modelelor AI sau publicitatea personalizată.

Autoritatea irlandeză pentru protecția datelor, care supraveghează respectarea normelor privind datele personale de către Apple, Google, Meta, Microsoft și alți giganți tehnologici, încearcă, de asemenea, să limiteze colectarea și reutilizarea de către agenții AI a datelor aparținând unor terțe persoane.

Este vorba despre datele unei persoane care nu interacționează direct cu agentul AI. De exemplu, cineva poate trimite unui prieten un mesaj sau fotografii din vacanță fără să știe că acesta i-a permis unui agent AI să îi acceseze mesajele.

Comisia irlandeză pentru protecția datelor a intervenit în ultima lună pentru a împiedica Twitter, compania deținută de Elon Musk, să folosească pentru antrenarea modelelor AI datele unor terțe persoane colectate de botul său Grok.

Niamh Sweeney, comisar în cadrul autorității irlandeze pentru protecția datelor, a declarat săptămâna trecută că este „mult mai dificil” ca persoane terțe să fie informate despre prelucrarea datelor lor sau să li se ofere posibilitatea de a refuza această prelucrare atunci când „nu au nicio idee” că informațiile lor personale ar putea fi, de asemenea, colectate.